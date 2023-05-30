Воспитанник ЦСКА Короев про Бангладеш: «Когда приехал, отдал паспорт, чтобы оформили рабочую визу. С тех пор я его не видел»

Теги премьер-лига Россия Алан Короев Чемпионат.com Футбол

Российский футболист Алан Короев рассказа, что клуб из Бангладеш не платит ему зарплату.

Воспитанник ЦСКА представляет «Уттару» из чемпионата Бангладеш. 

«Мой паспорт не готов. Когда приехал, отдал его представителю клуба, чтобы он оформил рабочую визу. Это было в один из первых дней. С тех пор я паспорт не видел. Но человек мне сказал, что документы пока не готовы.

У меня контракт с 1 марта, а на сегодняшний день я ни копейки не получил. Говорю: давайте разрывать, вы платите мне зарплату за два месяца, что я тут нахожусь, и покупаете билет домой. Жду уже третью неделю – у меня опасения, что мне ничего не выплатят.

И не знаю, как решать этот вопрос: через ФИФА или через российское посольство. Но клуб обещал все отдать в конце мая», – сказал Короев. 

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
Так, у него забрали паспорт, ему ничего не платят и он СОМНЕВАЕТСЯ, выплатят ему или нет? То-есть парню не всё ещё понятно, да?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Узденов
Ответ savik-A.M.
Это каким надо быть упоротым , что бы поехать играть в футбол ( за деньги ) в Бангладеш
Как сказать. У меня были знакомые, которые летали в Бангладеш работать вахтой на стройке - 150тыс + проживание и питание. Ну то от российской компании.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Узденов
Воспитанник ЦСКА, клуб из Багладеш - даже не знаю, смешно это или печально.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
В итоге отправят разрезать на металлолом огромные танкеры.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Это каким надо быть днищем, что даже в клуб второй лиги не попасть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
в Басманный суд обращаться надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Влетел, как девушка в сексрабство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry__HiLL
Пусть проверит. Там на него в Бангладеше уже наверняка микрокредитов оформили, а также ипотеку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Руслан Узденов
Как сказать. У меня были знакомые, которые летали в Бангладеш работать вахтой на стройке - 150тыс + проживание и питание. Ну то от российской компании.
Так это явно на строительство атомной станции, а тут в ноунейм лигу , в одну из беднейших стран мира , где футбол даже не в почете
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Узденов
Ответ savik-A.M.
Так это явно на строительство атомной станции, а тут в ноунейм лигу , в одну из беднейших стран мира , где футбол даже не в почете
Правда я не понимал логику компании. Мои знакомые - не спецы узкого профиля, а простые чернорабочие. Зачем их везти из России, когда там миллионы местных рабочих и индусы. Видимо, распил какой-то.
А футболисту бежать надо. Тайком до посольства. Пока какой-нибудь местный феодал не посадил его на цепь и заставил коровник чистить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий