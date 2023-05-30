«Айнтрахт» выкупил Эбимбе у «ПСЖ». Контракт – до 2027 года

«Айнтрахт» объявил о полноценном трансфере Эрика Эбимбе.

Эбимбе провел сезон-2022/23 в «Айнтрахте» на правах аренды у «ПСЖ» с опцией обязательного выкупа. По окончании аренды 22-летний полузащитник подписал контракт с франкфуртским клубом до июня 2027 года.

В этом сезоне сыграл за « » 19 матчей в Бундеслиге, забив 3 гола и отдав результативную передачу. Его подробная статистика доступна здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте