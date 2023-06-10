Россиянка Корнеева выиграла второй юниорский «Большой шлем» в сезоне

15-летняя Алина Корнеева стала чемпионской юниорского «Ролан Гаррос».

В финале Корнеева обыграла Луччану Перес Аларкон – 7:6(4), 6:3. За весь турнир она отдала один сет.

Корнеева – победительница юниорского Australian Open-2023. Она первой с 1990-го выиграла в один сезон австралийский и французский ТБШ среди девушек. Тогда это сделала будущая четвертая ракетка мира Магдалена Малеева.

Сейчас Корнеева занимает третье место в юниорском рейтинге, а в мае поднималась на первую строчку.

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