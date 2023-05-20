Клуб из Манчестера выиграл АПЛ в 29-й раз. У команд из Ливерпуля 28 титулов

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия рекорды Футбол

Клубы из Манчестера обошли клубы из Ливерпуля по количеству побед в АПЛ.

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии после того, как «Арсенал» уступил «Ноттингем Форест» в 37-м туре АПЛ (0:1).

«Сити» выиграл титул в 9-й раз. У «Манчестер Юнайтед» 20 побед в чемпионате. Таким образом, клубы из Манчестера становились чемпионами Англии 29 раз – чаще, чем клубы из любого другого города.

Команды из Ливерпуля – «Ливерпуль» и «Эвертон» – завоевывали титул в общей сложности 28 раз. «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии 19 раз, «Эвертон» – 9 раз.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

51 комментарий

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rigobersong
Ответ А. Мостовой
в манчестере есть только один Клуб - Юнайтед. А не синяя подделка
Манчестер Сити всегда были горожанами, и главной командой Манчестера еще до прихода больших денег, а МЮ всегда был пригородом и командой из Солфорда, историю хотя бы почитай:)))
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Royal Watcher
«Доминирование» Арсенала закончилось, жаль что так и не начавшись…..
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Street Fighter
Ответ Royal Watcher
«Доминирование» Арсенала закончилось, жаль что так и не начавшись…..
Арсенал конечно стремно слил чемпионство ,но говорить что “даже не начиналось” при том, что они занимали первое место 90% всего турнира — это просто даже как-то странно
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Gunner_14
К слову, у лондонских клубов – 21 чемпионство
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cektor
Пеп гений !!!
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Today I feel Qatari
Ответ Тимофей Яблонский
Сити как эвертон) сравнялись
МЮ делает разницу
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&_Bishep_&
А еще у клубов из Манчестера на двоих -3 ЛЧ (((((((
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ML26
Ригоберка, ничего общего между МЮ и Солфордом не нашел, кроме того, что Скоулз родом оттуда.
Опять придумываешь истории, которые тебе приснились под сильнодействующими препаратами и выдаешь их за «факты»?
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Тимофей Яблонский
Сити как эвертон) сравнялись
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Джиза
Непредвзятому болельщику может показаться, что Сити и Эвертон лишние в этом списке)) Как будто, им еще расти и расти.
Никого не хочу обидеть, просто взгляд со стороны.
+5
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Folio
Ответ ostap&mio&dio
Почему чисто по кайфу? 21 победа
На сотню клубов)
+3
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Arman FCSM
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Лондон чисто по кайфу участвует
+3
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PhilZem
Ой какой заголовок крутой! (как будто у Сити 29 титулов, анннет) Когда молодцы, тогда — они! 👍
+3
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Remedy
Ответ llolishe
6 сезонов судьи топили соперников Сити(нет пенальти за фол на Жоте в матче с ТТХ) и помогали Манчестер Сити(пенальти за попадание мяча в подмышку игроку Вулвз) Манчестер Сити это и есть коррупция
Но как не признать, что на данный момент -Сити сильнее всех по игре? И финал ЛЧ скорее всего заберут.
+1
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Evgeny Trifonov
в Лондоне столько клубов и всё равно пролетают
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Оригинальный Ник
Ответ Royal Watcher
«Доминирование» Арсенала закончилось, жаль что так и не начавшись…..
Тридцать туров были первыми, не хватило скамейки под концовку, "так и не начавшись". Хотя что с глора сметаны взять
+6
-5
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Stadjer
Ответ jdrk
Стадион находится не в Солфорде, если уж быть точным , он вообще находится в окружение Стретфорда, странно там границы городов сделали ! Но что точно, не в Манчестере
Что Этихад, что Олд Траффорд находятся от центра Манчестера примерно на одном расстоянии. Все измерения оставим ригоберке, но по факту жители Манчестера признают городскими оба клуба и не заморачиваются.
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Stadjer
Ответ rigobersong
Манчестер Сити всегда были горожанами, и главной командой Манчестера еще до прихода больших денег, а МЮ всегда был пригородом и командой из Солфорда, историю хотя бы почитай:)))
Мальчик, ты Солфорд с Трфааордом перепутал. Кстати, что в Солфорде, что в Траффорде за такое отхватить можно.
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jdrk
Ответ rigobersong
Манчестер Сити всегда были горожанами, и главной командой Манчестера еще до прихода больших денег, а МЮ всегда был пригородом и командой из Солфорда, историю хотя бы почитай:)))
Стадион находится не в Солфорде, если уж быть точным , он вообще находится в окружение Стретфорда, странно там границы городов сделали !

Но что точно, не в Манчестере
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Today I feel Qatari
Ответ Red Scouser
А ты в курсе этой "футбольной столицы" вдвое меньше еврокубков, да и вообще сам знаешь что самый титулованный клуб Англии из города Ливерпуль.
МЮ - 20 чемпионств, 12 кубков, 3 ЛЧ. Ливер - 19 чемпионств, 8 кубков, 6 ЛЧ. Итого у МЮ - 35 трофеев, у ливера - 33 трофея. Тотальная доминация футбольной столицы. Или ты подобно болельщикам барсы начнешь кубки Гампера считать?))
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Предан Мадриду!!!
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Ответ Tristan...
Когда тренировал Барсу, хейтерня считала его пустышкой, который провалится в АПЛ. В итоге - Пеп пришёл, увидел, подчинил Лигу себе. Величайший тренер...
ты посмотри сколько тратил Ливерпуль с Клоппом и Сити с Пепом
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United_LP
Неверно говорить выиграл АПЛ. Тут надо бы писать чемпионат Англии.
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EnzoAmatera
Два клуба с Манчестера конечно молодцы,две команды, а столько титулов
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Влад Салаев
Ответ Игорь Мальцев
АПЛ??? Апл существует всего с 1992 года
Название поменялось всего то, чемпионат остается чемпионатом
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BlackBart
Ответ Today I feel Qatari
МЮ - 20 чемпионств, 12 кубков, 3 ЛЧ. Ливер - 19 чемпионств, 8 кубков, 6 ЛЧ. Итого у МЮ - 35 трофеев, у ливера - 33 трофея. Тотальная доминация футбольной столицы. Или ты подобно болельщикам барсы начнешь кубки Гампера считать?))
да ты бы и ЛЧ не считал. зачем? кубки лиги, кубки уефа, клубные чемпы в счет же у тебя не идут, а ЛЧ чего идет то?
а если уж не считаешь, как бчк кубки гампера, то и кубок англии убирай. и что там у тебя получается то по итогу? 23 против 25? тотальная доминация над пригородом
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