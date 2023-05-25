Чемпионат Сальвадора досрочно завершен из-за давки на стадионе, в которой погибло минимум 12 человек. Профсоюз игроков выступил против этого решения

Теги происшествия болельщики сборная Сальвадора высшая лига Сальвадор ФАС Альянса Сан-Сальвадор Футбол

Чемпионат Сальвадора досрочно завершен из-за давки на стадионе.

Инцидент произошел на стадионе «Кускатлан» в столице страны Сан-Сальвадоре перед матчем между «Альянсой» и ФАС. Большое количество болельщиков попыталось проникнуть на трибуны, когда ворота были закрыты – власти полагают, что некоторым болельщикам были проданы поддельные билеты, и заявили о проведении расследования. По официальным данным, в давке погибло не менее 12 человек, более 90 получили ранения. Более 500 человек получили медицинскую помощь.

Футбольная федерация Сальвадора приняла решение досрочно завершить чемпионат страны. Чемпион не будет определен, а участники международных турниров будут определены на основании результатов предыдущего сезона. Также сообщается, что в настоящее время федерация консультируется и ФИФА и КОНКАКАФ по вопросу усиления мер безопасности на стадионах.

В свою очередь, Ассоциация футболистов высшей лиги Сальвадора выступила против такого решения и анонсировала срочное заседание для обсуждения ситуации. Профсоюз выразил недовольство, заявив, что федерация приняла решение без учета мнения игроков.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий