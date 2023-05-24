Шишкин о жесте Соболева: «Знаю его, он нормальный человек. Такие поступки ему несвойственны»

Теги Спартак ЦСКА Роман Шишкин премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Роман Шишкин оценил жест Александра Соболева в матче «Спартак» – ЦСКА (2:1) в Мир РПЛ.

— Во втором тайме произошло много нефутбольных событий...

— Да, все обсуждают не саму игру, а эти красные карточки. И это обидно. Хотя не сказать про них тоже невозможно.

Я знаю Соболева, он нормальный человек, такие поступки ему несвойственны. Ни на поле, ни вне его. Роша действительно против него хорошо действовал, выиграл много единоборств, но это не повод так себя вести.

Соболев – нападающий сборной России, ключевой нападающий «Спартака». Мой совет ему – поработать над этой историей. Уже не первый матч мы видим, когда эмоции зашкаливают.

В том же кубковом матче с «Зенитом» была драка, в которой он участвовал... У него хорошо складывается карьера, не хотелось бы, чтобы после ее окончания все вспоминали вот такие негативные моменты, а не то, как он проявлял себя на футбольном поле, – сказал экс-защитник «Спартака».

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦‍♂️

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37 комментариев

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Ak4705
Каждый раз так пишут и он так про себя говорит, но почему-то, становится только хуже и хуже
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KeriLLo
Да Соболев весь сезон такой, просто от вседозволенности его поступки всë хуже и хуже.
+13
-2
+11
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Игорь М.
Ответ </c/>
он боец, его подводит излишнее желание, на мой взгляд...
Если ты боец, то бейся честно и уважая своих соперников. Здесь же инфантил Соболев орёт на судей, хватает себя за "достоинство" с целью унизить Рошу, машет локтями и называет провокатором Малкома) кто Соболева из футболистов вообще уважает?
+12
-4
+8
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Игорь М.
Ответ seka@
В игре эмоции зашкаливают, это так, Соболеву надо пересмотреть своё поведение и постараться эти самые эмоции контролировать, он каждую игру ходит по краю красной карточки, подводит команду, все эти жесты и изображения морды полного дебила его не красят. Этот чемпионат он закончил - это понятно уже, ну а на следующий ждём другого Соболева, более взрослого
Сашенька не вырастет, если его за такие жесты поощрают. Зарема поддержала, Спартак начал отмазывать, создавая фейки про Рошу, сейчас вот Шишкин его отмазывает.
+12
-8
+4
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seka@
В игре эмоции зашкаливают, это так, Соболеву надо пересмотреть своё поведение и постараться эти самые эмоции контролировать, он каждую игру ходит по краю красной карточки, подводит команду, все эти жесты и изображения морды полного дебила его не красят. Этот чемпионат он закончил - это понятно уже, ну а на следующий ждём другого Соболева, более взрослого
+7
-4
+3
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Ak4705
Ответ </c/>
он боец, его подводит излишнее желание, на мой взгляд...
В футболе все бойцы, иначе зачем выходить на поле, но если так себя будут вести , хотя бы через одного, что тогда, как с детьми ходить на стадион, или с маленьким сыном, смотреть вместе трансляцию по телевизору.
+3
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Игорь М.
Ответ Василий Голованев
Да. Футбол называется
Ок, если уходить в эту парадигму, то из Соболева ужасный актёр (ты про театр начал) и он ужасно играет, ведь его деструктивные действия все видят и делают замечания/травят.
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Nikolay Romanenko
Ответ Ильдар Фарукшин
Комментарий удален пользователем
Соболев мог конкретно подвести команду. Если бы Роша был чуть поумнее, не стал бы ничего судьям показывать, удалили бы только Соболева и доигрывать пришлось бы в меньшинстве. Просто повезло на этот раз. И раньше Соболеву много раз не показывали вторую желтую, хотя основания были. Не говорю уже про необязательные жёлтые в центре поля. Не поддерживаю травлю, но Соболеву надо работать над дисциплиной, а то будет часто удаляться. Ну а задача клуба - простимулировать эту работу, кнутом и пряником
+4
-3
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Shuller18
Ответ Игорь М.
Если ты боец, то бейся честно и уважая своих соперников. Здесь же инфантил Соболев орёт на судей, хватает себя за "достоинство" с целью унизить Рошу, машет локтями и называет провокатором Малкома) кто Соболева из футболистов вообще уважает?
Здесь многие Вернблума вспоминают, мол, он тоже себя плохо вёл. Может быть, но я не забуду фразу одного мясного:
Я Вернблума ненавижу, но мечтаю о таком футболисте в Спартаке.
Исчерпывающе. Понтуса боялись свои и чужие, рядом с ним невозможно было играть не на 100%, вот он был боецвыродок, не переступающий моральные грани. А Соболев выродок.
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Василий Голованев
Ответ Olga.t
"Такие поступки ему не свойственны". Кто-то управлял его рукой? П. С. Вспомнила Марадону, царство ему небесное, но ведь это совсем другая история.
Женский футбол вообще жесть. Вот где эмоции
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Roma10rio
Зазвездился паренек
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dsav
Ответ Игорь М.
Сашенька не вырастет, если его за такие жесты поощрают. Зарема поддержала, Спартак начал отмазывать, создавая фейки про Рошу, сейчас вот Шишкин его отмазывает.
То что некоторые болельщики в своих каналах строят гипотезы и предположения про Рошу и всю ситуацию, не равно тому что клуб его отмазывает и создает фейки. Не передергивайте
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petr0f
чего в нем нормального-то, по роже все видно
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olander
«Такие поступки ему НЕСВОЙСТВЕННЫ»…
«Была драка, он участвовал»…
«Не первый матч мы видим…»…
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Игорь Александрович
он,видимо,с этим чучелом лет 5 не общался
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Ильдар Фарукшин
Комментарий удален пользователем
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nolan_90
Есть такие люди, которые в жизни абсолютно нормальные, а когда дело доходит до чего-то азартного у них срывает кран. Взять вот, допустим, теннисиста Андрея Рублева. На корте - абсолютно сумасшедший человек, а вне корта про него другие говорят, что он самый приятный человек в туре.

Но это не может служить оправданием.
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