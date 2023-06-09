Симоне Индзаги: «Ман Сити» – лучшая команда в мире, топ-команда. Победить будет чрезвычайно сложно, но у «Интера» есть шанс написать историю»
Симоне Индзаги высказался перед матчем против «Манчестер Сити».
«Понимаем, какой матч нам предстоит провести. Знаем, что «Манчестер Сити» – это топ-команда. Это лучшая команда в мире прямо сейчас.
Мы гордимся тем, что находимся на этой стадии. Мы отдадим все силы. Будем играть с полной концентрацией. Нам нужно не допускать ошибок, ограничить их.
Это 57-й матч в сезоне. Очень длинный сезон. Были взлеты и падения. Когда были неудачи, мы росли и прибавляли.
Мы извлекали уроки из поражений. Футболисты усердно работали. Усилия и старание привели нас к этому моменту.
У нас есть шанс написать историю. Победить будет чрезвычайно сложно, однако мы будем работать все вместе, чтобы это произошло», – сказал главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Удачи!
Forza Inter!
Историю постарается написать сити взяв впервые ЛЧ треблом!)