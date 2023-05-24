Защитник «Локо» Ненахов: «Будем бороться за медали в следующем сезоне, а, может, и за чемпионство»

Максим Ненахов считает, что «Локомотив» в следующем сезоне будет бороться за медали в Мир РПЛ.

– « » находится в хорошей форме, какие задачи может преследовать команда в следующем сезоне?

– Мы сейчас идем от игры к игре и в каждом матче боремся за победу. Думаю, «Локомотив» будет бороться в следующем сезоне за медали, а, может быть, и за чемпионство.

Не хочется загадывать, но верим в это, – сказал защитник «Локомотива».

После 28 туров текущего чемпионата железнодорожники занимают в таблице 9-е место.

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