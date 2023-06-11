Оливейра бросил вызов Махачеву: «Подерусь у него дома. Погнали, сделаем это»

Чарльз Оливейра бросил вызов Исламу Махачеву.

«В прошлый раз вы увидели только десятую часть того, на что я способен. В этот раз я выложился на все 120%.

У чемпиона есть имя, и его зовут Чарльз Оливейра. , я следующий.

Хотите, чтобы я подрался у него [Ислама Махачева] дома? Погнали, сделаем это», – сказал легковес UFC Чарльз Оливейра.

Махачев поздравил Оливейру с победой: «В этой игре есть уровни»