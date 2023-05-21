Эдерсон – 2-й вратарь с пятью титулами АПЛ, первым был Шмейхель
Эдерсон повторил рекорд по титулам в чемпионате Англии среди вратарей.
Эдерсон выиграл очередной чемпионат Англии в составе «Манчестер Сити».
Бразилец стал вторым в истории АПЛ вратарем с 5 титулами – это лучший показатель в истории Премьер-лиги.
Первым был голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель.
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Первый пас у него на топовом уровне у него даже ассист есть
Возможно это является сложностью для вратаря.
По количеству совершенных сейвов в сезоне Эдерсон в АПЛ занимает законное последнее место.
Сити выезжает больше за счет выстроенной Пепом системы обороны, чем за счет сейвов Эдерсона.
В первом матче с Баварией Эдерсон однозначно спас в паре моментов. Так что, этот сезон он проводит скорее удачно