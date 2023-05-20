Клопп о борьбе за ЛЧ: «Ливерпуль» хотел сохранить интригу, но не смог. Я не настолько избалован, ЛЕ – это приемлемо»

Юрген Клопп не считает провалом попадание «Ливерпуля» в Лигу Европы.

«Откуда матч [с «Астон Виллой»] ни смотри, такой результат расстраивает.

Мы смогли навязать хорошую борьбу за место в Лиге чемпионов, но соперники набрали больше очков. Мы хотели бы сохранить интригу до следующей недели, но не смогли.

Я спрашивал после матча у парней, кто из них был по-настоящему хорош. Но выделить кого-то оказалось трудно. Однако мы проявили характер. У « » были проблемы во втором тайме, и она не знала, как с ними справиться.

То, как затягивалось время, просто поражает. Мы видели, что в матче «Севильи» боллбои как будто вообще уехали из страны. В игре «Ромы» с « » сколько вообще мяч был в игре?

10 добавленных минут – это хорошо, но нужно было добавить еще 5. Все тянут время, мы слишком часто это видим. Дело не только в сегодняшнем матче, а в том, что это происходит в футболе в целом.

Мы будем бороться в . Я не настолько избалован [чтобы быть недовольным]. То, что мы уже завоевали путевку в этот турнир, радует, ведь у нас серьезные соперники. Задача очень тяжелая, но мы справились, это здорово.

На протяжении долгого времени в этом сезоне до нас даже отголоски Лиги чемпионов не доносились, вот насколько далеки от борьбы за нее мы были. То, что мы вышли в Лигу Европы, совершенно приемлемо. Посмотрим, что будет дальше», – отметил главный тренер « », пропускавший игру с «Астон Виллой» (1:1) из-за дисквалификации.

«Ливерпуль» не проигрывает 10 матчей. Серия из 7 побед прервана «Астон Виллой»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!