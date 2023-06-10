Стартовала гонка «24 часа Ле-Мана»-2023. Экипаж Квята начал заезд 5-м в LMP2

Во Франции стартовал легендарный марафон «24 часа Ле-Мана».

проводится в 91-й раз. В 2023 году отмечается столетие с первых в истории «24 часов Ле-Мана».

С первых позиций заезд начали два гиперкара «Феррари» – экипажи №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) и №51 (Алессандро Пьер Гвиди, , ), с третьего места – « » №8 ( , Брендон Хартли, Рио Хиракава).

Даниил Квят и его напарники по «Преме» Дориан Пен и Мирко Бортолотти стартовали пятыми в классе LMP2, Влад Ломко, Решад де Герус и Симон Пажено («Кул Рейсинг») – четвертыми.

Две «Феррари» начнут «24 часа Ле-Мана» с первого ряда, экипаж Квята стартует 5-м в LMP2

Квят, еще один россиянин, Майкл Фассбендер и десяток бывших пилотов «Ф-1» – старые знакомые этого «Ле-Мана»