«Ман Сити» объявил о продлении контракта с Альваресом до 2028 года

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Хулиан Альварес Футбол

Хулиан Альварес продлил контракт с «Манчестер Сити». 

Клуб объявил о заключении нового соглашения с аргентинским нападающим. Оно рассчитано до 2028 года. 

Альварес перешел в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейт» в этом сезоне. В составе английской команды он провел 33 матча во всех турнирах, отличившись 10 голами и 3 ассистами. 

С подробной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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16 комментариев

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Артур Мкртычян
Ответ AnMe
Интересно узнать зп Рад за него!
до 100000 фунтов подняли зп. подписали его вообще на 25 тыщ в неделю.
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инок
Пепу стоит больше ему доверять. Нисколько не сомневаюсь, что если ему дадут шанс проявить себя, Альварес станет ведущим игроком Сити
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Иван Иванов
Альварес похож на худого прыщавого Сергея Пенкина в молодости .
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Serega Fart
Пепский пацан👍
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cektor
Большое будущее у парня.
Один из тащеров Аргентины на ЧМ
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Владимир Владимирович
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Несмотря на тонну голов от викинга, я всё ещё считаю Альвареса более подходящим стилистически для МС. Это прям нападающий Пепа, который может всё-от прессинга и розыгрыша до завершения🤓
А Холанд чем не нападающий для Пепа? Или нужно забивать в районе 15-17 голов чтобы подходить Пепу ?
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Игорь Климов
Альварес заметно прогрессирует, качественный футболист!
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AnMe
Интересно узнать зп
Рад за него!
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Папичслав
во втором сезоне прибавить, как все игроки при Пепке
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Yuri Ten
С Сити хотя-бы не страшно переподписывать контракт, если захочет уйти, то за приемлемую цену отпустят
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Enotaz24
Надеюсь Альварес надолго в Сити. Мне он очень нравится, он очень вариативный. Я бы сказал что он именно идеально мог заменить Куна.
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DolJun
откровенно глупый ход, видимо нравится греть лавку для холанда. хоть бы на жезуса глянул, который откровенно деградировал годами у гвардиолы пока не ушел в команду, где стал первым номером на позиции. но дело хозяйское.
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ХавиГави_Паратрупер
Несмотря на тонну голов от викинга, я всё ещё считаю Альвареса более подходящим стилистически для МС. Это прям нападающий Пепа, который может всё-от прессинга и розыгрыша до завершения🤓
+29
-4
+25
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Екн Лор
Поздравляю Сити с продлением контракта тащера Аргентины
+4
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Артур Мкртычян
Очень рад за пацана. Не теряеться, когда выходит, то вносит вклад. будущее Ман сити.
+14
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А. Мостовой
Он лучше холланда. Хотя бы не ждет у пустых ворот всю игру.
+3
-7
-4
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