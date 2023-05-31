Эдерсон носит одно и то же нижнее белье в каждом матче: «Это суеверие со мной со времен «Бенфики». За последние 8 лет я выиграл 7 чемпионских титулов. Это работает!»

Эдерсон признался, что носит одно и то же нижнее белье на каждом матче.

«У меня есть суеверие носить одно и то же нижнее белье в каждой игре. Всегда одно и то же! Люди здесь, дома, уже знают об этом, они оставляют его в специальном уголке – по одной паре на сезон, потому что оно сильно изнашивается (смеется).

Единственное [суеверие], которое у меня есть. Оно со мной со времен... «Бенфики». В первый год было так: когда я играл, я носил [это белье]. И за последние восемь лет я выиграл семь чемпионских титулов. Это работает!» – сказал вратарь «Манчестер Сити» в интервью TNT Sports.

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