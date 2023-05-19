«Уфа» не прекратит существование. Бюджет клуба составит 230 млн рублей

Теги премьер-лига Россия бизнес Первая лига Вторая лига Уфа кризис Матч ТВ деньги Футбол

«Уфа» не прекратит существование и не потеряет профессиональный статус.

По данным «Матч ТВ», «Уфа» получит лицензирование на новый сезон с некоторыми замечаниями, которые клуб обязуется исправить до середины июня.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что заявленный бюджет «Уфы» на сезон‑2023/24 – 230 миллионов рублей.

Вопрос о потере клубом профессионального статуса, таким образом, снимается. Если «Уфа» вылетит из Первой лиги, то продолжит выступления во Второй лиге.

После 31 тура у «Уфы» 29 очков, команда занимает 16-е место и находится в зоне вылета.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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17 комментариев

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Vatikan
Ещё не всё попилили
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мутятя
230 млн. Зарплата Малкома 6х80=480 млн. Два бюджета Уфы не дотягивают до зарплаты Малкома. Ничего личного. Просто сравнение.
+17
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мимоКрокодил
230 млн. Это 19 млн в месяц на обслуживание стадиона, зп персоналу, игрокам. Я честно говоря не думаю что потянут. Очередной попил денег.
+15
-3
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Marsel Bodro
Ответ Filipp Gorski
Ну и славно пускай во второй лиге болтаются
Ты лучше сам болтайся, подальше от комментов спорца
+6
-1
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Ебздрогыч
Это ж сколько у них еще автобусов!
+4
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Михаил Опякин
Подзатянули пояса и снова в бой
+2
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Сергей Жарковский
Гараж вместе с автобусом продали?👍
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avAngard
Автобус спас
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Andrey Yaroslavtsev
Доколе?
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Арсений Чернобаев
смысла как-то не особо. команда и так вылетает во вторую лигу, а новый клуб почти всегда заявляется там
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aka888
Это автобус столько стоил?
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mccormicigor
Заголовок напомнил инцидент с сыном Никаса Сафронова в самолёте
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Сергей Маручек
Ответ aka888
Это автобус столько стоил?
Это примерно , как 10 автобусов - "МАН туристас "..
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