Яровинский станет главой селекции «Динамо»
Олег Яровинский станет главой селекционной службы «Динамо».
На днях бывший спортивный директор «Рубина» встречался с руководством бело-голубых и дал согласие на работу в московском клубе, сообщает инсайдер Иван Карпов.
На этом посту Яровинский сменит в «Динамо» Наримана Акавова.
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