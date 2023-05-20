Где смотреть Фиорентина – Интер, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Италии 24 мая
В среду, 24 мая, сыграют Фиорентина и Интер в финале Кубка Италии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фиорентина – Интер
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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