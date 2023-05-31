«Брентфорд» за 13 млн евро купил вратаря «Фрайбурга» и Нидерландов Флеккена. Контракт – на 4 года

«Брентфорд» приобрел вратаря Марка Флеккена у «Фрайбурга».

29-летний голкипер уже прошел медосмотр и подписал контракт сроком на 4 года. Он присоединится к «Брентфорду», когда получит разрешение на работу.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, « » активировал отступные в размере 13 млн евро.

Фото: twitter.com/BrentfordFC

В сезоне-2022/23 Флеккен провел на ноль 13 из 34 матчей Бундеслиги. Это лучший показатель в немецком чемпионате. « », занявший 5-е место в Бундеслиге, выступит в Лиге Европы в следующем сезоне.

У Марка 4 матча за сборную Нидерландов. Он попал в заявку национальной команды на финал четырех Лиги наций.

Полную статистику вратарая, который выступал за «Фрайбург» с 2018 года, можно найти здесь.

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