Швентек выиграла четвертый «Большой шлем»

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Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла №43 Каролину Мухову в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 5:7, 6:4.

Швентек впервые проиграла сет в финале «Большого шлема». Во второй партии она упустила преимущество 3:0 с одним брейком. При этом она единственный игрок в Открытой эре (в обоих турах), который взял первые семь сетов в финалах ТБШ (Линдси Дэвенпорт, Роджер Федерер и Ллейтон Хьюитт выиграли по шесть).

В решающей партии Швентек отыграла два брейка.

22-летняя Швентек стала четырехкратной чемпионкой ТБШ: у нее три титула на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023) и один на US Open (2022).

Она самая молодая чемпионка четырех ТБШ после Серены Уильямс, которая взяла столько титулов к US Open-2002, на котором ей было 20.

Швентек – 17-я теннисистка, выигравшая четыре ТБШ. Она третья четырехкратная чемпионка ТБШ среди действующих теннисисток – вместе с Наоми Осакой (4) и Винус Уильямс (7).Также она догнала Ким Клейстерс, Аранту Санчес-Викарио и Хану Мандликову.

Это третий титул Швентек в сезоне и 14-й в карьере.

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13 комментариев

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Eugenie Nation
Ига хозяин ВТА и патриотов
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-7
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Czarn
Ига, с прекрасной победой! 😀 Тяжёлый матч, но в концовке дрогнула именно чешка! Кубок заслуженно в руках 1 ракетки мира! 😃
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+4
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Ничего Смешного
Валидол конечно, матч обоюдных подарков.
Колпак и Иги рано или поздно улетит , как у Наоми. Каролине успехов, хотелось бы чтобы стала новой Агнешкой)
+2
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Пинающий Достоинства
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Пинающий Достоинства
Физика у Кепки конечно зачёт, очень активно перемещается и лупит сильно, этакий Сампрас в Кепке)
+1
-1
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Raul Bloodworth
Кепка должна была 6-2, 6-0 оформлять. Муха по игре вообще ни о чем.
+1
-1
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Czarn
Ига сегодня сделала ещё один шаг в историю тенниса! С победой!
+2
-2
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VaD
Хоть одна приятная новость. Ига умничка.
+5
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Dikki Shelton
Это было невероятно .Браво Ига👏👏👏. Нет слов. Ты великолепна и неповторима. Королева👑 С великой победой тебя 👍👍👍✌✌✌✌💖💖💖💖.
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Йенс Мустерманн
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Лучик света в этом тёмном царстве, которым является RG 2023 года.
💓
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инок
Игу с очередной победой! Чуть дрогнула во втором сете, но быстро переборола себя. Молодец.
+1
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Scard
В принципе, как ни странно, Швентек имеет с Ариной одну и ту же проблему, а именно потерю концентрации. Пока сконцентрированна , то громит все что видит ( не имеет полька такой мощи, но по линиям бьёт не хуже Серены иногда) . Но вот только начинается сбой системы, причиной которого зачастую есть повышение уровня игры соперницы, то лететь начинают они обе основательно. Единственное отличие - это то, что Швентек умеет собираться в такие моменты и продолжать бороться. Плюс на грунте Ига чувствует себя явно комфортней,чем на харде и траве. Был бы это финал Мельбурна или Нью-Йорка ( про Уим молчу), то думаю, Каролина могла дожимать в третьем сете. Хотя то , что это для неё первый финал шлема сыграл тоже плохую роль. Ну этот финал РГ не вышел таким позорным и унылым , как прошлогодний , было много красивых розыгрышей , из-за чего хочу поблагодарить обоих за такую игру. А Игу с четвёртым шлемом и третьим грунтовым шлемом . За 4 года 3 РГ - очень круто и достойно фанатки Надаля😄😄. Дальше трава , Ига нам обещала , что сыграет не только на Уиме, поэтому посмотрим теперь как она будет мучиться на нелюбимом для неё покрытие )) Ждём завтра такого ж интересного мужского финала).
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Buhmichael
Ответ Eugenie Nation
Ига хозяин ВТА и патриотов
Какая же у тебя фиксация на "патриотах", чел
+1
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Evil Man
Ответ Ничего Смешного
Валидол конечно, матч обоюдных подарков. Колпак и Иги рано или поздно улетит , как у Наоми. Каролине успехов, хотелось бы чтобы стала новой Агнешкой)
это пожалуй худшее что можно пожелать человеку, остаться без главных трофеев
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