Эдерсон – 2-й вратарь с пятью титулами АПЛ, первым был Шмейхель

Эдерсон повторил рекорд по титулам в чемпионате Англии среди вратарей.

выиграл очередной чемпионат Англии в составе « ».

Бразилец стал вторым в истории вратарем с 5 титулами – это лучший показатель в истории Премьер-лиги.

Первым был голкипер « » .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!