«Брентфорд» за 13 млн евро купил вратаря «Фрайбурга» и Нидерландов Флеккена. Контракт – на 4 года

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Фрайбург Брентфорд Марк Флеккен Футбол

«Брентфорд» приобрел вратаря Марка Флеккена у «Фрайбурга».

29-летний голкипер уже прошел медосмотр и подписал контракт сроком на 4 года. Он присоединится к «Брентфорду», когда получит разрешение на работу.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Брентфорд» активировал отступные Флеккена в размере 13 млн евро.

Фото: twitter.com/BrentfordFC

В сезоне-2022/23 Флеккен провел на ноль 13 из 34 матчей Бундеслиги. Это лучший показатель в немецком чемпионате. «Фрайбург», занявший 5-е место в Бундеслиге, выступит в Лиге Европы в следующем сезоне.

У Марка 4 матча за сборную Нидерландов. Он попал в заявку национальной команды на финал четырех Лиги наций.

Полную статистику вратарая, который выступал за «Фрайбург» с 2018 года, можно найти здесь.

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9 комментариев

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Marco Polo
Ответ Алекс Мелкумян
Райя в МЮ чтоли получается...
в Тоттенхем
+8
0
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Пепси пеналдувич
Ответ Очки Дани Алвеса
Блин, 13 миллионов за ноунейма-вратаря, вот рынок стал, конечно.
Не ноунейм, средний вратарь Бундеса, основой был в Фрайбурге(5место)
+2
0
+2
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10ztv
Ответ Очки Дани Алвеса
Блин, 13 миллионов за ноунейма-вратаря, вот рынок стал, конечно.
это немного. вратарь в самом расцвете сил из команды топ 5 германии.
+1
0
+1
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Dmitri Kudrenko
Странно, что не в МЮ
0
0
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софочка
Ответ Пепси пеналдувич
Не ноунейм, средний вратарь Бундеса, основой был в Фрайбурге(5место)
В смысле "средний"? Сильнее Флеккена в этом сезоне Бундеслиги был только Реннов, пожалуй.
0
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