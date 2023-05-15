«Матч ТВ» покажет молодежный ЧМ. Турнир пройдет с 20 мая по 11 июня
«Матч ТВ» покажет чемпионат мира среди молодежных команд.
Чемпионат мира среди молодежных сборных U20 пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня. В турнире примут участие 24 команды. Российские клубы на турнире будут представлять два игрока: защитник «Зенита» Роберт Ренан, выступающий за сборную Бразилии, и полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев, который будет выступать в составе сборной Узбекистана.
Матчи турнира будут транслироваться на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Матч-открытие между сборными Аргентины и Узбекистана, который пройдет в субботу, 20 мая, в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
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