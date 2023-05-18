Где смотреть Торпедо – Динамо Москва, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 20 мая
В субботу, 20 мая, сыграют Торпедо и Динамо Москва в 28 туре РПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Лужники».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Торпедо – Динамо Москва
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
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