Оливейра нокаутировал Дариуша в первом раунде на UFC 289

Теги UFC MMA Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш UFC 289 Оливейра - Дариуш Бокс/MMA/UFC

На UFC 289 в Ванкувере прошел бой в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем.

Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

Это первый бой для Оливейры после поражения от Ислама Махачева в титульнике в октябре-2022.

Дариуш шел на серии из восьми побед.

Бенеил Дариуш – самый опасный соперник для Ислама Махачева. Это так?

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79 комментариев

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Bosniec
Самый неудобный соперник для Махачева слег за 1 раунд от бойца, которого Ислам разнес в щепки.
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Сергей Амбросий
Прикиньте на каком уровне Хабиб и Махачев? запредельно))
+22
-7
+15
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Крыс Пол
Иранского седого дедушку было жалко. Реванш с Махачевым неинтересен, там уже будет жалко крашеного)
+16
-5
+11
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NoirDuke
Ответ Сергей Амбросий
Прикиньте на каком уровне Хабиб и Махачев? запредельно))
Махачев вполне уязвим. Алекс все показал как биться надо. Да не только показал, чуть не прикончил в пятом раунде даже
+14
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+9
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NoirDuke
У Чарльза слабая челюсть, Чарльз сдается, Чарльз сбитый летчик. Как же неудобно то вышло.
Надеюсь Оливейра проделает работу над ошибками и вернет то, что ему принадлежит
+14
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АланСмити
А разговор-то было о Дариуше… Так, этот вычёркивается из последней надежды, Оливейра вновь возвращает это звание, но пока карандашом, а то разок уже подвёл.
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Мадина Уйгурова
Ответ Гекдениз Кардениз
ты по читерству веса имеешь ввиду?
в 2023 году Ваня Петров из Рязани продолжает тейк о том, что гоняют вес в ЮФС только дагестанцы
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GBale
как же все быстро списали Оливейру после поражения Исламу ))) а он ещё одного топа вынес
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SGambler
Вот так то! Всегда говорил что все эти околотопы очень переоценены, все эти Гамроты, Дариушы, Физиевы, Цорукяны и т.п. А меня все время убеждали что они лучше чем топ-5 бойцов. Ну да в мелких региональных промоушенах бойцы тоже кажутся крутыми когда дерутся между собой. Но как только выходят на топов становится понятен их реальный уровень. Оливейра и Гейджи показали где чье место.
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Большое сердце Неймара
этот бразильский парень заслуживает самых теплых слов о себе. без всяких трештоков, без грязи, он выходит и делает свою работу и очень зрелишно это получается.
у чемпиона есть имя.его зовут Чарльз Оливейра! остался финальных босс
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Luffy Die
Ответ Гекдениз Кардениз
Оливейра воин не каждый бы схавал такой урон и еще после этого сразу пошел в контратаку
он не получили никакого урона, ты внимательно смотрел бой? он очень грамотно защищался, а Дариуш ничего не смог сделать, а просто выдохся
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NoirDuke
Ответ Мадина Уйгурова
Короче Махачеву можно подыматься в другой вес. Оливейра уничтожает весь топ дивиозна как демон, а Ислам просто уничтожает Чарльза. Ислам на другом уровне. Лучше реванш с Волком. Кстати, Алексу есть смысл подняться в весе после ухода Ислама в полусредний, думаю бой Волкановски - Оливейра будет очень интересный.
Так он не вывезет в полусреднем. Ему Волкановски то какой бой дал
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Мадина Уйгурова
Ответ Сергей Амбросий
Прикиньте на каком уровне Хабиб и Махачев? запредельно))
это уже давно известно любому разбирающемуся в ММА человеку. В лёгком весе Ислам и Хабиб это доминаторы, которые уничтожили всех уничтожающих)
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Гекдениз Кардениз
Ответ Сергей Амбросий
Прикиньте на каком уровне Хабиб и Махачев? запредельно))
ты по читерству веса имеешь ввиду?
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sanek maloi
Ответ Мадина Уйгурова
Короче Махачеву можно подыматься в другой вес. Оливейра уничтожает весь топ дивиозна как демон, а Ислам просто уничтожает Чарльза. Ислам на другом уровне. Лучше реванш с Волком. Кстати, Алексу есть смысл подняться в весе после ухода Ислама в полусредний, думаю бой Волкановски - Оливейра будет очень интересный.
В Абу Даби Махачев только уничтожает)
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Семейная Пара-Азияевропа
я и раньше говорил что дариуш не соперник оливейре
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AiDaGaRi
У ЧЕМПИОНА ЕСТЬ ИМЯ!

Списали Чарльза из-за поражения от Махачева и начали высоко ставить Дариуша из-за победы над Гамротом. Хи-хи
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нерд халилович
Ответ Гекдениз Кардениз
ты по читерству веса имеешь ввиду?
Гекдениз, иди крути шаурму у тебя подгорает😂😂😂😂
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Рома Лаллана
Дариуш изначально унылое одеяло, и это вполне справедливо что он отлетел.
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Мадина Уйгурова
Ответ sanek maloi
В США не будет волшебных весов и не заправят финиками как в Абу Даби)
Санёк, езжай в Бахмут на каникулы не позорься и не пиши про ММА в котором ты не шаришь)))
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Гекдениз Кардениз
Оливейра воин не каждый бы схавал такой урон и еще после этого сразу пошел в контратаку
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Isa Babaev
Ответ NoirDuke
Махачев вполне уязвим. Алекс все показал как биться надо. Да не только показал, чуть не прикончил в пятом раунде даже
А до 5 раунда Ислам его выигрывал
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Murad995
Просто убил и дал подзаработать кэф 2.35 это подарок
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sanek maloi
Ответ Moddard
Дариуш бедовый, конечно. Оливейра при Махачеве будет как Холлоуэй при Волке - безоговорочный номер один, который побеждает всех претендентов, но с чемпионом без шансов.
В США надо Махачева в реванше с Чарли посмотреть.
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Великий Алонсо
Кто нибудь скажет почему баб на главный бой поставили? Кому это интересно?
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