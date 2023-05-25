Яровинский станет главой селекции «Динамо»

станет главой селекционной службы « ».

На днях бывший спортивный директор «Рубина» встречался с руководством бело-голубых и дал согласие на работу в московском клубе, сообщает инсайдер Иван Карпов.

На этом посту Яровинский сменит в «Динамо» Наримана Акавова.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте