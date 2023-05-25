Яровинский станет главой селекции «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва отставки Олег Яровинский Футбол

Олег Яровинский станет главой селекционной службы «Динамо».

На днях бывший спортивный директор «Рубина» встречался с руководством бело-голубых и дал согласие на работу в московском клубе, сообщает инсайдер Иван Карпов.

На этом посту Яровинский сменит в «Динамо» Наримана Акавова.

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25 комментариев

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zenit's_supporter
это теперь ждём Леонида, получается?
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Клирик
Готовит почву для прихода Слуцкого?)
+19
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Ярик01
Круговорот отходов в природе.
А Слуцкого сразу подтянет или по увольнению нового летнего тренера
+11
-1
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Demedieu
еще один прохиндей
+10
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Дядя ТУРА
вообще не по блату с места на место прыгает
+14
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Severfan
так я и не понял за годы его работы в ЦСКА, чем этот Яровинский вообще был полезен и что он сделал полезного клубу
+9
-1
+8
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Игорь Пичугин
Мы будем жить теперь по новому! А Лавэ Лавэ, Лавэ!
+8
-2
+6
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Валера Синюков
Ответ Антон Чугунов
Отличное решение. Грамотный специалист
Если грамотный, что тогда из Рубина убрали? Если такой грамотный, как тогда Рубин вылетел?
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nugoboss
Значит лёна будет главным 🙆‍♂️
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</c/>
кони середины 10-х годов сейчас в Динамо всплывут, неожиданно...
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янетыитынея
Как эта посредственность находит работу до сих пор?
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Кеша
Скажем так Яровинский - это лучше , чем ходили слухи про какого-то Армена Маргаряна.
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justbored
Я так понимаю, значимость этой должности близка к нулевой, если все эти молодые люди нигде подолгу не задерживаются, переходя из колхоза в колхоз.
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Ape1sin
а зачем динамо селекция? они из школы подтягивают ребят сильнее привезённых. Им бы тренера
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counsel
Ответ Дядя ТУРА
вообще не по блату с места на место прыгает
То есть в него везде блат: в ЦСКА, Рубине, Динамо? В Рубин он, кстати, очень перспективных завёз иностранцев, которые, если бы не форс-мажор, много очков и денег клубу принесли.
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Сергей Жарковский
Динамо нужны специалисты которые смогут поднять команду на должный уровень. Сегодня клуб занимает место явно не соответствующее его возможности!
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ArtBro
Соболезную. Хотя вначале будет хорошо, а потом вот это вот всё…
Ещё наверняка сначала будет один тренер, но почва будет под леонида несмелова, сольют условно Николича, и квнщика поставят
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Брэд Либил
Ответ zenit's_supporter
это теперь ждём Леонида, получается?
Что-то давненько Динамо не вылетало, если так.
+9
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Михаил Дворников
Ответ Severfan
так я и не понял за годы его работы в ЦСКА, чем этот Яровинский вообще был полезен и что он сделал полезного клубу
Привел великого Бистровича
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Гоша Петров
Яровинский умеет находить интересных игроков.Тот же Дрейер,Хакшабанович,Хван Им Бом,Абильгорд.
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Slavnov
Как это г так быстро по клубам прыгает и за какие заслуги интересно
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