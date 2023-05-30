Воспитанник ЦСКА Короев про Бангладеш: «Когда приехал, отдал паспорт, чтобы оформили рабочую визу. С тех пор я его не видел»

Российский футболист Алан Короев рассказа, что клуб из Бангладеш не платит ему зарплату.

Воспитанник ЦСКА представляет «Уттару» из чемпионата Бангладеш.

«Мой паспорт не готов. Когда приехал, отдал его представителю клуба, чтобы он оформил рабочую визу. Это было в один из первых дней. С тех пор я паспорт не видел. Но человек мне сказал, что документы пока не готовы.

У меня контракт с 1 марта, а на сегодняшний день я ни копейки не получил. Говорю: давайте разрывать, вы платите мне зарплату за два месяца, что я тут нахожусь, и покупаете билет домой. Жду уже третью неделю – у меня опасения, что мне ничего не выплатят.

И не знаю, как решать этот вопрос: через ФИФА или через российское посольство. Но клуб обещал все отдать в конце мая», – сказал Короев.

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