Роман Бабаев: «Общались с Марио Фернандесом. Велика вероятность, что он вернется в ЦСКА как игрок»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев Марио Фернандес Футбол

Роман Бабаев не исключил, что защитник Марио Фернандеса может вернутся в ЦСКА.

Фернандес ранее выступал за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды, но в апреле разорвал арендный договор.

«Буквально в четверг общались с Марио. Договорились связаться после окончания чемпионата и обсудить все нюансы. Есть определенный вопрос, связанный с «Интернасьоналом».

Велика вероятность, что он вернется в клуб в качестве игрока. Но не хотим забегать вперед», – сказал гендиректор ЦСКА.

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17 комментариев

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Андрей Андреев
Ответ Луизао фром мексика
в клуб с админресурсом ни один нормальный человек не пойдёт
Откуда такая ненависть к ЦСКА? В детстве конь покусал?
+8
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+8
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Severfan
Марио очень импонирует, хороший футболист, боец (вспомним про жёсткие травмы, после которых он всё равно выходил на поле и рвался в единоборства), джентельмен - никогда не грубил, всегда извинялся после жёстких стыков с соперником. Считаю его одним из самых приятных футболистов в истории премьер-лиги.
но вот вопрос - потянет ли? очень хочется, чтобы он запомнился одним из лучших и будет больно смотреть, если вдруг уже не будет тянуть.
+4
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+4
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Severfan
Ответ *BG*
Пока не попробуешь - не поймешь. Так вот Вагу не взяли обратно. А он мог бы попылить. Даже в свои годы. А взять его ЦСКА мог еще несколько лет назад. Всяко лучше Забы бы на поле выглядел. Зря не взяли. Не потянул бы - отправили бы на пенсию с почестями. Так же и с Марио. Если есть возможность его вернуть, то почему бы это не сделать?
я двумя руками за! и я верю в Марио, просто очень переживаю за него)
+3
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+3
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Twinbro
Гайча усадит на лавку или в полузащите будет пылить, вот что интересно
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Чемпион Людей
Ответ samarskij-kuzmich
Что значит "вернется как игрок"? А как он ещё может вернуться? Как повар или садовник?😁
скаут/помощник тренера/тренер в детскую школу
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*BG*
Ответ samarskij-kuzmich
Что значит "вернется как игрок"? А как он ещё может вернуться? Как повар или садовник?😁
Можно вернуться в команду в качестве тренера (как Олич и братья Березуцкие), на какую-нибудь административную должность (А.Березуцкий), в селекционный отдел.
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Oleg Olegov
Ну если Бабаев говорит, то вероятность более, чем высока
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Andrei Cherednichenko
Не поверю пока не увижу фото с Бабаевым
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воробей джек
Надо идти вперед.
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*BG*
Ответ Severfan
Марио очень импонирует, хороший футболист, боец (вспомним про жёсткие травмы, после которых он всё равно выходил на поле и рвался в единоборства), джентельмен - никогда не грубил, всегда извинялся после жёстких стыков с соперником. Считаю его одним из самых приятных футболистов в истории премьер-лиги. но вот вопрос - потянет ли? очень хочется, чтобы он запомнился одним из лучших и будет больно смотреть, если вдруг уже не будет тянуть.
Пока не попробуешь - не поймешь. Так вот Вагу не взяли обратно. А он мог бы попылить. Даже в свои годы. А взять его ЦСКА мог еще несколько лет назад. Всяко лучше Забы бы на поле выглядел. Зря не взяли. Не потянул бы - отправили бы на пенсию с почестями. Так же и с Марио. Если есть возможность его вернуть, то почему бы это не сделать?
0
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Дима Пузанов
Ответ Severfan
Марио очень импонирует, хороший футболист, боец (вспомним про жёсткие травмы, после которых он всё равно выходил на поле и рвался в единоборства), джентельмен - никогда не грубил, всегда извинялся после жёстких стыков с соперником. Считаю его одним из самых приятных футболистов в истории премьер-лиги. но вот вопрос - потянет ли? очень хочется, чтобы он запомнился одним из лучших и будет больно смотреть, если вдруг уже не будет тянуть.
Марио нужен для конкуренции на правом фланге, а то гайич начал сдавать
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*BG*
Ответ Severfan
я двумя руками за! и я верю в Марио, просто очень переживаю за него)
Он не подведет. Ну, а если вдруг не потянет, то его всегда можно будет торжественно отправить на пенсию, с переводом на работу в системе клуба.
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