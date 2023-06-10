Маротта о разнице в тратах «Сити» и «Интера»: «Мы протагонисты, выступающие против линкора. Хотим довести дело до конца при помощи тактики и мотивации»

Беппе Маротта отметил грозный статус «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов.

– У «Интера» богатая история, мы играем в финале в шестой раз. Возвращение на такой уровень должно быть целью любого топ-клуба. Амбиции не следует путать с высокомерием и самонадеянностью, но планка всегда должна быть высокой. Это нас сюда и привело.

– С точки зрения экономики разница между вами и « » поразительная. Показывали ли вы то, как гордитесь собранной командой, менеджерам «горожан»?

– У нас очень хорошие отношения с менеджерами «Ман Сити».

Мы сделали то, что должны были, и добились своего благодаря тому, что этот состав был предоставлен менеджерами в распоряжение отличному тренеру, который будет развиваться еще не один год. Мы стали протагонистами, выступающими против линкора. Но в спорте не всегда побеждает тот, кто больше всех тратит.

Мы хотим довести дело до конца, используя нашу тактику, мотивацию, в том числе чувство принадлежности клубу», – сказал генеральный директор «Интера» в интервью Sky Sport Italia.

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» против «Интера». Холанд, де Брюйне, Джеко и Лаутаро в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00