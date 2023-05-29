Ненахов о сезоне «Локо»: «Первая часть – отвратительно. Немцы строили безобразный футбол»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Максим Ненахов Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов подвел итоги сезона для «Локомотива».

– Вторая часть сезона – супер. Первая часть – отвратительно. Ушли немцы, которые, как по мне, строили безобразный футбол. Мы и играли безобразно. Сами видели, что не хватало физики. Не было сыгранности, плохо играли с мячом, не было комбинаций. У нас не пытались строить какую-то идею. Сейчас все наоборот!

– Что изменилось при Галактионове?

– Пришел хороший тренерский штаб. Сейчас любо-дорого смотреть, как мы работаем на тренировках, проводим игры. Каждый игрок отлично вписывается в коллектив. Сейчас много комбинаций, много интересных решений. Есть Дзюба – играем в один футбол, нет Дзюбы – в другой. Есть план Б и не только, – сказал Ненахов.

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9 комментариев

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Фут.Боль
Если даже Ненахов начал забивать, то в команде все очень неплохо.
+4
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Phantomm
во всем виноваты все кроме вас
Футболисты играют так, как их тренируют.
+3
-1
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mars
на багаже Циннбауэра
+1
-1
0
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инок
Ушли все немцы, прикупили игроков, взяли хорошего тренера и команда сразу преобразилась... Надеюсь, что Локо в следующем сезоне поборется за медали, удачи им.
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