Защитник «Бенфики» Гримальдо уйдет в «Байер» свободным агентом летом. Он лучший ассистент чемпионата Португалии наряду с Гонсалвешем из «Спортинга»

Теги Байер высшая лига Португалия Бенфика бундеслига Германия возможные трансферы Алекс Гримальдо Футбол

Защитник «Бенфики» Алекс Гримальдо летом перейдет в «Байер» свободным агентом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, несколько дней назад Гримальдо прошел медицинское обследование. Защитник подпишет четырехлетний контракт – до июня 2027 года. Сделка полностью согласована, и в ближайшее время о переходе Гримальдо будет объявлено официально.

Алекс Гримальдо является лучшим ассистентом чемпионата Португалии в сезоне-2022/23 наряду с хавбеком «Спортинга» Педру Гонсалвешем – они отдали по 9 голевых передач. Подробная статистика Гримальдо доступна здесь.

12 комментариев

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Фарид Харисов
Гримальдо ещё лет 5 назад был целью всех и вся, и каждый год не терял актуальности, куча трансферных слухов, спада особого не было...

И в итоге Байер. Серьёзно?
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Андрей Хенто
Отличный трансфер провернул Байер без шума и пыли, странно, что остальные топ-клубы не охотились за ним.
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rarrih
Ответ Фарид Харисов
Гримальдо ещё лет 5 назад был целью всех и вся, и каждый год не терял актуальности, куча трансферных слухов, спада особого не было... И в итоге Байер. Серьёзно?
Думаю, что пошел именно к Хаби Алонсо. Строить испанскую диаспору)
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-Madrid_Guy-
Топ- трансфер для Байера. Похоже Алонсо договорился с ним.
В следующем году есть чувство, что Леверкрузен будет главным претендентом на чемпионство.
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RIMPERY17
Странно, что никто из топов его не подписал, добротный игрок
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Tornado of Souls
Топовый латераль. Почему он не попадает в сборную - для меня загадка.
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ASH11
Ответ Фарид Харисов
Гримальдо ещё лет 5 назад был целью всех и вся, и каждый год не терял актуальности, куча трансферных слухов, спада особого не было... И в итоге Байер. Серьёзно?
Пересидел, наверно. Сейчас уже 27 лет, вряд ли уже сильно прибавит, поэтому топам уже неинтересен. Хотя в МС, допустим, сейчас был бы к месту. Всяко лучше, чем Аке или Аканджи слева.
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Romeo Yankovich
Ответ ASH11
Пересидел, наверно. Сейчас уже 27 лет, вряд ли уже сильно прибавит, поэтому топам уже неинтересен. Хотя в МС, допустим, сейчас был бы к месту. Всяко лучше, чем Аке или Аканджи слева.
как можно пересидеть в Бенфике, где за игроков требуют огромные деньги. никто не хотел, по всей видимости, переплачивать. вот и получилось так
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saric
Ответ Фарид Харисов
Гримальдо ещё лет 5 назад был целью всех и вся, и каждый год не терял актуальности, куча трансферных слухов, спада особого не было... И в итоге Байер. Серьёзно?
Я был уверен, что за него будет битва не на жизнь, а на смерть... Всяких Дарвинов Нуньесов покупают за кучу миллионов, а топового защитника 27 лет отпускают бесплатно...
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Robi Baggio 95
Ответ Андрей Хенто
Отличный трансфер провернул Байер без шума и пыли, странно, что остальные топ-клубы не охотились за ним.
Слово - "остальные" лишнее.
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