Ненахов о поражении «Локо»: «Зенит» не удивил, играл в привычный футбол, бразильцы использовали технику. Это лучшая команда России»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Максим Ненахов Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что «Зенит» ничем не удивил во время матча.

В 22-м туре РПЛ железнодорожники дома уступили петербуржцам (1:2).

«Для нас каждый матч важен, так как мы шли на плохих позициях после первой части сезона. «Зенит» — лучшая команда России, против них хочется настроиться на максимум.

«Зенит» не удивил – играли в свой привычный футбол. Стеночки, короткий пас, забегания. Бразильцы использовали свою технику», – сказал Ненахов.

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13 комментариев

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An Kr
Ответ Макс Кидалов
Я как болельщик Зенита хвалю локомотив, очень Хорошо играли, приятно было смотреть на игру, то как раньше Локо играл с Зенитом, это небо и Земля. Вот так всегда если Локо будет играть, то займёт высокие позиции
Раньше это когда? 0-3 на газпром арене это раньше? Зенит не побеждал в Черкизово 5 матчей.
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Иван Рыбаков
Ответ An Kr
Нужно же не вырывать фразу из контекста.
Я еë и не вырывал.
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Данко Лазович
Ответ Спартак сила
посмотри матчи Спартака лучшая команда по игре в футбол в России
например матч с Зенитом в первом круге.
отличная игра, которая покажет, что 7партак всей командой ссыкливо стоит в штрафной и молиться, что Мостовой в восьмой раз промажет по углу;)
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An Kr
Ответ Иван Рыбаков
Да ничего такого. Просто в последнее время фраза "не удивил" как-то часто стала проявляться среди словарного запаса у игроков.
Нужно же не вырывать фразу из контекста.
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Иван Рыбаков
Ответ An Kr
Так они показали то что от них и ждали. Что не так?
Да ничего такого. Просто в последнее время фраза "не удивил" как-то часто стала проявляться среди словарного запаса у игроков.
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An Kr
Ответ ЛеваяНогаХалка
Настолько не удивил, что нанесли 1 удар в створ от такого неудивления🤔
Есть же бараны, которые футбол по статистике только смотрят.
+1
-1
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Макс Кидалов
Я как болельщик Зенита хвалю локомотив, очень Хорошо играли, приятно было смотреть на игру, то как раньше Локо играл с Зенитом, это небо и Земля. Вот так всегда если Локо будет играть, то займёт высокие позиции
+4
0
+4
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An Kr
Ответ Иван Рыбаков
Как же тяжело в последнее время удивлять российских футболистов.
Так они показали то что от них и ждали. Что не так?
0
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Спартак сила
Ответ Quiet Dad
Хорошую скорость и технику показали обе команды. Давно такого темпа игры в РПЛ не видел.
посмотри матчи Спартака
лучшая команда по игре в футбол в России
0
-7
-7
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Quiet Dad
Хорошую скорость и технику показали обе команды. Давно такого темпа игры в РПЛ не видел.
+6
0
+6
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Иван Рыбаков
Как же тяжело в последнее время удивлять российских футболистов.
+1
-1
0
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ЛеваяНогаХалка
Настолько не удивил, что нанесли 1 удар в створ от такого неудивления🤔
+3
-4
-1
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Алексей Ненахов
Братулёк, Дзюба тоже Кругового не удивил
0
-3
-3
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