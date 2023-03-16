«Ман Сити» объявил о продлении контракта с Альваресом до 2028 года

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Клуб объявил о заключении нового соглашения с аргентинским нападающим. Оно рассчитано до 2028 года.

Альварес перешел в «Манчестер Сити» из «Ривер Плейт» в этом сезоне. В составе английской команды он провел 33 матча во всех турнирах, отличившись 10 голами и 3 ассистами.

С подробной статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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