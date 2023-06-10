После перехода Месси на матчи «Интер Майами» проданы все билеты – на домашние и выездные игры. Цены выросли с 30 до 300 долларов

Проданы билеты на все матчи «Интер Майами» после перехода Лионеля Месси в клуб.

Аргентинский футболист решил продолжить карьеру в МЛС после завершения соглашения с «ПСЖ».

После того, как стало известно о переходе Месси в американский клуб, были распроданы все билеты на матчи «Интер Майами» до завершения этого сезона, причем это касается как домашних игр, так и выездных.

Также изменились и цены на билеты – они выросли с 30 до 300 долларов в зависимости от матча и места на стадионе.