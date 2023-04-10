Ненахов о поражении «Локо»: «Зенит» не удивил, играл в привычный футбол, бразильцы использовали технику. Это лучшая команда России»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что «Зенит» ничем не удивил во время матча.

В 22-м туре железнодорожники дома уступили петербуржцам (1:2).

«Для нас каждый матч важен, так как мы шли на плохих позициях после первой части сезона. «Зенит» — лучшая команда России, против них хочется настроиться на максимум.

«Зенит» не удивил – играли в свой привычный футбол. Стеночки, короткий пас, забегания. Бразильцы использовали свою технику», – сказал .

Мощный план «Локо» заставил Семака кардинально перестроиться. А под Дзюбу «Зенит» адаптировался