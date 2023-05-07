Евсеев о том, что Карпин сильнее его как тренер: «Конечно. Давайте заканчивайте такие вопросы. Вы хотите какие-то такие сравнения некорректные»
Вадим Евсеев считает Валерия Карпина более сильным тренером, чем он сам.
«Факел» обыграл «Ростов» (2:0) в матче 26-го тура Мир РПЛ.
– «Ростов» вас ничем не удивил?
– Ну, что значит не удивил? Мы знали, как команда будет играть, так она и играла.
Но так получается, если «Ростов» не выиграл, разве это значит, что он ничем не удивил? Команду «Факел» надо тоже уважать.
– Болельщики вас очень тепло встретили.
– Меня предупреждали руководители, что Воронеж – футбольный город, миллионный город.
Они очень любят футбол, дождались. Вне зависимости от того, кто у них тренер, они команду поддерживают. В данный момент я просто оказался здесь.
– Вы соскучились по РПЛ?
– Безусловно.
– Кто сильнее как тренер – вы или Валерий Карпин?
– Конечно, он. Давайте заканчивайте такие вопросы. Вы хотите какие-то такие сравнения некорректные, – сказал главный тренер «Факела» Вадим Евсеев.
-Валерий, вы сегодня наблюдали за матчем с трибуны...
-Ну и..?
-Вадим,ответьте,пожалуйста..
-... вам!
Ну и?
Вот кто из них сильнее?
Когда уже забудут идиотский вопрос про удивил.
Одни штампы