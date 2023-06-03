Роман Бабаев: «Общались с Марио Фернандесом. Велика вероятность, что он вернется в ЦСКА как игрок»

Роман Бабаев не исключил, что защитник Марио Фернандеса может вернутся в ЦСКА.

Фернандес ранее выступал за бразильский «Интернасьонал» на правах аренды, но в апреле разорвал арендный договор.

«Буквально в четверг общались с Марио. Договорились связаться после окончания чемпионата и обсудить все нюансы. Есть определенный вопрос, связанный с «Интернасьоналом».

Велика вероятность, что он вернется в клуб в качестве игрока. Но не хотим забегать вперед», – сказал гендиректор ЦСКА.

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