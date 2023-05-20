Клопп о борьбе за ЛЧ: «Ливерпуль» хотел сохранить интригу, но не смог. Я не настолько избалован, ЛЕ – это приемлемо»

Теги Байер Рома Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Севилья Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Юрген Клопп не считает провалом попадание «Ливерпуля» в Лигу Европы.

«Откуда матч [с «Астон Виллой»] ни смотри, такой результат расстраивает.

Мы смогли навязать хорошую борьбу за место в Лиге чемпионов, но соперники набрали больше очков. Мы хотели бы сохранить интригу до следующей недели, но не смогли.

Я спрашивал после матча у парней, кто из них был по-настоящему хорош. Но выделить кого-то оказалось трудно. Однако мы проявили характер. У «Астон Виллы» были проблемы во втором тайме, и она не знала, как с ними справиться.

То, как затягивалось время, просто поражает. Мы видели, что в матче «Севильи» боллбои как будто вообще уехали из страны. В игре «Ромы» с «Байером» сколько вообще мяч был в игре?

10 добавленных минут – это хорошо, но нужно было добавить еще 5. Все тянут время, мы слишком часто это видим. Дело не только в сегодняшнем матче, а в том, что это происходит в футболе в целом.

Мы будем бороться в Лиге Европы. Я не настолько избалован [чтобы быть недовольным]. То, что мы уже завоевали путевку в этот турнир, радует, ведь у нас серьезные соперники. Задача очень тяжелая, но мы справились, это здорово.

На протяжении долгого времени в этом сезоне до нас даже отголоски Лиги чемпионов не доносились, вот насколько далеки от борьбы за нее мы были. То, что мы вышли в Лигу Европы, совершенно приемлемо. Посмотрим, что будет дальше», – отметил главный тренер «Ливерпуля», пропускавший игру с «Астон Виллой» (1:1) из-за дисквалификации.

«Ливерпуль» не проигрывает 10 матчей. Серия из 7 побед прервана «Астон Виллой»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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67 комментариев

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Иван Новиков
Принял Ливерпуль в Лиге Европы, туда его и вернул.
+110
-9
+101
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Spaten
Какой же Клопп неизбалованный!
+67
-2
+65
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Green grass
Вернулись к истокам. Севилья встретит их там по-хозяйски)
+66
-11
+55
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Hrachya Gyulumyan
Ответ arsenal.ave
Вряд ли, Севилья будет играть в ЛЧ)
Никто не запрещает им с 3-ого места в ЛЕ войти ))
+35
0
+35
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Бобби Фирмино Барбоза Де Оливейра
Ответ Иван Новиков
Принял Ливерпуль в Лиге Европы, туда его и вернул.
Незакрытый гештальт от финала ЛЕ в первом сезоне))
+34
0
+34
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arsenal.ave
Ответ Green grass
Вернулись к истокам. Севилья встретит их там по-хозяйски)
Вряд ли, Севилья будет играть в ЛЧ)
+20
-1
+19
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glu78
«Я не настолько избалован - могу и в фнл», - добавил немецкий специалист
+14
-2
+12
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alim_liver_kz
Отличный повод выиграть ЛЕ. Ведь только его он с Ливерпулем не брал.
+10
-1
+9
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Блуждающий странник
Ответ arsenal.ave
Вряд ли, Севилья будет играть в ЛЧ)
Займут третье место в группе ЛЧ и попадут в плей-офф на Ливер. Не впервой
+9
0
+9
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Folio
Ответ Бобби Фирмино Барбоза Де Оливейра
Незакрытый гештальт от финала ЛЕ в первом сезоне))
Иронично, если встретится в финале с Севильей или Эмери)
+9
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Любезный Коссутий
Ответ igls54
Таким образом, следущий победитель ЛЕ уже известен
Севилья
+10
-5
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#SharkTeam
> 10 добавленных минут – это хорошо, но нужно было добавить еще 5

Ахахах
+16
-11
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v.belorussky
Как же хорошо, что наш Ливерпуль не пробился в ЛЧ!

Вот какой был бы смысл снова быть продырявленными в матче или матчах с реалом?

Так будет хоть шанс ЛЕ зацепить.
+5
-2
+3
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deadjoker
Мне Эмери напоминает того вежливого лося из анекдота, который говорил добрый вечер и тр….л потом :)
+3
-1
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SaH4r.
Ответ DolJun
да, жаль конечно что в лч будет играть 7 хаг а не клопп
лучше он чем аутсайдер чипси
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uefaligue
любого другого тренера бы уже уволили. но не эту неприкасаемую парочку клопа и гвардиолу. 2 физрука пара
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Любезный Коссутий
Ответ QWertY
Ограниченный бюджет это Нуньес за 100 и Гакпо в зимнее ТО за 45? Ору 🤣
ага, 2 трансфера- и нет бюджета.
ори дольше.
особенно, если сравнить с возможностями МЮ, потратившего почти 300, синебуса - 600, а про возможности арабов - вообще промолчим.
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Red Scouser
Фирмино нужно было выпускать с первых минут, при всем уважении Гапко и Жота должны расти чтобы достичь такого уровня
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Экспертное мнение
Ответ arsenal.ave
Вряд ли, Севилья будет играть в ЛЧ)
Чтобы попасть оттуда в ЛЕ отработанная схема
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Мансур Мадаев
Ответ v.belorussky
Трижды! вылететь от реала - это не то же самое, что один раз от Сити.
не один раз, дважды, всё равно Сити не даст шанс реалу и в последующих сезонах, пока там Пеп
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Авазбек Исломов
Я не уверен Ливерпуле что в этом сезоне они лучше всех играют, потому что сам капитан отстой (хендерсон) его изначально было продать...он больше не может принести пользу команде....Клопп очнись уже
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Red Scouser
Ответ Baky jorayev
Вот я не понимаю таких как ты казах уже свое отыграл он медленный надо бало Дарвина выпустит место милнера
Во первых в ваших мокрых мечтах он казах, не смешно уже эти шуточки, а во вторых по импотенции в атаке особенно в первом тайме не сложно делать такой вывод, а Дарвин отсутствует из-за травмы если что.
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Vasilii Naymov
да вся команда на травмах ,чё вы хотите ?весь сезон Юра пытался сделать хоть что то , так что результат в лиги Европе,это уже что то
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Николай Дягель
Ответ Baky jorayev
Вот я не понимаю таких как ты казах уже свое отыграл он медленный надо бало Дарвина выпустит место милнера
Не знаю как вы смотрите футбол , милнер это машина . У дарвина все впереди. Ну и не забывай что сегодня милнер прощался с болельщиками .
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Red Scouser
Ответ Любезный Коссутий
если выиграют ЛЕ, то через ЛЧ могут попасть вновь
маловероятно, но теоретически возможно
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