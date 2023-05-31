«Челси» уволил главу отдела маркетинга, создавшего токсичную атмосферу в коллективе. Из-за обстановки на работе мог покончить с собой экс-глава клубного ТВ

«Челси» уволил топ-менеджера из-за токсичной обстановки в коллективе.

В июне прошлого года в издании New York Times было опубликовано расследование о рабочей среде в лондонском клубе. Сообщалось, что несколько бывших и действующих сотрудников отдела маркетинга « » описали атмосферу на работе как токсичную, из-за которой 10 из 50 сотрудников отдела ушли с работы. В январе бывший глава клубного телевидения «синих» Ричард Бигнелл совершил суицид – причиной смерти в отчете было указано «отчаяние после потери работы».

Сообщается, что «Челси» подтвердил увольнение главы отдела маркетинга Гари Твелвтри, которому были предъявлены обвинения в создании нездоровой обстановки в коллективе. В клубе заявили, что Твелвтри не появлялся в офисе после того, как «Челси» начал собственное расследование, однако в течение нескольких месяцев ему выплачивали зарплату. Ни «Челси», ни уволенный глава отдела маркетинга не согласились прокомментировать ситуацию. До сих пор неясно, было ли расследование завершено и изменилось ли что-либо по его итогам.

Также отмечается, что некоторые сотрудники признались, что испытали разочарование из-за того, что клуб не проинформировал их об итогах расследования.

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