Защитник «Локо» Ненахов: «Будем бороться за медали в следующем сезоне, а, может, и за чемпионство»
Максим Ненахов считает, что «Локомотив» в следующем сезоне будет бороться за медали в Мир РПЛ.
– «Локомотив» находится в хорошей форме, какие задачи может преследовать команда в следующем сезоне?
– Мы сейчас идем от игры к игре и в каждом матче боремся за победу. Думаю, «Локомотив» будет бороться в следующем сезоне за медали, а, может быть, и за чемпионство.
Не хочется загадывать, но верим в это, – сказал защитник «Локомотива».
После 28 туров текущего чемпионата железнодорожники занимают в таблице 9-е место.
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Пускай тренер думает, как и кем играть без Дзюбы. Вот уже Пиняев вернулся, атаку оживить способен.
Вопрос не в том, сколько очков наберём. А в том, как вообще тренер и руководство видят дальше развитие команды. Ну год ещё с Дзюбой поиграем. Может быть, даже два. А потом? В любом случае что-то придумывать надо будет.
Игроки хорошие есть, проблема в нестабильности. То Изидор хорош, то Рифат, то Миранчук, то Глушенков, но у всех них были и проходные матчи.
Сейчас они так идут, потому что в этом сезоне максимум что решается - займут они 8, 9 или 10 место - ни за медали, ни за выживание они уже не борются. Но на новый сезон задачи ставить надо и амбиции обозначать. Если бы он сказал "ну мы как-нибудь будем играть, какое место займём, такое и ладно" - его бы здесь комментаторы обвинили в недостаточной мотивации. Вариант "будем бороться за зону еврокубков" сейчас неактуален.