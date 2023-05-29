Защитник «Локомотива» Максим Ненахов подвел итоги сезона для «Локомотива».

– Вторая часть сезона – супер. Первая часть – отвратительно. Ушли немцы, которые, как по мне, строили безобразный футбол. Мы и играли безобразно. Сами видели, что не хватало физики. Не было сыгранности, плохо играли с мячом, не было комбинаций. У нас не пытались строить какую-то идею. Сейчас все наоборот!

– Что изменилось при Галактионове?

– Пришел хороший тренерский штаб. Сейчас любо-дорого смотреть, как мы работаем на тренировках, проводим игры. Каждый игрок отлично вписывается в коллектив. Сейчас много комбинаций, много интересных решений. Есть Дзюба – играем в один футбол, нет Дзюбы – в другой. Есть план Б и не только, – сказал .

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