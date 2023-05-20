Клуб из Манчестера выиграл АПЛ в 29-й раз. У команд из Ливерпуля 28 титулов

Клубы из Манчестера обошли клубы из Ливерпуля по количеству побед в АПЛ.

« » досрочно стал чемпионом Англии после того, как «Арсенал» уступил «Ноттингем Форест» в 37-м туре (0:1).

«Сити» выиграл титул в 9-й раз. У « » 20 побед в чемпионате. Таким образом, клубы из Манчестера становились чемпионами Англии 29 раз – чаще, чем клубы из любого другого города.

Команды из Ливерпуля – «Ливерпуль» и « » – завоевывали титул в общей сложности 28 раз. «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии 19 раз, «Эвертон» – 9 раз.

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