Где смотреть Торпедо – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 20 мая

Теги премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Футбол

В субботу, 20 мая, сыграют Торпедо и Динамо Москва в 28 туре РПЛ.

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Во сколько играют Торпедо – Динамо Москва

  • Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Торпедо – Динамо

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