«Уфа» не прекратит существование. Бюджет клуба составит 230 млн рублей
«Уфа» не прекратит существование и не потеряет профессиональный статус.
По данным «Матч ТВ», «Уфа» получит лицензирование на новый сезон с некоторыми замечаниями, которые клуб обязуется исправить до середины июня.
Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что заявленный бюджет «Уфы» на сезон‑2023/24 – 230 миллионов рублей.
Вопрос о потере клубом профессионального статуса, таким образом, снимается. Если «Уфа» вылетит из Первой лиги, то продолжит выступления во Второй лиге.
После 31 тура у «Уфы» 29 очков, команда занимает 16-е место и находится в зоне вылета.
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