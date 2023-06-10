Швентек заработала за победу на «Ролан Гаррос» 2,3 млн евро
Ига Швентек стала чемпионкой «Ролан Гаррос». В финале она обыграла Каролину Мухову – 6:2, 5:7, 6:4.
Швентек заработала за турнир 2,3 млн евро, Мухова – 1,15 млн.
Теперь призовые Швентек за сезон – 4,6 млн долларов. За карьеру она заработала 19,3 млн долларов и занимает 23-е место в истории по этому показателю.
Мухова заработала за карьеру 5,4 млн долларов.
Величие Иги Швентек в цифрах. Она третий раз выиграла «Ролан Гаррос»
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