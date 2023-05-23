Оздоев о землетрясениях в Турции: «Не страшно, если должен умереть – умрешь и стоя здесь. Иначе нужно вообще в бункере прятаться»

Теги высшая лига Турция происшествия Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Футбол

Магомед Оздоев не переживает насчет землетрясений в Турции.

– Много говорилось о том, что к 2030 году в Стамбуле может произойти землетрясение с магнитудой семь баллов.

– Да, много говорили-писали. В первые дни, когда было землетрясение в том регионе, говорили, что вот-вот будет в Стамбуле. Мне многие звонили.
Много говорят об этом – и очень давно. Я думаю, есть риски, но есть риски везде, где может быть землетрясение.

– Не страшно, Мага?

– Не страшно, потому что, если ты должен умереть, ты умрешь и стоя здесь. Кто-то в тебя врежется – и…

Я думаю, если отталкиваться, то тогда нужно вообще в бункере прятаться где-то.

– Ты веришь, что все предначертано?

– Я верю, конечно, предначертано. Рождение новой жизни и конец жизни – предначертано. Все остальное – Всевышний тебе дает выбор между добром и злом.

– Как лично тебя коснулось землетрясение?

– Я помог чисто финансово. Я не был в том регионе. У нас продолжался тренировочный процесс. Мы собрали деньги, помогли. Двумя этапами помогали: отправляли гуманитарную помощь один раз, а во второй раз переводили деньги в фонд для помощи.

– Что говорили в команде в тот момент?

– В команде был шок. У многих там были родственники. Некоторые работники потеряли своих знакомых, родственников. Для них это большое горе. Пытались как можем поддержать их, сказать слова поддержки. Постарались сделать максимум того, что мы могли.

Какой-то фактор страха был, переживания за семью… Но не было такого страха, чтобы я боялся, что вот, блин, надо спать в машине! Многие, кстати, это делали: спали в машинах, собирали пайки себе, ждали в машинах. Потому что был ажиотаж, очень много писали, что вот сейчас, завтра в Стамбуле будет, произойдет нечто невообразимое, весь город будет в руинах… Очень много было такой информации.

Звонили из России, звонили родители: «Может, улетите пока?» Но у нас работа продолжалась.

Это очень большая трагедия для страны. И она будет тянуть за собою еще очень много лет, будут страдать… Это все нужно отстроить. Много отелей возле Стамбула закрылось, потому что они заселили людей оттуда, пытаются максимально помочь, – сказал хавбек «Фатих Карагюмрюк».

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48 комментариев

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Красный чай
Дядя Пу так и делает
+73
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+57
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софочка
Не, ну с такими фразами про бункер можно и иноагента получить
+62
-9
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Барсик Юрана
Чемоданозасранца поставил на место 😂😂
+46
-6
+40
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0mertas626
Ответ Красный чай
Дядя Пу так и делает
деда
+28
-3
+25
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Газонокосильщик Хави
Отсылка к чемоданному какуну?
+24
0
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Camarão
Есть у нас один, который прячется
+27
-4
+23
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Abdullaev Barkamol
Ох как красиво про Бункерного сказали
+23
-1
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Дмитрий
Мракобесненько)
+20
-2
+18
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Глебиньо
скрытая отсылочка?Сначала Пригожин,теперь этот халоп.Совсем страх потеряли,да дедушка?
+16
-1
+15
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37old
"Бункер" - это теперь гарантированный кликбейт и под сотню комментов🤣
И это радует. Даже закостенелым запутинцам нечем парировать.
+14
-1
+13
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<=Ubriaco_Belloccio=>
бункер, кхм-кхм, Мага, уже занят. Кхм-кхм.
+12
-2
+10
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Дым
Если Магомед не идет в бункер, то бункерный может зайти к Магомеду.
+8
0
+8
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Вадим Никитин
Ответ Spartak Forever
Бред какой-то. Иноагента просто так не дают
Про бункер сказал? Сказал. Деньги от иностранцев получает? Получает. Уже готовый иноагент на 146%
+7
0
+7
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Манковский
Ответ DekiB
Как мало надо спортсрушной ципсоте для счастья - всего-то очередную выдуманную перемогу)))
так уж лучше перемога чем узкий мир.
+11
-4
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gzot11
Перспективненько)
+7
-3
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Барсик Юрана
Ответ 0mertas626
деда
Счастливый дедушка
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Манковский
Ответ DekiB
И ночью работать заставляют. А говорите, "xoxлы не рабы"...
Украинцы от рабства избавились ещё в 2014-м. А у народа РФ просто духу нет. Да и не надо вам. Есть кнут и пряник, особенно для совковых. Для них это вообще жизненный ориентир.
+6
-3
+3
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Игорь М.
Ответ DekiB
Щас свободен, или Зеля уже вернулся из подайте-тура?
как "умело" "патриоты" метают стрелки)
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Sarumian
Тонкий намёк на "короткое" обстоятельство.
+2
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Ответ 37old
"Бункер" - это теперь гарантированный кликбейт и под сотню комментов🤣 И это радует. Даже закостенелым запутинцам нечем парировать.
А что парировать, Мага вообще все хорошо разложил, но кто-то увидел только про бункер.
+2
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Игорь М.
Ответ Spartak Forever
Бред какой-то. Иноагента просто так не дают
Не дают?) Да ладно)
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Ответ Velirpa
"если ты должен умереть, ты умрешь и стоя здесь" _____________________________________________________ бгг, желаю Оздоеву умереть стоя.
Называется "фатализм". Мы все умрем. Ты тоже.
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валя_стакан
эдак он тонко
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Burel
намекнул на покровителя зенита
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micka
If he dies, he dies (c)
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