«Челси» уволил главу отдела маркетинга, создавшего токсичную атмосферу в коллективе. Из-за обстановки на работе мог покончить с собой экс-глава клубного ТВ

Теги Челси премьер-лига Англия происшествия Футбол

«Челси» уволил топ-менеджера из-за токсичной обстановки в коллективе.

В июне прошлого года в издании New York Times было опубликовано расследование о рабочей среде в лондонском клубе. Сообщалось, что несколько бывших и действующих сотрудников отдела маркетинга «Челси» описали атмосферу на работе как токсичную, из-за которой 10 из 50 сотрудников отдела ушли с работы. В январе бывший глава клубного телевидения «синих» Ричард Бигнелл совершил суицид – причиной смерти в отчете было указано «отчаяние после потери работы».

Сообщается, что «Челси» подтвердил увольнение главы отдела маркетинга Гари Твелвтри, которому были предъявлены обвинения в создании нездоровой обстановки в коллективе. В клубе заявили, что Твелвтри не появлялся в офисе после того, как «Челси» начал собственное расследование, однако в течение нескольких месяцев ему выплачивали зарплату. Ни «Челси», ни уволенный глава отдела маркетинга не согласились прокомментировать ситуацию. До сих пор неясно, было ли расследование завершено и изменилось ли что-либо по его итогам.

Также отмечается, что некоторые сотрудники признались, что испытали разочарование из-за того, что клуб не проинформировал их об итогах расследования.

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13 комментариев

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DolJun
че за агата кристи писала?
+9
-1
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Pamir88
Неплохие такие страсти в Челси....

ПС: 50 чел в отделе маркетиинга? Нехило так...
+4
0
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Фут.Боль
Твелвтри 12 и 3.
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году, сумма сделки составила 123 млн евро.
Пасхалочка.
+2
0
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Eden Hazard
Ни Челси, ни уволенный не прокомментировали,до сих пор неясно что произошло, но заголовок о токсичности Нью Йорк Таймс воткнула в эту статью. Хотя в тексте им неясно)
+1
0
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Максим Черкашин
Ответ DolJun
че за агата кристи писала?
Элькюль Боули нашёл убийцу им оказался...🧐
+3
-2
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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2ran
Твелвтри? Орлов одобряет это увольнение
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vik444
Ответ Bestman
Имелось ввиду токсичная атмосфера в отделе маркетинга, а не в команде
Все зависит. Вы там были, что такие выводы делаете. А я 7 лет работал в ФК.
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