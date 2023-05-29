«Бавария» общалась с Геррейру. Защитник уходит из «Боруссии» как свободный агент
Рафаэл Геррейру может поиграть за чемпионов Германии.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, защитник интересен «Баварии», и стороны уже пообщались после того, как мюнхенцам стало известно об уходе игрока из «Боруссии» в качестве свободного агента.
Переговоры проходили до смены директоров «Баварии», и сейчас непонятно, будут ли они продолжены.
В Бундеслиге-2022/23 Геррейру провел 27 матчей и с 12 голевыми пасами стал лучшим ассистентом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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