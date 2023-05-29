Лукас Окампос: «Мы росли, мечтая стать Марадоной, сегодня дети желают стать Месси»

Лукас Окампос высказался о значении национальной сборной для аргентинцев.

– Ты вернулся в сборную . Ожидал, что так скоро окажешься в списке Скалони?

– Сборная - это то, что никогда нельзя упускать из виду. Сборная для аргентинца – это все. Раньше мы росли, мечтая стать . Сегодня дети растут, желая стать .

Для нас [сборная] Аргентины – это все, и мы всегда держим ее в поле зрения. Я упорно трудился, чтобы снова попасть в список, и это еще одна радость для меня, – сказал полузащитник «Севильи».

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