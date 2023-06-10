Россиянка Корнеева выиграла второй юниорский «Большой шлем» в сезоне

Теги Ролан Гаррос WTA Алина Корнеева Теннис

15-летняя Алина Корнеева стала чемпионской юниорского «Ролан Гаррос».

В финале Корнеева обыграла Луччану Перес Аларкон – 7:6(4), 6:3. За весь турнир она отдала один сет.

Корнеева – победительница юниорского Australian Open-2023. Она первой с 1990-го выиграла в один сезон австралийский и французский ТБШ среди девушек. Тогда это сделала будущая четвертая ракетка мира Магдалена Малеева.

Сейчас Корнеева занимает третье место в юниорском рейтинге, а в мае поднималась на первую строчку.

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24 комментария

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ansat
В итоге досрочный финал был в первом круге, где была в шаге от поражения, где ушла с матчбола соперницы во 2 сете, где все решилось в последнем гейме 3 сета. И та соперница была очень сильная, незадолго до этого была в финале 60-тысячника, где в полуфинале победила очень сильную молодую Диан Парри (79 ракетку мира, которая после этого выиграла турнир WTA 125).
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Георгий Рыженков
Вперед еще за двумя! В этом году. И удачи в парном финале!!
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Кот под ногами майора
В первом сете много ошибалась, но отыграла четыре сетбола, молодец
+8
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seimur
молодец! в первом сете борьба была, но во втором доминировала Алина! с победой!
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Георгий Рыженков
Ответ ansat
В итоге досрочный финал был в первом круге, где была в шаге от поражения, где ушла с матчбола соперницы во 2 сете, где все решилось в последнем гейме 3 сета. И та соперница была очень сильная, незадолго до этого была в финале 60-тысячника, где в полуфинале победила очень сильную молодую Диан Парри (79 ракетку мира, которая после этого выиграла турнир WTA 125).
Вооот, я тоже заметил это. По сути, финал был в первом круге. Организаторам большой привет. Как нельзя было их развести?? Тем не менее, благодаря этому, Алина выиграла турнир.
+7
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+7
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OnlyDendy
Молодец! Из россиянок, кто брал больше 1 ЮБШ была Павлюченкова (3)
+6
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+6
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Great Ksan
Молодчина!Реально круто, ей, по-моему, 16 ещё нет,теперь за Уимблдоном и можно о календарном подумать.
+6
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+6
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Furry
Поздравляем!!
+5
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Vale1
Не лучший по качеству матч для Алины, но, кажется, у нее какие-то проблемы со здоровьем, может, дело в этом. Тем не менее, проявила характер и сумела довести матч до победы) Перуанку тоже поздравляю, навязала борьбу Корнеевой, но немного не хватило. Надеюсь, и на взрослом уровне сможет себя показать.
P.S. Алине же еще в паре финал играть совсем скоро! Хватит ли сил и эмоций? Очень надеюсь...
+5
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A1 Mi
Вид у неё сегодня был измученый или простудилась или напекло, но прошлые матчи были гораздо лучше по качеству. В любом случае вытерпела и обыграла соперницу которая старше на 3 года
+3
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+3
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инок
Браво, Алина, отличное достижение! Хорошие надежды у нашего тенниса, ждём дальнейших побед.
+4
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TennisForever
Алина,поздравления,дальнейших успехов !
Спасибо!
И всё же ,без победы наши не остались,молодежь очень радует !👏💐
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Anouck
Ответ Георгий Рыженков
Вооот, я тоже заметил это. По сути, финал был в первом круге. Организаторам большой привет. Как нельзя было их развести?? Тем не менее, благодаря этому, Алина выиграла турнир.
Нельзя, немка - несеяная: в юниорах находится далеко. Они бы может и рады, но жеребьёвка - вещь слепая. Либо надо как-то учитывать и взрослый рейтинг. Но это другой отдельный тур и они его в рассчет не берут.
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Pokerist
умничка))
+2
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закрыт по беспределу
Крутая
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Геннадий Тёкин
Молодец Алина! Так держать!
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Джефф Лебовски
Ответ Vale1
Не лучший по качеству матч для Алины, но, кажется, у нее какие-то проблемы со здоровьем, может, дело в этом. Тем не менее, проявила характер и сумела довести матч до победы) Перуанку тоже поздравляю, навязала борьбу Корнеевой, но немного не хватило. Надеюсь, и на взрослом уровне сможет себя показать. P.S. Алине же еще в паре финал играть совсем скоро! Хватит ли сил и эмоций? Очень надеюсь...
Вчера очень обидно было за Алевтину Ибрагимову с перуанкой(
Вела в 3-м сете 4:1, в этот момент взяла медицинский перерыв, дальше 4:4, потом отпустила перуанку с матч-бола... Много ошибалась, особенно у сетки, а перуанка вцепилась в шанс.
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sined2000
Ответ OnlyDendy
Молодец! Из россиянок, кто брал больше 1 ЮБШ была Павлюченкова (3)
Павлюченкова как минимум 2 точно брала. В юниорах она разрывала просто.
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billy_pilgrim
Комментарий удален пользователем
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Hardy
теннис конечно детский. соперница вообще на карлика похожа
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Anouck
Ответ A1 Mi
Вид у неё сегодня был измученый или простудилась или напекло, но прошлые матчи были гораздо лучше по качеству. В любом случае вытерпела и обыграла соперницу которая старше на 3 года
Она во время одного из розыгрышей чихала, вроде, во всяком случае по звуку в трансляции было похоже. И рукой закрывалась. Надеюсь, что показалось.
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Джефф Лебовски
Ответ A1 Mi
Вид у неё сегодня был измученый или простудилась или напекло, но прошлые матчи были гораздо лучше по качеству. В любом случае вытерпела и обыграла соперницу которая старше на 3 года
Да, сегодня кашляла. Видимо, она ещё и с простудой играла - вдвойне достойна уважения.
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antoha1896
Ответ Hardy
теннис конечно детский. соперница вообще на карлика похожа
Корнеевой 15 лет. Какой еще теннис от нее ожидать, как не детский?)
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kyckoba
Ответ billy_pilgrim
Комментарий удален пользователем
Так в новости это написано)
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