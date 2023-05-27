Клопп подтвердил, что Салах не покинет «Ливерпуль»: «Мо нравится здесь. Я бы сам увез игрока в другой клуб, если бы он сказал: «Мы не попали в ЛЧ, я ухожу»

Юрген Клопп подтвердил, что Мохамед Салах не покинет «Ливерпуль».

«Мо нравится здесь, в « », это точно.

Если бы ко мне пришел игрок и сказал «Мы не попали в Лигу чемпионов, я должен уйти», я бы увез его в другой клуб.

В случае с Мо это не так – совсем не так», – сказал тренер «Ливерпуля».

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