Лукас Окампос: «Мы росли, мечтая стать Марадоной, сегодня дети желают стать Месси»
Лукас Окампос высказался о значении национальной сборной для аргентинцев.
– Ты вернулся в сборную Аргентины. Ожидал, что так скоро окажешься в списке Скалони?
– Сборная - это то, что никогда нельзя упускать из виду. Сборная для аргентинца – это все. Раньше мы росли, мечтая стать Марадоной. Сегодня дети растут, желая стать Месси.
Для нас [сборная] Аргентины – это все, и мы всегда держим ее в поле зрения. Я упорно трудился, чтобы снова попасть в список, и это еще одна радость для меня, – сказал полузащитник «Севильи».
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