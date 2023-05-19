АЗ извинился перед «Вест Хэмом» за поведение ультрас: «Не можем использовать слово «болельщики» по отношению к этим людям»
АЗ извинился за поведение болельщиков после матча с «Вест Хэмом».
Нидерландцы уступили на своем поле со счетом 0:1 в полуфинале Лиги конференций. В первом матче они проиграли 1:2.
После игры группа фанатов хозяев перепрыгнула через ограждения и направилась в секцию, в которой разместились в том числе семьи футболистов «Вест Хэма». Стюардам не удалось их остановить.
Ультрас начали бросать в гостей пиротехнические средства и развязали несколько драк. Отдельные игроки английской команды пытались вмешаться и остановить их.
«К сожалению, мы не можем использовать слово «болельщики» по отношению к этим людям.
Все надеялись на исторический европейский матч, но он превратился в кромешную тьму из-за событий, произошедших после финального свистка арбитра.
Это превратилось в ночь, о которой стыдно думать. Не из-за сыгранного футбольного матча, а из-за поведения некоторых зрителей.
То, что произошло, выходит за все рамки. Клуб искренне приносит извинения «Вест Хэму» и тысячам порядочных болельщиков АЗ, которые также пострадали от неправомерного поведения.
АЗ – цивилизованный клуб, в котором спортивное мастерство, нормы и ценности имеют первостепенное значение.
Клуб сделает все возможное вместе с соответствующими властями для выявления этих лиц и принятия соответствующих мер», – говорится в сообщении клуба.
Фанаты АЗ напали на семьи игроков «Вест Хэма». Отбиваться помогали футболисты
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
есть регламент на проведение таких матчей, наверняка всё было по регламенту