Ноэль Галлахер: «Если «Ман Сити» не выиграет ЛЧ, только полный идиот скажет, что Гвардиола облажался в Англии»

Теги Порту Манчестер Сити премьер-лига Англия ФК Стяуа Пеп Гвардиола Ноэль Галлахер Футбол

Ноэль Галлахер считает, что величие Пепа Гвардиолы не зависит от трофея Лиги чемпионов.

«Я всегда говорю так: если Лига чемпионов или Кубок европейских чемпионов определяют величие, то является ли «Стяуа» из Бухареста великой командой? А «Порту»? Они европейская элита? Да, они чертовски хороши – они выиграли кубок. Удачи им и все такое, но все же.

Лучшие команды не всегда выигрывают кубки. «Арсенал» превозносят как один из величайших британских клубов всех времен, а его «Непобедимых» называют одной из лучших команд всех времен, но они не брали Лигу чемпионов. И никто не говорит, что Венгер был неудачником, верно?

Помимо того, что Пеп выиграл, стоит взглянуть и на то, как он это сделал, какое влияние оказал на футбол. Любой, кто скажет, что Гвардиола облажается в английском футболе, если не выиграет Лигу чемпионов, будет идиотом. Полным идиотом.

Я часто хожу смотреть, как играют в футбол мои дети. Когда бродишь по полям в воскресенье утром и идет множество игр, каждый молодой тренер начинает розыгрыши из глубины.

Делать длинные забросы и попадать в мясорубку? Ничего подобного. Пеп повлиял на каждого молодого футбольного тренера, и поэтому они повлияли на каждого маленького ребенка, который играет в футбол. Это просто факт.

Это само по себе гораздо большее наследие, чем Лига чемпионов, хотя, надеюсь, он выиграет ее с «Ман Сити» в субботу», – сказал музыкант и болельщик «Манчестер Сити».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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20 комментариев

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Александр Зубков
Соломы настелил.
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Акира_1
Что за бред? Можно подумать Пеп приходил в какой-то середняк и самостоятельно поднимал его до финала ЛЧ и доминирования в Англии. Сити так то брал АПЛ без Пепа и в полуфинале ЛЧ играл без него. А вот как Пеп за столько лет умудрился не выиграть ЛЧ, сливая Монако, Лиону и Тоттенхэму, вот это хороший вопрос будет.
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113k
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пепа для ЛЧ брали, а не для местных кубков. Они при любом тренере будут брать домашние титулы с такими тратами.
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masti Tu hastam
Красава
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софочка
"Some might say"
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ljolik888
Ответ DolJun
ну если после 7 лет в англии у пепа с сити будет столько же лч сколько и у меня с сити (учитывая что всего у них в истории их 0), то это будет просто уморительно смешно)
Должун сравнил себя с лучшим клубом последнего времяни - вот это точно смешно !
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bulldozer
Все по фактам раскидал. Но местным глорам важны только чашки, это тоже факт.
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abrusevshii chechen
Ноэль Галлахер разбирается в футболе лучше местных экспердофф
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abrusevshii chechen
Ответ Акира_1
Что за бред? Можно подумать Пеп приходил в какой-то середняк и самостоятельно поднимал его до финала ЛЧ и доминирования в Англии. Сити так то брал АПЛ без Пепа и в полуфинале ЛЧ играл без него. А вот как Пеп за столько лет умудрился не выиграть ЛЧ, сливая Монако, Лиону и Тоттенхэму, вот это хороший вопрос будет.
Ещё скажи как умудрился Бренфорду проиграть.
В кубковом турнире много случаиностей.
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OldRedWhite
Ответ Александр Зубков
Соломы настелил.
Что-то он такое чует )))
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Yen Bedder
В Англии нет, а в Лиге Чемпионов да (учитывая что практически все последние годы идет фаворитом на победу в ней)
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А потом этот парень уехал
Ноэль Глорихантер
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ljolik888
Один матч это лотерея! Конечно Сити явный фаворит , но Интер может создать проблем . Главное отличный футбол и много имоций !
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ukrainec228
Гвардиола обнажался в Англии !
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tbilisec
Ттри тренера совершали революции в футболе: Ринус Михелс с Аяксом, Капелло с Миланом и Пеп с Барселоной. С этим невозможно спорить
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Andrey Yaroslavtsev
Почему они все перестраховываются?
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Nick Bakhtin
Очень правильные слова, на самом деле. Важен смысл происходящего, а не впечатление, которые производят эти события. Смысл в том, что кубок - это всего лишь кубок. Строчка в статистике. Если выиграет Интер, то спустя годы никто уже и не вспомнит, что по пути он прошел только серьезную команду, а до этого были команды, скажем так, второго эшелона. Будет строчка в Википедии - победитель ЛЧ 2022/2023. Не более того. Напротив этого Пеп, у которого может не быть такой строчки в архивах истории, но который максимально повлиял на современный футбол. По сути он его и создал.
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