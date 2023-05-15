Матч «Гронинген» – «Аякс» не был доигран из-за беспорядков, устроенных фанатами хозяев. Они бросали дымовые шашки на поле, протестуя против руководства клуба из-за вылета

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Гронинген происшествия болельщики Футбол

Матч между «Гронингеном» и «Аяксом» был прерван из-за беспорядков.

«Гронинген», потерявший шансы на сохранение места в высшем дивизионе Нидерландов, принимал «Аякс» в 32-м туре чемпионата. Игра была прервана на 5-й минуте после того, как фанаты хозяев начали бросать на поле дымовые шашки, а один из них выбежал на газон с плакатом. Этой акцией болельщики «Гронингена» выражали протест против руководства клуба. 

Матч возобновился через 15 минут, но вскоре снова был остановлен, поскольку фанаты продолжили бросать дымовые шашки. В общей сложности игра длилась 9 минут.

Матч будет доигран в другой день.

«Гронинген» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 31 очко после 18 матчей. Клуб вылетел из высшей лиги впервые за 25 лет. 

5 комментариев

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Анастасия Прудникова
🤦
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onegin2007
Матч ЦСКА - Торпедо был спокойно доигран.
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Great ManUtd
там вроде тот самый Суарес карьеру начинал в Европе.
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