Алексей Попов: «Дзюба – сбитый летчик. Он может прибавить, если будет хотя бы ускоряться на поле»

Алексей Попов назвал Артема Дзюбу «сбитым летчиком».

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Локомотив».

«Хорошая молодежь собралась в обеих командах. Предпочтение отдам «Динамо», просто по личным ощущениям. Дзюба – сбитый летчик, может прибавить, если будет хотя бы ускоряться на поле.

А так... Это, если можно так выразиться, «потеря потерь» для «Локомотива» в следующем году. Класс у него есть, но и у Мостового есть класс, но он понимает, что пешком не обыграть никого, а Дзюба тешит себя надеждой», – сказал Попов.

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