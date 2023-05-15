Защитник «Бенфики» Гримальдо уйдет в «Байер» свободным агентом летом. Он лучший ассистент чемпионата Португалии наряду с Гонсалвешем из «Спортинга»

Защитник «Бенфики» Алекс Гримальдо летом перейдет в «Байер» свободным агентом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, несколько дней назад Гримальдо прошел медицинское обследование. Защитник подпишет четырехлетний контракт – до июня 2027 года. Сделка полностью согласована, и в ближайшее время о переходе Гримальдо будет объявлено официально.

является лучшим ассистентом чемпионата Португалии в сезоне-2022/23 наряду с хавбеком «Спортинга» Педру Гонсалвешем – они отдали по 9 голевых передач. Подробная статистика Гримальдо доступна здесь.