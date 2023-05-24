РФС проверил арбитра Галимова на полиграфе. ЭСК выявила три ошибки в матче «Пари НН» с «Крыльями» («РБ Спорт»)
РФС проверил арбитра Романа Галимова на полиграфе.
Расследование в отношении Галимова проводится после игры 24-го тура Мир РПЛ «Пари НН» – «Крылья Советов» (1:2).
Ранее экспертно-судейская комиссия РФС признала, что судья совершил три ключевые ошибки в пользу нижегородцев: назначил пенальти в ворота «Крыльев» на 34-й минуте, не назначил пенальти в ворота «Пари НН» на 42-й минуте и не удалил игрока «Пари НН» на 70-й минуте встречи за вторую желтую карточку.
По данным «РБ Спорт», Галимову предложили пройти проверку на полиграфе, ее результаты пока неизвестны.
В случае ее успешного прохождения арбитр может надеяться на возвращение к работе. При другом исходе делом могут заняться правоохранительные органы.
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А, ну да. Не купленный, просто профнепригодный, пусть работает тогда, ага.
И так предвзято к одной из команд ни действовал ни один арбитр.
А то получается, судья плохой, а они хорошие
Непредвзятый болельщик из Воронежа недоволен победами прямых конкурентов )
А вот НН - Сочи очень похоже. Сочи еле двигали своими ногами. При этом перед этим хлопнули Ростов и теперь вот не проиграют Зениту.
Целей не осталось и у Сочи. Какие к ним вообще могут быть вопросы - ребятам платит Ротенберг, концовка сезона ему вообще до лампочки. Скажите спасибо, что не дубль выпустил.
А этот Галимов ранее не подвергался дисциплинарному наказанию?
И дело-то не в проверке на полиграфе. Даже если он там выкрутится, с такими профессиональными навыками ему не место ни в РПЛ, ни в Первой лиге. Наличие такого арбитра в системе РФС будет позором для всех и ещё более укрепит мнение болельщиков в том, что в судейском корпусе не всё чисто.