«Ман Сити» объявил о продлении контракта с Альваресом до 2028 года
Хулиан Альварес продлил контракт с «Манчестер Сити».
Клуб объявил о заключении нового соглашения с аргентинским нападающим. Оно рассчитано до 2028 года.
Альварес перешел в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейт» в этом сезоне. В составе английской команды он провел 33 матча во всех турнирах, отличившись 10 голами и 3 ассистами.
С подробной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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