Оливейра бросил вызов Махачеву: «Подерусь у него дома. Погнали, сделаем это»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чарльз Оливейра бросил вызов Исламу Махачеву.

«В прошлый раз вы увидели только десятую часть того, на что я способен. В этот раз я выложился на все 120%. 

У чемпиона есть имя, и его зовут Чарльз Оливейра. Дана Уайт, я следующий.

Хотите, чтобы я подрался у него [Ислама Махачева] дома? Погнали, сделаем это», – сказал легковес UFC Чарльз Оливейра.

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12 комментариев

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Мадина Уйгурова
Давай Дана Вайт, первый в истории UFC в Хушете!!!
+29
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+26
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АланСмити
Самое забавное, что большинство «домом» Ислама считают Абу-Даби и воспринимают это, как какое-то его преимущество, будто это какое-то высокогорное село Дагестана, а не место за 2000 км от его дома. И если место, где люди исповедуют религию Махачева является его «домом», то условная Америка «дом» Оливейры, так как там живут в основном христиане?
Ведь очевидно, что Оливейра не Россию подразумевал, вряд ли мы бы и в хорошие времена увидели у нас такой бой, сейчас уж тем более.
+17
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+12
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Maxim Bykadorov
Ответ АланСмити
Самое забавное, что большинство «домом» Ислама считают Абу-Даби и воспринимают это, как какое-то его преимущество, будто это какое-то высокогорное село Дагестана, а не место за 2000 км от его дома. И если место, где люди исповедуют религию Махачева является его «домом», то условная Америка «дом» Оливейры, так как там живут в основном христиане? Ведь очевидно, что Оливейра не Россию подразумевал, вряд ли мы бы и в хорошие времена увидели у нас такой бой, сейчас уж тем более.
Так хабибовцы кучу раз сами кричали, что Абу-Даби - их территория и т.п. Отсюда и Оливейра следует.
+9
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DrDro
Ответ АланСмити
Самое забавное, что большинство «домом» Ислама считают Абу-Даби и воспринимают это, как какое-то его преимущество, будто это какое-то высокогорное село Дагестана, а не место за 2000 км от его дома. И если место, где люди исповедуют религию Махачева является его «домом», то условная Америка «дом» Оливейры, так как там живут в основном христиане? Ведь очевидно, что Оливейра не Россию подразумевал, вряд ли мы бы и в хорошие времена увидели у нас такой бой, сейчас уж тем более.
Отношение мусульман к успешным представителям своей религии абсолютно не такое как у христиан.
Их высказывания в том же футболе это хорошо показывают.
И судя по тому, какие ивенты проходят в Абу-Даби, то да, можно говорить что это фактически домашняя арена для мусульман.
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LetTong
Ответ Великий Алонсо
Другими словами Чарльз Оливейра готов проиграть ещё раз за более крупный чек
Ты что все виды спорта смотришь?
+4
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Ramin Aliev
Первый бой не был конкурентным, но Чарльзу больше не с кем драться. Мне все равно интересен реванш, кажется, что он будет более близким
+2
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