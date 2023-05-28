Алексей Попов: «Дзюба – сбитый летчик. Он может прибавить, если будет хотя бы ускоряться на поле»

Теги Локомотив Артем Дзюба Алексей Попов премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Алексей Попов назвал Артема Дзюбу «сбитым летчиком».

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Локомотив».

«Хорошая молодежь собралась в обеих командах. Предпочтение отдам «Динамо», просто по личным ощущениям. Дзюба – сбитый летчик, может прибавить, если будет хотя бы ускоряться на поле.

А так... Это, если можно так выразиться, «потеря потерь» для «Локомотива» в следующем году. Класс у него есть, но и у Мостового есть класс, но он понимает, что пешком не обыграть никого, а Дзюба тешит себя надеждой», – сказал Попов.

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13 комментариев

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Михаил Лушин
А Попов тогда кто?
+6
-2
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Михаил Шевчук
К Дзюбе можно относиться по-разному, но для нашего чемпионата он точно не сбитый летчик , иначе как объяснить 8+4 в 9 матчах.
+2
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RealJericho
Ответ Михаил Лушин
А Попов тогда кто?
С такой фамилией, скорее, проктолог🙂
+1
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Рагнар Лодброк
Кто это?
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Константин Михайлович
про сбитого лётчика говорит человек который в возрасте Дзюбы даже в основу амкара не попадал
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Алексей Петров
фигасе сбитый летчик
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Дзюбу не люблю. Но комментарий идиотский. Во первых, Дзюбе 34 года. Карьера прошла успешно. Какой, нафиг, сбитый лётчик?
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rigobersong
Ответ Михаил Лушин
А Попов тогда кто?
Комментатор Формулы 1:)
+1
-1
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Н.Ф.
Ответ Михаил Лушин
А Попов тогда кто?
Еврей из "Уральских пельменей".
+1
-1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Михаил Лушин
А Попов тогда кто?
Сын попы.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Михаил Лушин
А Попов тогда кто?
Солнечный клоун или сказочный д...
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Ко-ко-джамбо
Ответ Михаил Шевчук
К Дзюбе можно относиться по-разному, но для нашего чемпионата он точно не сбитый летчик , иначе как объяснить 8+4 в 9 матчах.
Это говорит об уровне чемпионата, о днищенском качестве рпл, не более того. По меркам же адекватного, здорового, европейского футбола Дзюба это бесполезное полено
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