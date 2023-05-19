АЗ извинился перед «Вест Хэмом» за поведение ультрас: «Не можем использовать слово «болельщики» по отношению к этим людям»

Теги высшая лига Нидерланды Вест Хэм премьер-лига Англия болельщики АЗ Лига Конференций УЕФА Футбол

АЗ извинился за поведение болельщиков после матча с «Вест Хэмом».

Нидерландцы уступили на своем поле со счетом 0:1 в полуфинале Лиги конференций. В первом матче они проиграли 1:2.

После игры группа фанатов хозяев перепрыгнула через ограждения и направилась в секцию, в которой разместились в том числе семьи футболистов «Вест Хэма». Стюардам не удалось их остановить.

Ультрас начали бросать в гостей пиротехнические средства и развязали несколько драк. Отдельные игроки английской команды пытались вмешаться и остановить их.

«К сожалению, мы не можем использовать слово «болельщики» по отношению к этим людям.

Все надеялись на исторический европейский матч, но он превратился в кромешную тьму из-за событий, произошедших после финального свистка арбитра.

Это превратилось в ночь, о которой стыдно думать. Не из-за сыгранного футбольного матча, а из-за поведения некоторых зрителей.

То, что произошло, выходит за все рамки. Клуб искренне приносит извинения «Вест Хэму» и тысячам порядочных болельщиков АЗ, которые также пострадали от неправомерного поведения.

АЗ – цивилизованный клуб, в котором спортивное мастерство, нормы и ценности имеют первостепенное значение.

Клуб сделает все возможное вместе с соответствующими властями для выявления этих лиц и принятия соответствующих мер», – говорится в сообщении клуба.

Фанаты АЗ напали на семьи игроков «Вест Хэма». Отбиваться помогали футболисты

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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16 комментариев

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санчос пономоревский
Ну так-то, это ответка на аналогичное поведение английских фанатов. Хотя, тут действует теорема Эскобара...
+22
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+20
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Добрый Ретроград
Ответ санчос пономоревский
Ну так-то, это ответка на аналогичное поведение английских фанатов. Хотя, тут действует теорема Эскобара...
При безальтернативном выборе из двух противоположных сущностей обе будут являть собой исключительную ерунду
+11
-2
+9
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Under
Ответ Coongur
Еще б извиниться за организацию безопасности на матче…
так а что они должны были сделать, спецназ на трибуны позвать?
есть регламент на проведение таких матчей, наверняка всё было по регламенту
+6
-2
+4
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Coongur
Еще б извиниться за организацию безопасности на матче…
+6
-5
+1
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Kirkoroff
В других источниках есть инфа что два бритта не пускали на сектор толпу голландцев, заздавая тем знатных лещей в узком проходе. Даже видео есть.
+1
0
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Владддд
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NottinghamForest
Повторюсь, самая семейная обстановка из всех посещённых матчей в Европе, была именно в Алкмаре (2019 АЗ - ПСВ)
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Rolemodel
Странно как-то, болельщики навсегда а вэстхэм на матч! Или лицо делают))
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Тюменец
У ВХЮ фаны одни из самых отбитых. Там, думаю, не все так просто началось и не все так просто закончится ))
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Дмитрий Матюхин
Ответ санчос пономоревский
Ну так-то, это ответка на аналогичное поведение английских фанатов. Хотя, тут действует теорема Эскобара...
аксиома только. тот Эскобар был слишком крутым мыслителем, чтобы унижаться до теорем)
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