АЗ извинился перед «Вест Хэмом» за поведение ультрас: «Не можем использовать слово «болельщики» по отношению к этим людям»

АЗ извинился за поведение болельщиков после матча с «Вест Хэмом».

Нидерландцы уступили на своем поле со счетом 0:1 в полуфинале Лиги конференций. В первом матче они проиграли 1:2.

После игры группа фанатов хозяев перепрыгнула через ограждения и направилась в секцию, в которой разместились в том числе семьи футболистов «Вест Хэма». Стюардам не удалось их остановить.

Ультрас начали бросать в гостей пиротехнические средства и развязали несколько драк. Отдельные игроки английской команды пытались вмешаться и остановить их.

«К сожалению, мы не можем использовать слово «болельщики» по отношению к этим людям.

Все надеялись на исторический европейский матч, но он превратился в кромешную тьму из-за событий, произошедших после финального свистка арбитра.

Это превратилось в ночь, о которой стыдно думать. Не из-за сыгранного футбольного матча, а из-за поведения некоторых зрителей.

То, что произошло, выходит за все рамки. Клуб искренне приносит извинения « » и тысячам порядочных болельщиков АЗ, которые также пострадали от неправомерного поведения.

АЗ – цивилизованный клуб, в котором спортивное мастерство, нормы и ценности имеют первостепенное значение.

Клуб сделает все возможное вместе с соответствующими властями для выявления этих лиц и принятия соответствующих мер», – говорится в сообщении клуба.

Фанаты АЗ напали на семьи игроков «Вест Хэма». Отбиваться помогали футболисты

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