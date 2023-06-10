Швентек выиграла четвертый «Большой шлем»
Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла №43 Каролину Мухову в финале «Ролан Гаррос» – 6:2, 5:7, 6:4.
Швентек впервые проиграла сет в финале «Большого шлема». Во второй партии она упустила преимущество 3:0 с одним брейком. При этом она единственный игрок в Открытой эре (в обоих турах), который взял первые семь сетов в финалах ТБШ (Линдси Дэвенпорт, Роджер Федерер и Ллейтон Хьюитт выиграли по шесть).
В решающей партии Швентек отыграла два брейка.
22-летняя Швентек стала четырехкратной чемпионкой ТБШ: у нее три титула на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023) и один на US Open (2022).
Она самая молодая чемпионка четырех ТБШ после Серены Уильямс, которая взяла столько титулов к US Open-2002, на котором ей было 20.
Швентек – 17-я теннисистка, выигравшая четыре ТБШ. Она третья четырехкратная чемпионка ТБШ среди действующих теннисисток – вместе с Наоми Осакой (4) и Винус Уильямс (7).Также она догнала Ким Клейстерс, Аранту Санчес-Викарио и Хану Мандликову.
Это третий титул Швентек в сезоне и 14-й в карьере.
Колпак и Иги рано или поздно улетит , как у Наоми. Каролине успехов, хотелось бы чтобы стала новой Агнешкой)
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