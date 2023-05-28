«Ман Сити» получит рекордные 166 млн фунтов за победу в АПЛ. Всем клубам заплатят около 2,7 млрд фунтов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес Саутгемптон деньги Футбол

«Манчестер Сити» получит рекордные выплаты за победу в чемпионате Англии.

Команде заплатят около 166 миллионов фунтов по итогам этого сезона, что является наивысшим показателем в истории английского чемпионата.

В прошлом сезоне команда тренера Пепа Гвардиолы заработала 153 миллиона фунтов.

В этом чемпионате сумма увеличится из-за вступления в силу улучшенных ТВ-контрактов с зарубежными телекомпаниями.

Денежное вознаграждение клубов состоит из нескольких элементов, в частности, денег от общей суммы призовых в зависимости от места в таблице, доходов от телевизионных контрактов, коммерческих выплат.

Ожидается, что в общей сложности по итогам сезона все клубы АПЛ получат получат около 2,7 миллиарда фунтов.

Занимающий последнее 20-е место в таблице АПЛ «Саутгемптон» получит 102,5 миллиона фунтов.

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17 комментариев

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Клирик
Дааа, в АПЛ с денежками всё нормуль. Красавцы, чё уж там.
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10ztv
теперь барса знает, где искать новые рычаги
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CHELSEA_2008
Ничего, стоит Сити только хоть кем-то поинтересоваться летом на трансферном рынке, местные хомячки снова начнут орать про финансовый фейр-плей и мешок 😃
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Cearvm
Ответ avcgloronalduMU
что лучше, выиграть АПЛ или лигу чемпионов? этот вопрос из-за таких сумм будет вечным
Лучше выиграть и то и другое)
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avcgloronalduMU
что лучше, выиграть АПЛ или лигу чемпионов? этот вопрос из-за таких сумм будет вечным
+3
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Тиджани Бабангида
Хорошие деньги за хороший футбол.
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Under
Ответ avcgloronalduMU
что лучше, выиграть АПЛ или лигу чемпионов? этот вопрос из-за таких сумм будет вечным
смотря что иметь в виду под словом "лучше"
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Ёшимин Бональдо
откаты)
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Black Phoenix
А если и призовые за победу в ЛЧ добавить - Гвардиола в космос улетит и обеспечит себе финансовую подушку на летнее трансферное окно.
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Ихарь Окенфэйлов
Чудовищные суммы конечно крутятся сейчас в футболе. Не удивительно что стало много грязи, скандалов и вообще далёких от спорта вещей. Где деньги, там всегда всё это
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StarsAndArrows
Ответ avcgloronalduMU
что лучше, выиграть АПЛ или лигу чемпионов? этот вопрос из-за таких сумм будет вечным
Так и АПЛ можно не выиграть и получить не намного меньше,там разница между 1-5 местами около 20 млн вроде.
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Sanya Kruus
Ответ avcgloronalduMU
что лучше, выиграть АПЛ или лигу чемпионов? этот вопрос из-за таких сумм будет вечным
1 матч в ЛЧ стоит в 2-3 раза дороже матча АПЛ. Вот и думай что лучше
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Under
Ответ CHELSEA_2008
Ничего, стоит Сити только хоть кем-то поинтересоваться летом на трансферном рынке, местные хомячки снова начнут орать про финансовый фейр-плей и мешок 😃
тот факт, что Сити прилично зарабатывает сам, как-то отменяет то, что у него есть sugardaddy?
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CHELSEA_2008
Ответ llolishe
Манчестер Сити бех денег шейхов были ноунемами и все было пофиг на существование такого клуба
Но сейчас они нормально существуют и без денег шейхов 😃 Некоторые будучи одним из финансовых гегемонов, с Торресами и Хаби Алонсо взяли 0 АПЛ за 30 лет, никакой страшный Сити им не мешал тогда)
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