Клуб из Манчестера выиграл АПЛ в 29-й раз. У команд из Ливерпуля 28 титулов
Клубы из Манчестера обошли клубы из Ливерпуля по количеству побед в АПЛ.
«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии после того, как «Арсенал» уступил «Ноттингем Форест» в 37-м туре АПЛ (0:1).
«Сити» выиграл титул в 9-й раз. У «Манчестер Юнайтед» 20 побед в чемпионате. Таким образом, клубы из Манчестера становились чемпионами Англии 29 раз – чаще, чем клубы из любого другого города.
Команды из Ливерпуля – «Ливерпуль» и «Эвертон» – завоевывали титул в общей сложности 28 раз. «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии 19 раз, «Эвертон» – 9 раз.
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Опять придумываешь истории, которые тебе приснились под сильнодействующими препаратами и выдаешь их за «факты»?
Никого не хочу обидеть, просто взгляд со стороны.
Но что точно, не в Манчестере
а если уж не считаешь, как бчк кубки гампера, то и кубок англии убирай. и что там у тебя получается то по итогу? 23 против 25? тотальная доминация над пригородом