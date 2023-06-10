Россиянка Корнеева выиграла второй юниорский «Большой шлем» в сезоне
15-летняя Алина Корнеева стала чемпионской юниорского «Ролан Гаррос».
В финале Корнеева обыграла Луччану Перес Аларкон – 7:6(4), 6:3. За весь турнир она отдала один сет.
Корнеева – победительница юниорского Australian Open-2023. Она первой с 1990-го выиграла в один сезон австралийский и французский ТБШ среди девушек. Тогда это сделала будущая четвертая ракетка мира Магдалена Малеева.
Сейчас Корнеева занимает третье место в юниорском рейтинге, а в мае поднималась на первую строчку.
P.S. Алине же еще в паре финал играть совсем скоро! Хватит ли сил и эмоций? Очень надеюсь...
Спасибо!
И всё же ,без победы наши не остались,молодежь очень радует !👏💐
Вела в 3-м сете 4:1, в этот момент взяла медицинский перерыв, дальше 4:4, потом отпустила перуанку с матч-бола... Много ошибалась, особенно у сетки, а перуанка вцепилась в шанс.