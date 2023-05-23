Оздоев о землетрясениях в Турции: «Не страшно, если должен умереть – умрешь и стоя здесь. Иначе нужно вообще в бункере прятаться»

Магомед Оздоев не переживает насчет землетрясений в Турции.

– Много говорилось о том, что к 2030 году в Стамбуле может произойти землетрясение с магнитудой семь баллов.

– Да, много говорили-писали. В первые дни, когда было землетрясение в том регионе, говорили, что вот-вот будет в Стамбуле. Мне многие звонили.

Много говорят об этом – и очень давно. Я думаю, есть риски, но есть риски везде, где может быть землетрясение.

– Не страшно, ?

– Не страшно, потому что, если ты должен умереть, ты умрешь и стоя здесь. Кто-то в тебя врежется – и…

Я думаю, если отталкиваться, то тогда нужно вообще в бункере прятаться где-то.

– Ты веришь, что все предначертано?

– Я верю, конечно, предначертано. Рождение новой жизни и конец жизни – предначертано. Все остальное – Всевышний тебе дает выбор между добром и злом.

– Как лично тебя коснулось землетрясение?

– Я помог чисто финансово. Я не был в том регионе. У нас продолжался тренировочный процесс. Мы собрали деньги, помогли. Двумя этапами помогали: отправляли гуманитарную помощь один раз, а во второй раз переводили деньги в фонд для помощи.

– Что говорили в команде в тот момент?

– В команде был шок. У многих там были родственники. Некоторые работники потеряли своих знакомых, родственников. Для них это большое горе. Пытались как можем поддержать их, сказать слова поддержки. Постарались сделать максимум того, что мы могли.

Какой-то фактор страха был, переживания за семью… Но не было такого страха, чтобы я боялся, что вот, блин, надо спать в машине! Многие, кстати, это делали: спали в машинах, собирали пайки себе, ждали в машинах. Потому что был ажиотаж, очень много писали, что вот сейчас, завтра в Стамбуле будет, произойдет нечто невообразимое, весь город будет в руинах… Очень много было такой информации.

Звонили из России, звонили родители: «Может, улетите пока?» Но у нас работа продолжалась.

Это очень большая трагедия для страны. И она будет тянуть за собою еще очень много лет, будут страдать… Это все нужно отстроить. Много отелей возле Стамбула закрылось, потому что они заселили людей оттуда, пытаются максимально помочь, – сказал хавбек « ».

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