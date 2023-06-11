Бой Нассурдина Имавова и Криса Кертиса на UFC 289 признан несостоявшимся из-за столкновения головами

Теги UFC MMA UFC 289 Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

Бой в среднем весе между Нассурдином Имавовым и Крисом Кертисом на UFC 289 признан несостоявшимся. Во втором раунде бойцы столкнулись головами – у Кертиса повреждение глаза.

В 2023 году оба бойца уже провели по одному бою: Имавов проиграл Шону Стриклэнду, Кертис – Келвину Гастелуму.

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