Оливейра бросил вызов Махачеву: «Подерусь у него дома. Погнали, сделаем это»
Чарльз Оливейра бросил вызов Исламу Махачеву.
«В прошлый раз вы увидели только десятую часть того, на что я способен. В этот раз я выложился на все 120%.
У чемпиона есть имя, и его зовут Чарльз Оливейра. Дана Уайт, я следующий.
Хотите, чтобы я подрался у него [Ислама Махачева] дома? Погнали, сделаем это», – сказал легковес UFC Чарльз Оливейра.
Махачев поздравил Оливейру с победой: «В этой игре есть уровни»
Ведь очевидно, что Оливейра не Россию подразумевал, вряд ли мы бы и в хорошие времена увидели у нас такой бой, сейчас уж тем более.
Их высказывания в том же футболе это хорошо показывают.
И судя по тому, какие ивенты проходят в Абу-Даби, то да, можно говорить что это фактически домашняя арена для мусульман.