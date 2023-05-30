«Айнтрахт» выкупил Эбимбе у «ПСЖ». Контракт – до 2027 года
«Айнтрахт» объявил о полноценном трансфере Эрика Эбимбе.
Эбимбе провел сезон-2022/23 в «Айнтрахте» на правах аренды у «ПСЖ» с опцией обязательного выкупа. По окончании аренды 22-летний полузащитник подписал контракт с франкфуртским клубом до июня 2027 года.
В этом сезоне Эбимбе сыграл за «Айнтрахт» 19 матчей в Бундеслиге, забив 3 гола и отдав результативную передачу. Его подробная статистика доступна здесь.
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Эбимбе! Хау!
Эбимбе! Хау!
Эбимбе! Хау!
💪🏻😁👍🏻
Как и в прошлом ?
Или ещё больше ?