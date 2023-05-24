Защитник «Локо» Ненахов: «Будем бороться за медали в следующем сезоне, а, может, и за чемпионство»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Максим Ненахов Футбол

Максим Ненахов считает, что «Локомотив» в следующем сезоне будет бороться за медали в Мир РПЛ.

– «Локомотив» находится в хорошей форме, какие задачи может преследовать команда в следующем сезоне?

– Мы сейчас идем от игры к игре и в каждом матче боремся за победу. Думаю, «Локомотив» будет бороться в следующем сезоне за медали, а, может быть, и за чемпионство.

Не хочется загадывать, но верим в это, – сказал защитник «Локомотива».

После 28 туров текущего чемпионата железнодорожники занимают в таблице 9-е место.

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28 комментариев

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Викт0р Степанович
Что мешает и в следующем сезоне идти от игры к игре, а не кидаться дешёвыми заявлениями?
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Фут.Боль
Если будут играть как во второй части сезона, то за тройку по силам побороться.
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Ебздрогыч
Помню, как-то за Локо играл Руслан Нахушев, с Ненаховым была бы огненная пара в защите!
+8
-4
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ЕгориЙ
Комментарий удален модератором
А там игроки виноваты? Сравни Тикнизяна, например, в первой части сезона и во второй. Это как-будто разные футболисты играют.
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Dmitry Orlov
Ответ Павел Колесников
С Дзюбой они хорошо набирали очки, а если его не будет, как в последних матчах? С Факелом и Крыльями результат такой себе, как и игра
Ну не будет и не будет. Сейчас это всё уже не так важно. Ну не займём 8 место, займём 9 (Торпедо и без Дзюбы обыгрывать обязаны) - это сейчас принципиально?
Пускай тренер думает, как и кем играть без Дзюбы. Вот уже Пиняев вернулся, атаку оживить способен.
Вопрос не в том, сколько очков наберём. А в том, как вообще тренер и руководство видят дальше развитие команды. Ну год ещё с Дзюбой поиграем. Может быть, даже два. А потом? В любом случае что-то придумывать надо будет.
+4
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Плацкарт Вагоныч
Максим, а давай без этого. Надо не языком молоть, а усердно работать.
+3
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Dmitry Orlov
Ответ Павел Колесников
Вот я про это и говорю, если атаку не усилить, вряд ли получится на чемпионство бороться
Поживём - увидим. Последнюю трансферную кампанию провели хорошо, кроме Смольникова и, возможно, Конти. Несколько человек из аренд могут вернуться.
Игроки хорошие есть, проблема в нестабильности. То Изидор хорош, то Рифат, то Миранчук, то Глушенков, но у всех них были и проходные матчи.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Павел Колесников
Есть ощущение, что слишком большая зависимость от Дзюбы, которая может этому помешать
Не сказал бы, что прямо большая. Изидор также выходит и забивает.
+3
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Dmitry Orlov
Ответ Павел Колесников
Есть ощущение, что слишком большая зависимость от Дзюбы, которая может этому помешать
Ну ещё не так давно стояла задача просто "не вылететь", она выполнена, и Дзюба в этом помог. А на летних сборах тренер уже может спокойнее думать, какие ещё есть варианты в атаке, с учётом того, кто уйдёт, кто останется, а кого купят.
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Spartakus1984
Ух,лучше без громких слов,это касается любой команды в РПЛ,ну кроме зенита,там всё стабильно и его руководители знают всё наперед.
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Khmc
Ответ Ебздрогыч
Помню, как-то за Локо играл Руслан Нахушев, с Ненаховым была бы огненная пара в защите!
Рыбчинский с Рыбусем были в одно время и Жемалетдинов с Жалолитдиновым) последний, правда, не сыграл ни минуты
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VanyaVanya063
Ответ Викт0р Степанович
Что мешает и в следующем сезоне идти от игры к игре, а не кидаться дешёвыми заявлениями?
Немцы мешали
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Dmitry Orlov
Ответ Викт0р Степанович
Что мешает и в следующем сезоне идти от игры к игре, а не кидаться дешёвыми заявлениями?
У команды не может быть цели "идти от игры к игре" на СЕЗОН.
Сейчас они так идут, потому что в этом сезоне максимум что решается - займут они 8, 9 или 10 место - ни за медали, ни за выживание они уже не борются. Но на новый сезон задачи ставить надо и амбиции обозначать. Если бы он сказал "ну мы как-нибудь будем играть, какое место займём, такое и ладно" - его бы здесь комментаторы обвинили в недостаточной мотивации. Вариант "будем бороться за зону еврокубков" сейчас неактуален.
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Dmitry Orlov
Ответ Плацкарт Вагоныч
Максим, а давай без этого. Надо не языком молоть, а усердно работать.
К Максиму-то какие претензии? Он и работает, при Галактионове стал куда лучше играть, ошибаться меньше, больше пользы в атаке, статистика подтверждает.
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Павел Колесников
Ответ Dmitry Orlov
Ну не будет и не будет. Сейчас это всё уже не так важно. Ну не займём 8 место, займём 9 (Торпедо и без Дзюбы обыгрывать обязаны) - это сейчас принципиально? Пускай тренер думает, как и кем играть без Дзюбы. Вот уже Пиняев вернулся, атаку оживить способен. Вопрос не в том, сколько очков наберём. А в том, как вообще тренер и руководство видят дальше развитие команды. Ну год ещё с Дзюбой поиграем. Может быть, даже два. А потом? В любом случае что-то придумывать надо будет.
Вот я про это и говорю, если атаку не усилить, вряд ли получится на чемпионство бороться
+1
0
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тот самый Кадрус
Если вернут Сильянова и посадят тебя на лавку то да, вполне можно побороться за что существеннее, чем 8 место в итоговой таблице РПЛ.
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Павел Колесников
Есть ощущение, что слишком большая зависимость от Дзюбы, которая может этому помешать
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Марслан Акматалиев
"Может быть, а может и нет, а может пошёл ты" ©
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Spartakus1984
Ответ seka@
Тебя бы в Спартак, они там любят такие заявления перед каждым сезоном
Ты сравнил исторически разные команды,Спартаку не нужно заявлений делать,от него и атк все ждут всегда наивысшего.
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Павел Колесников
Ответ Dmitry Orlov
Ну ещё не так давно стояла задача просто "не вылететь", она выполнена, и Дзюба в этом помог. А на летних сборах тренер уже может спокойнее думать, какие ещё есть варианты в атаке, с учётом того, кто уйдёт, кто останется, а кого купят.
С Дзюбой они хорошо набирали очки, а если его не будет, как в последних матчах? С Факелом и Крыльями результат такой себе, как и игра
+1
-1
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Francesc Fàbregas
В стране еще остались оптимисты
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Михаил Лубянский
Рано ещё пока,но за серебро реально будет бороться
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ЕгориЙ
Комментарий удален модератором
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Слава Трунов
Если не будет очень частых удалений
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А если честно.
Лучше молча делать свое дело и тогда, может, что нибудь получится, чем кидаться заявлениями о том, что от тебя зависит едва ли на несколько процентов.
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