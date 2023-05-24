РФС проверил арбитра Галимова на полиграфе. ЭСК выявила три ошибки в матче «Пари НН» с «Крыльями» («РБ Спорт»)

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия РФС судьи Роман Галимов Пари НН Футбол

РФС проверил арбитра Романа Галимова на полиграфе.

Расследование в отношении Галимова проводится после игры 24-го тура Мир РПЛ «Пари НН» – «Крылья Советов» (1:2). 

Ранее экспертно-судейская комиссия РФС признала, что судья совершил три ключевые ошибки в пользу нижегородцев: назначил пенальти в ворота «Крыльев» на 34-й минуте, не назначил пенальти в ворота «Пари НН» на 42-й минуте и не удалил игрока «Пари НН» на 70-й минуте встречи за вторую желтую карточку. 

По данным «РБ Спорт», Галимову предложили пройти проверку на полиграфе, ее результаты пока неизвестны.

В случае ее успешного прохождения арбитр может надеяться на возвращение к работе. При другом исходе делом могут заняться правоохранительные органы.

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34 комментария

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arspurs9
“В случае успешного прохождения может вернуться»
А, ну да. Не купленный, просто профнепригодный, пусть работает тогда, ага.
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Фут.Боль
Ответ Сергей Жарковский
Раньше кричали: судью на мыло! Теперь: судью на нары!
Судью на Полиграф!
+21
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Caniball
Ну на самом деле, это было самое вопиющее судейство этой весной.
И так предвзято к одной из команд ни действовал ни один арбитр.
+24
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Деревня31
Странно что опять рядом Юран
+7
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Сергей Жарковский
Раньше кричали: судью на мыло! Теперь: судью на нары!
+6
0
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Виктор Емельянов
Хотелось бы пригласить господина Кукуляка!
+7
-1
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Tigo_Volchara93
А может пора проверить руководителей судейского корпуса на полиграфе. Бывших в том числе.
А то получается, судья плохой, а они хорошие
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el shaarawy92
карася бы на полиграфе проверить
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Pelerin
Ответ Дерзкий пеликан
Лучше проверьте Крылья и Новогород на договорняки в матчах Крылья-Урал и Новгород-Сочи, Соперники ВООБЩЕ не оазывали сопротивление в матчах
Ахахаха...

Непредвзятый болельщик из Воронежа недоволен победами прямых конкурентов )
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</c/>
Галимов не в первые попадает, а главное, клуб позорище сателлит очередной...
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Otto Funfer
а если успешно то косячь так и дальше?
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ne ravnodushen
Ответ schwein
Ну он же может продолжить работу в ФНЛ или еще где то
Зачем?
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Recreated
Какую ж клоунаду они нам показывают с этими полиграфами!! Стыдняк!!
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Caniball
Ответ Pelerin
Ахахаха... Непредвзятый болельщик из Воронежа недоволен победами прямых конкурентов )
КС - Урал не видел, ничего сказать не могу.
А вот НН - Сочи очень похоже. Сочи еле двигали своими ногами. При этом перед этим хлопнули Ростов и теперь вот не проиграют Зениту.
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Николай Леухин
Ответ el shaarawy92
карася бы на полиграфе проверить
зачем?
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Абдаллах аль-Кутба
Ответ ne ravnodushen
Зачем?
Ну продолжали работу в ФНЛ Кукуляки и Казарцевы,да и сам Галимов отправлялся в ссылку. Они лучше стали после этого? Нет. Еще хуже, потому что тупые.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Max Semenik
Вся эта чудо-техника НЕ РАБОТАЕТ. Нет ни одного научного исследования, показавшего, что точность отличения правды ото лжи у полиграфа больше 50% - то есть с таким же успехом можно было бы написать "РФС проверил арбитра Галимова тестом орёл/решка и Галимов угадал решку, гад такой-то".
Тут надо как двуликий. Если орёл, то не дисквалифицировать, а если решка, то дисквалифицировать
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Pelerin
Ответ Caniball
КС - Урал не видел, ничего сказать не могу. А вот НН - Сочи очень похоже. Сочи еле двигали своими ногами. При этом перед этим хлопнули Ростов и теперь вот не проиграют Зениту.
Я видел краем глаза КС-Урал. Урал все силы отдал в Кубке и играл без целей и сил. КС забил хорошие голы.

Целей не осталось и у Сочи. Какие к ним вообще могут быть вопросы - ребятам платит Ротенберг, концовка сезона ему вообще до лампочки. Скажите спасибо, что не дубль выпустил.
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NIK7478
В случае успешной проверки на полиграфе Галимов - крайне некомпетентный рефери, и не должен привлекаться к судейству выше второй лиги. Или Медиалига - как раз его уровень!
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КрыСавец
А Юрана никто проверить не хочет ?
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Игорь Деньгин
обЕИХ ку-ку надо проверить....
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suwor
«В случае ее успешного прохождения арбитр может надеяться на возвращение к работе».
А этот Галимов ранее не подвергался дисциплинарному наказанию?
И дело-то не в проверке на полиграфе. Даже если он там выкрутится, с такими профессиональными навыками ему не место ни в РПЛ, ни в Первой лиге. Наличие такого арбитра в системе РФС будет позором для всех и ещё более укрепит мнение болельщиков в том, что в судейском корпусе не всё чисто.
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IvanKo
Ну предположим, не пройдёт он проверку на полиграфе (всмысле докажут, что ошибки были специально). Кроме судьи кто-то ещё понесёт ответственность? Или как всегда, главное найти крайнего и показательно его наказать, а организаторы пусть гуляют.
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rodjer22
Вношу предложение приглашать на матчи РПЛ судей из Беларуси. В основном это судьи высокой, европейской квалификации, нейтральные и объективные. Уверен что таких проколов какие допускают наши, не будет.
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ДМ-1чемпион
Жа там надо всех проверять а лучше разгонять! Кукуляк, Иванов, Карасев так же "ошибаются"! Это не ошибки, это хорошо оплачиваемая заказуха!
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