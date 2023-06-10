После перехода Месси на матчи «Интер Майами» проданы все билеты – на домашние и выездные игры. Цены выросли с 30 до 300 долларов

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Проданы билеты на все матчи «Интер Майами» после перехода Лионеля Месси в клуб.

Аргентинский футболист решил продолжить карьеру в МЛС после завершения соглашения с «ПСЖ».

После того, как стало известно о переходе Месси в американский клуб, были распроданы все билеты на матчи «Интер Майами» до завершения этого сезона, причем это касается как домашних игр, так и выездных.

Также изменились и цены на билеты – они выросли с 30 до 300 долларов в зависимости от матча и места на стадионе.

12 комментариев

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blaugrano
Зная как американцы умеют делать шоу, представление Месси станет настоящим фурором.
На этом фоне презентация Роналду покажется дешёвым местечковым событием.
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Владимир Владимирович
До Сих пор не могу поверить , как вот так можно взять и уехать из Европы будучи ещё топарем. Эххх как жалко , ЛЧ как организация потеряла одну большую звезду из своей эмблемы. Это как теннис без Федерера , только гораздо болезненнее
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Экспертное мнение
Ответ Владимир Владимирович
До Сих пор не могу поверить , как вот так можно взять и уехать из Европы будучи ещё топарем. Эххх как жалко , ЛЧ как организация потеряла одну большую звезду из своей эмблемы. Это как теннис без Федерера , только гораздо болезненнее
На самом деле Месси сам устал от футбола и давно, только ради сборной держался в форме. Иначе он просился бы в разные клубы Европы, хоть Атлетико, Арсенал, Севилья, как минимум вышел бы на связь с Артетой, Симеоне например. Но такие величины как Месси не доигрывают как Хоакин, Давид Сильва или Хесус Навас, обратная сторона брендовости, Лео всегда предложат, чтобы он был лицом или послом чего-то и готовы заплатить за это, при этом можно играть на расслабоне.
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Этот Райола хочет денег
Правильный выбор сделал. Там его на руках будут носить. И для МЛС тоже отличный маркетинговый ход
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на вогрэсовском мосту
Какие же Apple гении и дальновидные ребята, заключили эксклюзивный контракт на показ MLS, помогли привезти Месси. А теперь еще все ринутся покупать их подписку и всё очень быстро окупится.
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AminO2
Совпадение.
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Velirpa
Ответ blaugrano
Зная как американцы умеют делать шоу, представление Месси станет настоящим фурором. На этом фоне презентация Роналду покажется дешёвым местечковым событием.
ну американцы умеют, мб, Рианну опять призовут, хотя она за Германию болела против Аргентины, за Швайни и Подольски, хех
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AnMe
Ответ blaugrano
Зная как американцы умеют делать шоу, представление Месси станет настоящим фурором. На этом фоне презентация Роналду покажется дешёвым местечковым событием.
Нет же. Как раз таки арабы устраивают пир и шоу с их гостеприимностью и традициями)))
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Lux_Vid Александров
Ответ на вогрэсовском мосту
Здравствуйте, уважаемый blaugrano. Я так же как и вы считаю Месси величайшим. Но, позвольте спросить, почему вы и другие ребята на этом сайте принижаете заслуги Роналду? Разве это не прекрасно, что хоть кто-то в этом футбольном мире пытался соперничать с инопланетянином? Возможно, Месси не достиг бы тех великих высот без Роналду. Ведь, доказано, что соперничество и борьба с сильными соперниками делает тебя сильнее. Извините, если сказал что-то не так. Заранее спасибо!
Потому что он ужасный человек, испортил всё отношение к себе у нейтральных болельщиков. Самодовольный и напыщенный, думает что он центр мира, а он даже в свою эпоху не номер один. Хотел показать свой характер, теперь в пустыне с верблюдами. Как-то так. А многие его не любили со времён жалких симуляций в начале карьеры. У всех по-разному
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