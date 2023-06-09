Ноэль Галлахер считает, что величие Пепа Гвардиолы не зависит от трофея Лиги чемпионов.

«Я всегда говорю так: если Лига чемпионов или Кубок европейских чемпионов определяют величие, то является ли « » из Бухареста великой командой? А « »? Они европейская элита? Да, они чертовски хороши – они выиграли кубок. Удачи им и все такое, но все же.

Лучшие команды не всегда выигрывают кубки. «Арсенал» превозносят как один из величайших британских клубов всех времен, а его «Непобедимых» называют одной из лучших команд всех времен, но они не брали Лигу чемпионов. И никто не говорит, что Венгер был неудачником, верно?

Помимо того, что Пеп выиграл, стоит взглянуть и на то, как он это сделал, какое влияние оказал на футбол. Любой, кто скажет, что облажается в английском футболе, если не выиграет Лигу чемпионов, будет идиотом. Полным идиотом.

Я часто хожу смотреть, как играют в футбол мои дети. Когда бродишь по полям в воскресенье утром и идет множество игр, каждый молодой тренер начинает розыгрыши из глубины.

Делать длинные забросы и попадать в мясорубку? Ничего подобного. Пеп повлиял на каждого молодого футбольного тренера, и поэтому они повлияли на каждого маленького ребенка, который играет в футбол. Это просто факт.

Это само по себе гораздо большее наследие, чем Лига чемпионов, хотя, надеюсь, он выиграет ее с « » в субботу», – сказал музыкант и болельщик «Манчестер Сити».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?