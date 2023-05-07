Евсеев о том, что Карпин сильнее его как тренер: «Конечно. Давайте заканчивайте такие вопросы. Вы хотите какие-то такие сравнения некорректные»

Вадим Евсеев считает Валерия Карпина более сильным тренером, чем он сам.

«Факел» обыграл « » (2:0) в матче 26-го тура Мир .

– «Ростов» вас ничем не удивил?

– Ну, что значит не удивил? Мы знали, как команда будет играть, так она и играла.

Но так получается, если «Ростов» не выиграл, разве это значит, что он ничем не удивил? Команду «Факел» надо тоже уважать.

– Болельщики вас очень тепло встретили.

– Меня предупреждали руководители, что Воронеж – футбольный город, миллионный город.

Они очень любят футбол, дождались. Вне зависимости от того, кто у них тренер, они команду поддерживают. В данный момент я просто оказался здесь.

– Вы соскучились по РПЛ?

– Безусловно.

– Кто сильнее как тренер – вы или ?

– Конечно, он. Давайте заканчивайте такие вопросы. Вы хотите какие-то такие сравнения некорректные, – сказал главный тренер « » .