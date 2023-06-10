Швентек заработала за победу на «Ролан Гаррос» 2,3 млн евро

Теги Ролан Гаррос WTA призовые Каролина Мухова Ига Швентек Теннис

Ига Швентек стала чемпионкой «Ролан Гаррос». В финале она обыграла Каролину Мухову – 6:2, 5:7, 6:4.

Швентек заработала за турнир 2,3 млн евро, Мухова – 1,15 млн.

Теперь призовые Швентек за сезон – 4,6 млн долларов. За карьеру она заработала 19,3 млн долларов и занимает 23-е место в истории по этому показателю.

Мухова заработала за карьеру 5,4 млн долларов.

Величие Иги Швентек в цифрах. Она третий раз выиграла «Ролан Гаррос»

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1 комментарий

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Czarn
Неплохо заработали девчата!😀 Молодцы, заслужили!😀
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