«Уфа» не прекратит существование. Бюджет клуба составит 230 млн рублей

«Уфа» не прекратит существование и не потеряет профессиональный статус.

По данным « », «Уфа» получит лицензирование на новый сезон с некоторыми замечаниями, которые клуб обязуется исправить до середины июня.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что заявленный бюджет «Уфы» на сезон‑2023/24 – 230 миллионов рублей.

Вопрос о потере клубом профессионального статуса, таким образом, снимается. Если «Уфа» вылетит из , то продолжит выступления во .

После 31 тура у «Уфы» 29 очков, команда занимает 16-е место и находится в зоне вылета.

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