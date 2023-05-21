Эдерсон – 2-й вратарь с пятью титулами АПЛ, первым был Шмейхель

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Петер Шмейхель рекорды Эдерсон Футбол

Эдерсон повторил рекорд по титулам в чемпионате Англии среди вратарей.

Эдерсон выиграл очередной чемпионат Англии в составе «Манчестер Сити».

Бразилец стал вторым в истории АПЛ вратарем с 5 титулами – это лучший показатель в истории Премьер-лиги.

Первым был голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

59 комментариев

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igls54
Эдерсон – самый татуированный вратарь с пятью титулами АПЛ
+265
-3
+262
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faaakkkeee
Ответ igls54
Эдерсон – самый татуированный вратарь с пятью титулами АПЛ
Спорц: идеально, вы приняты новостником!
+249
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+248
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Валентин Болышев
Ответ rigobersong
Но ставить в основу Бразилии будут конечно же деграднувшего в последние годы Алисона:)
Вот уж кто-кто, он Алиссон точно не деграднувший. Он лидирует по количеству предотвращенных голов в этом сезоне, примерно на 10 ниже ожидаемого пропустил. Без него Ливерпуль уже улетел бы в середину таблицы давно.
+98
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+90
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ftre65fr65t
Ответ Amalfitano
Когда его покупали всем казалось, что мешок переплатил и т.д. Но у МС тактика такая. Они платят много за игроков, но они потом годами играют в клубе и клуб только добавляет по 1-2 человека. Марез, Стоунз, Гюндоган, Уокер, де Брюйне, Эдерсон, Бернарду, Лапорт проводят в клубе как минимум 5-й сезон. Да даже Диаш и Родри в клубе уже 3-4 сезона. А до этого клуб покинули те которые так же играли долго за МС. Сильва, Агуэро, Жесуз. Вот это и приносит результат. А если говорить об Эдерсоне, то к примеру Челси за эти 5 лет купили Арисабалага и Менди. А теперь интересуются Онана.
Как говорится: "я недостаточно богат, чтобы часто покупать дешевые вещи". Лучше купить то что нужно, даже переплатив, чем бегать по трансферному рынку как сорока, подбирая несовместимых друг с другом игроков
+44
-1
+43
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Amalfitano
Когда его покупали всем казалось, что мешок переплатил и т.д. Но у МС тактика такая. Они платят много за игроков, но они потом годами играют в клубе и клуб только добавляет по 1-2 человека. Марез, Стоунз, Гюндоган, Уокер, де Брюйне, Эдерсон, Бернарду, Лапорт проводят в клубе как минимум 5-й сезон. Да даже Диаш и Родри в клубе уже 3-4 сезона. А до этого клуб покинули те которые так же играли долго за МС. Сильва, Агуэро, Жесуз. Вот это и приносит результат. А если говорить об Эдерсоне, то к примеру Челси за эти 5 лет купили Арисабалага и Менди. А теперь интересуются Онана.
+40
-4
+36
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hyunday
Похоже,что не последний титул. Так что рекорд будет побит.
+39
-4
+35
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ftre65fr65t
Ответ ftre65fr65t
Как говорится: "я недостаточно богат, чтобы часто покупать дешевые вещи". Лучше купить то что нужно, даже переплатив, чем бегать по трансферному рынку как сорока, подбирая несовместимых друг с другом игроков
под "сорокой" я не имел ввиду Ньюкасл)))) у них то как раз все систематично похоже
+30
-1
+29
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ман сити фейк
Как он ломает прессинг соперников просто вау. В этом ему нет равных
+29
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zzzeeerrrooo
Ответ jordy
У Эдерсона в Сити вообще нет работы. Возможно это является сложностью для вратаря. По количеству совершенных сейвов в сезоне Эдерсон в АПЛ занимает законное последнее место. Сити выезжает больше за счет выстроенной Пепом системы обороны, чем за счет сейвов Эдерсона.
Эдерсон часть этой обороны
Первый пас у него на топовом уровне у него даже ассист есть
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Кино Музыка
Ответ All These Things I Hate
до семи? а кто конкуренты? МЮ не дотягивает, Челси развалили, Ливерпуль будет перестраиваться несколько сезонов, Арсенал в этом сезоне смог навязать борьбу, но чтоб титул отобрать нужно и основу усиливать, и скамейку. так что я думаю, что еще титула 4 минимум
Думаю, Пеп через пару сезонов уйдет. Состав не выдающийся, без него все рухнет.
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Кино Музыка
Между пятой и шестой перерывчик небольшой. До семи доведет, я думаю.
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Артур Мкртычян
Ответ Валентин Болышев
Вот уж кто-кто, он Алиссон точно не деграднувший. Он лидирует по количеству предотвращенных голов в этом сезоне, примерно на 10 ниже ожидаемого пропустил. Без него Ливерпуль уже улетел бы в середину таблицы давно.
привозить он стал регулярно. да спасает тоже. Но и привозов хватает.
+15
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Steppenwolf
Ответ faaakkkeee
Спорц: идеально, вы приняты новостником!
Это для тех, кто поленился прочесть два предложения выше. Более компактная версия. ))
+5
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SilvioDante
Ответ Артур Мкртычян
привозить он стал регулярно. да спасает тоже. Но и привозов хватает.
Ни больше чем у других вратарей, абсолютно все ошибаются, но в топе по ошибкам в апл его нет, регулярно это каждые 2-3 матчи, чего точно нет
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Чёрный тюльпан
Вчера обсуждали формат Золотой перчатки, что мол слишком архаично ведётся подсчёт лучшего вратаря через сухие матчи, но при этом у того же Де Хеа в разы больше работы, чем у Эдерсона, который обычно и фармил эти перчатки с Сити, не прикладывая особых усилий, как Харт когда-то. Но в этом сезоне не удалось у него столько сухих матчей отстоять. Можно, конечно, винить оборону, которая голы привезла, но ведь и его вина будет в этом, коль пропустил. Тут палка о двух концах: вроде и архаичный метод, но и какую-то выжимку можно сделать по тому или иному вратарю через сухари.
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Илья Ганин
По факту дефолтные вратари в доминирующих клубах своего времени.
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jordy
У Эдерсона в Сити вообще нет работы.
Возможно это является сложностью для вратаря.
По количеству совершенных сейвов в сезоне Эдерсон в АПЛ занимает законное последнее место.
Сити выезжает больше за счет выстроенной Пепом системы обороны, чем за счет сейвов Эдерсона.
+7
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XavIniesta2008-2015
Ответ jordy
Это уже больше к созиданию. Я имел ввиду именно защиту ворот. Именно в раме он далеко не самый лучший в АПЛ. Процент сейвов у него не сильный.
У Эдерсона в этом сезоне удивительно высокий процент сейвов в матчах ЛЧ. До Реала был 89% и вряд-ли сильно опустился. В этом смысле он пока проявляет себя, как идеальный вратарь для команды Пепа-отлично играет ногами, а редкие моменты около своих ворот играет надёжно
В первом матче с Баварией Эдерсон однозначно спас в паре моментов. Так что, этот сезон он проводит скорее удачно
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gamechanger
Ответ Сергей
В АПЛ играли ещё недавно такие люди как Девид Симен , Йенс Леман , Ван дер Сар, Петер Чех , Пепе Рейна а рекорд оказывается принадлежал шмехелю-старшему. Едерсон не сильнее индивидуально чем Уго Льорис , де хеа и Алисон,просто ему повезло с клубом.
Да, на ленточке Эдерсон не так хорош, но играет он ногами лучше всех в мире, и это важнее для команды Пепа и его стиля игры. Поэтому такие вратари, как Льорис, совсем не подходят для Сити.
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Впечатляет
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zzzeeerrrooo
Ответ jordy
Почему? Наверняка есть статистика успешности вратаря в воротах. Количество сейвов за сезон, конечно, не раскроет картину именно потому, что Сити владеет много времени мячом. А вот процент отбитых мячей, летящих в створ ворот, наверняка учитывается. Надо поискать.
Очевидно что у Эдерсона будет худший
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Дмитрий Турецкий
Ответ zzzeeerrrooo
Эдерсон часть этой обороны Первый пас у него на топовом уровне у него даже ассист есть
У Алиссона три голевых. И?
+2
0
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R. Giskard Reventlov
Вот это - вратарь. А не вот эти все де хеи
+6
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1CEMAN
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Онана, Нойер
Тут неделя фапа на манситьку
+2
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Сергей
В АПЛ играли ещё недавно такие люди как Девид Симен , Йенс Леман , Ван дер Сар, Петер Чех , Пепе Рейна а рекорд оказывается принадлежал шмехелю-старшему. Едерсон не сильнее индивидуально чем Уго Льорис , де хеа и Алисон,просто ему повезло с клубом.
+2
0
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