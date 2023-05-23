Где смотреть Севилья – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 27 мая
В субботу, 27 мая, сыграют Севилья и Реал Мадрид в 37 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Севилья – Реал Мадрид
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
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