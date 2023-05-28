«Ман Сити» получит рекордные 166 млн фунтов за победу в АПЛ. Всем клубам заплатят около 2,7 млрд фунтов

«Манчестер Сити» получит рекордные выплаты за победу в чемпионате Англии.

Команде заплатят около 166 миллионов фунтов по итогам этого сезона, что является наивысшим показателем в истории английского чемпионата.

В прошлом сезоне команда тренера Пепа Гвардиолы заработала 153 миллиона фунтов.

В этом чемпионате сумма увеличится из-за вступления в силу улучшенных ТВ-контрактов с зарубежными телекомпаниями.

Денежное вознаграждение клубов состоит из нескольких элементов, в частности, денег от общей суммы призовых в зависимости от места в таблице, доходов от телевизионных контрактов, коммерческих выплат.

Ожидается, что в общей сложности по итогам сезона все клубы АПЛ получат получат около 2,7 миллиарда фунтов.

Занимающий последнее 20-е место в таблице АПЛ «Саутгемптон» получит 102,5 миллиона фунтов.

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