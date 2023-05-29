«Бавария» общалась с Геррейру. Защитник уходит из «Боруссии» как свободный агент

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия возможные трансферы Рафаэл Геррейру Футбол

Рафаэл Геррейру может поиграть за чемпионов Германии.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, защитник интересен «Баварии», и стороны уже пообщались после того, как мюнхенцам стало известно об уходе игрока из «Боруссии» в качестве свободного агента.

Переговоры проходили до смены директоров «Баварии», и сейчас непонятно, будут ли они продолжены.

В Бундеслиге-2022/23 Геррейру провел 27 матчей и с 12 голевыми пасами стал лучшим ассистентом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Ну это классика:)
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f0rmoceft
Игрок Боруссии переходит в Баварию, ожидаемо)
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che kaif
Классика))
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Экспертное мнение
Это наказание за то что испугал Баварию в последнем туре забив Майнцу, в следующий раз чтоб не занимался такой ерундой
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atomio
ща еще немного и Лейпциг за лето пощипают поди. и потом удивляются, почему их все клубы ненавидят в Бундеслиге
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Tollie
Ответ tfs
Вроде же сообщали, что в Атлетико уходит? В любом случае Рафе поклон, постоянно тащил БД!
если бы у вас был выбор - перейти в Баварию или Атлетико, то каким пивом вы бы облили Мюллера?
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kaka10
Ответ Экспертное мнение
Это наказание за то что испугал Баварию в последнем туре забив Майнцу, в следующий раз чтоб не занимался такой ерундой
переманили обещав выиграть Бундеслигу))
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Розовопопый пони
Дортмунд отказывается продлевать португальца, но продолжает возиться с Ройсом, который, как показал зимний отрезок, этой команде уже не нужен. В Баварии Рафе разве что сидеть на скамейке, целесообразнее было бы вернуться во Францию, в условные ПСЖ, Брест или Ниццу.
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Денис Курбатов
Ответ Экспертное мнение
Ну не скажи, судя по всему Майнц очень любит Баварию, в такой исторический момент уперлись за херпойми 9-ое место. А ведь Майнц мог спасти Бундеслигу от официального закрытия.
т.е. ты предлагаешь клубу специально слить матч дабы доставить тебе удовольствие позлорадствовать над Баварией?
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Денис Курбатов
хейтеры даже в случае фактического ухода игрока из БВБ все равно винят Баварию😆
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tfs
Вроде же сообщали, что в Атлетико уходит? В любом случае Рафе поклон, постоянно тащил БД!
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Денис Курбатов
Ответ Just
Бавария общается за спиной других клубов?! Неееее, это разумный менеджмент
зачем уточнять инфу о том, что он уходит свободным агентом из Боруссии если можно просто приплести Баварию, да?
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Денис Курбатов
Ответ Экспертное мнение
Нет, я всего лишь за спасение Бундеслиги, которую уважаю. Но увы, вместо спасения мы стали свидетелями официального закрытия лиги((
что то я не видел новости на главной странице, что "экспертное мнение" официально объявил о роспуске Бундеслиги🤔
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Артём Матвеев
Ответ Экспертное мнение
Ну не скажи, судя по всему Майнц очень любит Баварию, в такой исторический момент уперлись за херпойми 9-ое место. А ведь Майнц мог спасти Бундеслигу от официального закрытия.
Ее и не закрыли))
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Александр Романов
Ответ Розовопопый пони
Дортмунд отказывается продлевать португальца, но продолжает возиться с Ройсом, который, как показал зимний отрезок, этой команде уже не нужен. В Баварии Рафе разве что сидеть на скамейке, целесообразнее было бы вернуться во Францию, в условные ПСЖ, Брест или Ниццу.
Геррейру один из лучших игроков Дортмунда, как по игре, так и по статистике. На фиг ему сдался Брест и Ницца. Он ещё вполне может поиграть в топ клубе
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Александр Гурский
Никогда такого не было и вот опять
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Дядя ТУРА
Ответ Фанат Лионеля Месси
Ну это классика:)
это классика! это знать надо!
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Розовопопый пони
Ответ Александр Романов
Геррейру один из лучших игроков Дортмунда, как по игре, так и по статистике. На фиг ему сдался Брест и Ницца. Он ещё вполне может поиграть в топ клубе
Ну в этих халифах на час не разберешься, кто там в этот раз второй после ПСЖ (в котором Рафа вполне себе может заиграть), ткнул пальцем в небо.
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Ашот Растовщик
никогда такого не было и вот опять
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Это база
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Антон Фалафель
Тошнит уже от этих рвачей
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Вадим Слуцкий
Всё про Хасана вспоминают?
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Just
Бавария общается за спиной других клубов?! Неееее, это разумный менеджмент
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alexis2020
Не надо. А то уже разнылись в комментах. Отказались подписывать игроков Боруссии, и не нужно к этому возвращаться. Но Геррейру конечно классный игрок
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Just
За то что посмели составить конкуренцию!
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