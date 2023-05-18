В субботу, 20 мая, сыграют Торпедо и Динамо Москва в 28 туре РПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Лужники».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Торпедо – Динамо Москва

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Торпедо – Динамо