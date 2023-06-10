Швентек выиграла четвертый «Большой шлем»

Первая ракетка мира обыграла №43 в финале « » – 6:2, 5:7, 6:4.

Швентек впервые проиграла сет в финале «Большого шлема». Во второй партии она упустила преимущество 3:0 с одним брейком. При этом она единственный игрок в Открытой эре (в обоих турах), который взял первые семь сетов в финалах ТБШ (Линдси Дэвенпорт, Роджер Федерер и Ллейтон Хьюитт выиграли по шесть).

В решающей партии Швентек отыграла два брейка.

22-летняя Швентек стала четырехкратной чемпионкой ТБШ: у нее три титула на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023) и один на (2022).

Она самая молодая чемпионка четырех ТБШ после , которая взяла столько титулов к US Open-2002, на котором ей было 20.

Швентек – 17-я теннисистка, выигравшая четыре ТБШ. Она третья четырехкратная чемпионка ТБШ среди действующих теннисисток – вместе с (4) и (7).Также она догнала , и Хану Мандликову.

Это третий титул Швентек в сезоне и 14-й в карьере.

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