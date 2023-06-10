Стартовала гонка «24 часа Ле-Мана»-2023. Экипаж Квята начал заезд 5-м в LMP2

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Во Франции стартовал легендарный марафон «24 часа Ле-Мана».

Гонка проводится в 91-й раз. В 2023 году отмечается столетие с первых в истории «24 часов Ле-Мана».

С первых позиций заезд начали два гиперкара «Феррари» – экипажи №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) и №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци), с третьего места – «Тойота» №8 (Себастьян Буэми, Брендон Хартли, Рио Хиракава).

Даниил Квят и его напарники по «Преме» Дориан Пен и Мирко Бортолотти стартовали пятыми в классе LMP2, Влад Ломко, Решад де Герус и Симон Пажено («Кул Рейсинг») – четвертыми.

Две «Феррари» начнут «24 часа Ле-Мана» с первого ряда, экипаж Квята стартует 5-м в LMP2

Квят, еще один россиянин, Майкл Фассбендер и десяток бывших пилотов «Ф-1» – старые знакомые этого «Ле-Мана»

7 комментариев

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Фуры вообще не соперник тойоте.
Квят уже второй в лмп2
Сейчас сейфти кар
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Everyday Life with Salavat Yulaev
Один Кадиллак уже крэшнулся и едет в пит на 3 колесах.
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Birdman
Опять Тойота всем 10 кругов накинет
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Everyday Life with Salavat Yulaev
Буду болеть за Порше, у них прототипы красивее.
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hypnotoad94
Где можно посмотреть? Даже в вк нормальную трансляцию не могу найти
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Антон Якимцев
Ответ hypnotoad94
Где можно посмотреть? Даже в вк нормальную трансляцию не могу найти
be on edge группа
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hypnotoad94
Ответ Антон Якимцев
be on edge группа
Спасибо
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