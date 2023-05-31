Эдерсон носит одно и то же нижнее белье в каждом матче: «Это суеверие со мной со времен «Бенфики». За последние 8 лет я выиграл 7 чемпионских титулов. Это работает!»

Теги высшая лига Португалия Бенфика Манчестер Сити премьер-лига Англия Эдерсон Футбол

Эдерсон признался, что носит одно и то же нижнее белье на каждом матче.

«У меня есть суеверие носить одно и то же нижнее белье в каждой игре. Всегда одно и то же! Люди здесь, дома, уже знают об этом, они оставляют его в специальном уголке – по одной паре на сезон, потому что оно сильно изнашивается (смеется).

Единственное [суеверие], которое у меня есть. Оно со мной со времен... «Бенфики». В первый год было так: когда я играл, я носил [это белье]. И за последние восемь лет я выиграл семь чемпионских титулов. Это работает!» – сказал вратарь «Манчестер Сити» в интервью TNT Sports.

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25 комментариев

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dimamak10
Коман мне кажется не заморачивается
+22
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+22
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Андрей Хенто
Так вот в чем дело, а Вы все говорите о гениальности Гвардиолы)
+12
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Фут.Боль
Трусы надежды!
+11
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+11
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Buba
Ответ DolJun
так вот что ему мешает нормально на воротах стоять.
Дырок много в труселях 😁
+3
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Дядя ТУРА
гигиена покинула чат
+3
-1
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Snid
В низших дивизионах пригодится, береги трусы.
+2
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DolJun
так вот что ему мешает нормально на воротах стоять.
+1
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Akmor
Объясните кто-нибудь ему, что это каргокульт, а не "это работает!".
+1
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kaka10
Ответ Андрей Хенто
Так вот в чем дело, а Вы все говорите о гениальности Гвардиолы)
а тут дело в генитальности Эдерсона
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sports!
Держите в курсе
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Folio
Ну да дело ведь в этом, исключительно в этом. Но теперь хотя бы появились догадки, почему он может привезти проблемы на ровном месте))
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Ебздрогыч
Он эти труселя хотя бы стирает?
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Igorrr
Главное - не стирать, чтобы не смыть удачу !
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#SharkTeam
Великий Чемпион
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МОНТЁР ТуПи
Бред. Он просто должен целовать зад Гвардиола!!!!!
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Geo07
Успех в амбре..
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Может байка, но читал, что игроки сборной Бразилии (в 94, что ли, то ли раньше) на фарт одни и те же трусы весь ЧМ. Только ещё и не стирали их. Персонально опекать такого игрока было не очень приятно, думаю, а уж фан во время угловых и штрафных...
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Дмитрий Крутенко
Трусам 8 лет уже....Вот это суеверие в 21 веке... А вы со своим ИИ, квантовым компьютером, сетями 6g и т.д. носитесь.
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Юрий Костыгин
Стирать его тоже нельзя в течение сезона.
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Felp
Ответ dimamak10
Коман мне кажется не заморачивается
Даже не стирает
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