Роман Бабаев: «Общались с Марио Фернандесом. Велика вероятность, что он вернется в ЦСКА как игрок»
Роман Бабаев не исключил, что защитник Марио Фернандеса может вернутся в ЦСКА.
Фернандес ранее выступал за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды, но в апреле разорвал арендный договор.
«Буквально в четверг общались с Марио. Договорились связаться после окончания чемпионата и обсудить все нюансы. Есть определенный вопрос, связанный с «Интернасьоналом».
Велика вероятность, что он вернется в клуб в качестве игрока. Но не хотим забегать вперед», – сказал гендиректор ЦСКА.
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но вот вопрос - потянет ли? очень хочется, чтобы он запомнился одним из лучших и будет больно смотреть, если вдруг уже не будет тянуть.