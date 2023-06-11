Оливейра нокаутировал Дариуша в первом раунде на UFC 289
На UFC 289 в Ванкувере прошел бой в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем.
Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде.
Это первый бой для Оливейры после поражения от Ислама Махачева в титульнике в октябре-2022.
Дариуш шел на серии из восьми побед.
Бенеил Дариуш – самый опасный соперник для Ислама Махачева. Это так?
Надеюсь Оливейра проделает работу над ошибками и вернет то, что ему принадлежит
у чемпиона есть имя.его зовут Чарльз Оливейра! остался финальных босс
Списали Чарльза из-за поражения от Махачева и начали высоко ставить Дариуша из-за победы над Гамротом. Хи-хи