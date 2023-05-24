РФС проверил арбитра Галимова на полиграфе. ЭСК выявила три ошибки в матче «Пари НН» с «Крыльями» («РБ Спорт»)

РФС проверил арбитра Романа Галимова на полиграфе.

Расследование в отношении Галимова проводится после игры 24-го тура Мир «Пари НН» – « » (1:2).

Ранее экспертно-судейская комиссия РФС признала, что судья совершил три ключевые ошибки в пользу нижегородцев: назначил пенальти в ворота «Крыльев» на 34-й минуте, не назначил пенальти в ворота « » на 42-й минуте и не удалил игрока «Пари НН» на 70-й минуте встречи за вторую желтую карточку.

По данным «РБ Спорт», Галимову предложили пройти проверку на полиграфе, ее результаты пока неизвестны.

В случае ее успешного прохождения арбитр может надеяться на возвращение к работе. При другом исходе делом могут заняться правоохранительные органы.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте