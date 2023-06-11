Оливейра нокаутировал Дариуша в первом раунде на UFC 289

На UFC 289 в Ванкувере прошел бой в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем.

Оливейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

Это первый бой для Оливейры после поражения от Ислама Махачева в титульнике в октябре-2022.

Дариуш шел на серии из восьми побед.

Бенеил Дариуш – самый опасный соперник для Ислама Махачева. Это так?