«Айнтрахт» выкупил Эбимбе у «ПСЖ». Контракт – до 2027 года

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы Эрик Эбимбе Футбол

«Айнтрахт» объявил о полноценном трансфере Эрика Эбимбе.

Эбимбе провел сезон-2022/23 в «Айнтрахте» на правах аренды у «ПСЖ» с опцией обязательного выкупа. По окончании аренды 22-летний полузащитник подписал контракт с франкфуртским клубом до июня 2027 года.

В этом сезоне Эбимбе сыграл за «Айнтрахт» 19 матчей в Бундеслиге, забив 3 гола и отдав результативную передачу. Его подробная статистика доступна здесь.

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7 комментариев

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Олег Комисаров
Ответ Бестрофейник 19/20
Парень перерос уровень ПСЖ. Удачи!
Твой уровень юмора перерос sports.ru, пора покорять «Комеди Клаб». Удачи!
+8
-3
+5
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прощай Роналду
Будет перед матчами как Чёрная пантера в МСТИТЕЛЯХ:
Эбимбе! Хау!
Эбимбе! Хау!
Эбимбе! Хау!
💪🏻😁👍🏻
+4
-1
+3
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Бестрофейник 19/20
Парень перерос уровень ПСЖ. Удачи!
+6
-4
+2
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che kaif
Очередной талант из академии ПСЖ💪
+1
0
+1
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OldRedWhite
Интересно , в этом году тоже половину команды продаст Айнтрахт ?
Как и в прошлом ?
Или ещё больше ?
0
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OldRedWhite
Ответ Бестрофейник 19/20
Обиделся?
Завидует !
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