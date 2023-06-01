Где смотреть Чемпионат мира футболу среди молодёжных команд 2023 (U-20) — как и где смотреть ЧМ по футболу 2023 U-20

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Чемпионат мира по футболу среди команд U-20 в самом разгаре. Принимает его Аргентина, где сыграны матчи группового этапа, и начался плей-офф. Мировое первенство среди молодежных команд точно входит в пятерку наиболее интересных международных соревнований среди сборных команд. По сути, оно представляет собой ярмарку талантов и будущих звезд мирового футбола. Через него прошли Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Неймар и многие другие. Турнир полон неожиданностей, достаточно сказать, что в плей-офф попали всего три европейские сборные, а среди восьми сильнейших одна — команда Италии. Где смотреть Чемпионат мира по футболу среди молодежных команд 2023?

 

К счастью, российским футбольным болельщикам не нужно прибегать к поиску прямых трансляций. Показ на территории страны осуществляет спортивный холдинг «Матч ТВ». Все игры плей-офф будут показаны в прямом эфире, а также на сайте компании matchtv.ru. Разница во времени у Москвы и Буэнос-Айреса составляет семь часов, поэтому дневные поединки можно увидеть в прайм-тайм, а вечерние будут начинаться в 00:00 часов по московскому времени.

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