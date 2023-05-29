Лукас Окампос: «Мы росли, мечтая стать Марадоной, сегодня дети желают стать Месси»

Теги ПСЖ Севилья Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Лукас Окампос Футбол

Лукас Окампос высказался о значении национальной сборной для аргентинцев.

– Ты вернулся в сборную Аргентины. Ожидал, что так скоро окажешься в списке Скалони?

– Сборная - это то, что никогда нельзя упускать из виду. Сборная для аргентинца – это все. Раньше мы росли, мечтая стать Марадоной. Сегодня дети растут, желая стать Месси

Для нас [сборная] Аргентины – это все, и мы всегда держим ее в поле зрения. Я упорно трудился, чтобы снова попасть в список, и это еще одна радость для меня, – сказал полузащитник «Севильи».

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12 комментариев

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10ztv
некоторым детям за такое телефоны ломают
+12
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Samurai99
Ответ Екн Лор
Аргентинец Гарначо, Леау, Сака, Антони, Винисиус, Мбаппе. Точно ли все дети мечтают в Месси вырасти?
Причём здесь Леау, Антони и т.д. Окампос говорил об аргентинцах. И вообще список тех, кто хотел бы стать Месси намного больше...
+7
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Александр Колосов
Логично, никто не хочет умирать от передоза
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London.is.blue
«Мы росли мечтая стать Фигу, сегодня дети желают стать Бернарду Сильвой» - Рафаель Леау.
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Луизао фром мексика
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Камил Курбанбаев
Культ Месси, не иначе
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Сергей
Жалко что буквально совсем недавно эти легендарные люди - Пеле, Марадона, Эйсебио были живы ,а сегодня их с нами нет.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Екн Лор
Аргентинец Гарначо, Леау, Сака, Антони, Винисиус, Мбаппе. Точно ли все дети мечтают в Месси вырасти?
Судя по контексту, речь шла об аргентинских детях.
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rej1sta
Ответ Екн Лор
Аргентинец Гарначо, Леау, Сака, Антони, Винисиус, Мбаппе. Точно ли все дети мечтают в Месси вырасти?
Гарначо тот еще аргентинец. Родился и вырос в Испании.
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Игорь Климов
Ответ rej1sta
Гарначо тот еще аргентинец. Родился и вырос в Испании.
Да, и ещё далеко не факт, что Гарначо выберет для выступления на международном уровне сборную Аргентины.
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