Симоне Индзаги: «Ман Сити» – лучшая команда в мире, топ-команда. Победить будет чрезвычайно сложно, но у «Интера» есть шанс написать историю»

Теги Интер Симоне Индзаги Манчестер Сити серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги высказался перед матчем против «Манчестер Сити».

«Понимаем, какой матч нам предстоит провести. Знаем, что «Манчестер Сити» – это топ-команда. Это лучшая команда в мире прямо сейчас.

Мы гордимся тем, что находимся на этой стадии. Мы отдадим все силы. Будем играть с полной концентрацией. Нам нужно не допускать ошибок, ограничить их.

Это 57-й матч в сезоне. Очень длинный сезон. Были взлеты и падения. Когда были неудачи, мы росли и прибавляли.

Мы извлекали уроки из поражений. Футболисты усердно работали. Усилия и старание привели нас к этому моменту.

У нас есть шанс написать историю. Победить будет чрезвычайно сложно, однако мы будем работать все вместе, чтобы это произошло», – сказал главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Кожемяка
а Хави говорит, что Барселона лучшая команда... Даже и не знаешь кому верить))
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Симоне все верно сказал.))
Удачи!
Forza Inter!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А. Мостовой
вперед Интер. Должны спасти Футбол
+17
-14
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ А. Мостовой
вперед Интер. Должны спасти Футбол
футбол от вас надо спасать.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aptemii
Это у Ман Сити есть шанс написать историю, а не у Интера. У Интера она есть и довольно богатая! Ржака
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Уже сейчас понятно по какому сценарию будет проходить матч. Сити заберет мяч и будет стараться забить первые 25-30 минут. Под конец тайма Сити сбавит обороты и Интер попытает удачу в своих позиционных атаках. Так или иначе главная надежда миланцев на победу это безупречная игра в обороне и контратаки. Реал например, который лучше всех умеет так играть, не смог)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
сити выиграет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9wkbc9rjcb
Ну если только лысый не перемудрит, шансов нет ну никаких, даже теоретических и математических. И по игрокам мансити на голову выше во всех линиях и никакой автобус не поможет на который расчитывает Инзаги, а играть в открытую с этим монстром накидают три авоськи и еще добавят Лейпциг не даст соврать.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aidos_1979
История у Интера и так не самая плохая 3 ЛЧ/КЕЧ с одним треблом.
Историю постарается написать сити взяв впервые ЛЧ треблом!)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bostonKG
Мы надеемся на вас , парни. Forza Inter!
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grinch
историю пишет победитель и тут без шансов на иное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Никитин
В футболе шанс есть всегда и у любой команды но главное им суметь воспользоваться. По мне главное на что нужно обратить внимание Интеру это на то чтобы не сделать простых ошибок в обороне и тогда у них будет шанс.И главное быть сконцентрироваными в начале матча в течении минут 20.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
Интер давно так по ходу сезона не разворачивало. Обычно Интер выдаёт отличную первую половину, даже зимним чемпионом становится, но после НГ команда сбавляет. А тут как-будто все ошибки учли и начали переть с новой силой. Индзаги хорошо ошибки анализирует.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tampa-bay
Радует что многие болеют за Интер, хоть и не верят в победу над МС, но болеют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ А. Мостовой
вперед Интер. Должны спасти Футбол
Спасти футбол от чего?) И кто спасет тебя?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Симоне, ты чего ртом воздух разгоняешь, иди к команде, тактику прорабатывай!)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Universal1000
У Реала нет обороны от слова совсем. У Интера впрочем тоже, поэтому шансы не велики. Но можно зацепиться миланцам на характере, у женственного Реала с истеричками плаксивыми типа Винисиусов с этим проблемы. Так что жду более равного противостояния. Хотя объективно финал ЛЧ был сыгран в паре МС - Бавария. Там реально могло качнуться в разные стороны пока не включился Упамекано, равная примерно шла бойня. Как Интер на фоне Баварии смотрелся все осенью видели дважды. А МС сильнее немцев.
у сити и характер и опыт в лч больше чем у этого Интера. нечем миланцам удивить.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alik055
Ответ Joey Ramone
Интер давно так по ходу сезона не разворачивало. Обычно Интер выдаёт отличную первую половину, даже зимним чемпионом становится, но после НГ команда сбавляет. А тут как-будто все ошибки учли и начали переть с новой силой. Индзаги хорошо ошибки анализирует.
Симоне пока кубковый тренер. На дистанции у него есть проблемы, но концовка сезона вселяет надежду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alik055
Ответ aidos_1979
История у Интера и так не самая плохая 3 ЛЧ/КЕЧ с одним треблом. Историю постарается написать сити взяв впервые ЛЧ треблом!)
В нынешнем составе Интера нет победителей лиги чемпионов. Они пишут свою историю!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий