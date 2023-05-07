Евсеев о том, что Карпин сильнее его как тренер: «Конечно. Давайте заканчивайте такие вопросы. Вы хотите какие-то такие сравнения некорректные»

Теги Ростов премьер-лига Россия Вадим Евсеев Валерий Карпин Факел Футбол

Вадим Евсеев считает Валерия Карпина более сильным тренером, чем он сам.

«Факел» обыграл «Ростов» (2:0) в матче 26-го тура Мир РПЛ.

– «Ростов» вас ничем не удивил?

– Ну, что значит не удивил? Мы знали, как команда будет играть, так она и играла.

Но так получается, если «Ростов» не выиграл, разве это значит, что он ничем не удивил? Команду «Факел» надо тоже уважать.

– Болельщики вас очень тепло встретили.

– Меня предупреждали руководители, что Воронеж – футбольный город, миллионный город.

Они очень любят футбол, дождались. Вне зависимости от того, кто у них тренер, они команду поддерживают. В данный момент я просто оказался здесь.

– Вы соскучились по РПЛ?

– Безусловно.

– Кто сильнее как тренер – вы или Валерий Карпин?

– Конечно, он. Давайте заканчивайте такие вопросы. Вы хотите какие-то такие сравнения некорректные, – сказал главный тренер «Факела» Вадим Евсеев.

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26 комментариев

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Михо
Вопрос действительно странный) начитались журналисты интервью Эллэрдайса)
+40
-2
+38
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инок
Ответ Pb-SE
*** вам! Ну и? Вот кто из них сильнее?
Прикольная могла быть послематчевая пресс конференция тренеров:
-Валерий, вы сегодня наблюдали за матчем с трибуны...
-Ну и..?
-Вадим,ответьте,пожалуйста..
-... вам!
+39
-6
+33
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blaugrano
Отличные вопросы. Не хватает только про трёх любимых рэперов и "оказавшись перед Путиным..."
+29
-1
+28
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Pb-SE
*** вам!
Ну и?

Вот кто из них сильнее?
+23
-4
+19
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софочка
Ответ Фрэнк Канистра
Безумный вопрос какой то)) кто сильнее лев или тигр?))
Очевидно, что волк. Ведь волк в цирке не выступает.
+16
-2
+14
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Захожу с сигарой в кабинет
Тем временем, это был пятый матч Евсеева против Карпина и четвертая победа.
+14
0
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Фрэнк Канистра
Безумный вопрос какой то)) кто сильнее лев или тигр?))
+8
-3
+5
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Фрэнк Канистра
Ответ софочка
Очевидно, что волк. Ведь волк в цирке не выступает.
Ауф, брат)
+7
-2
+5
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evil
Шварц сильнее Брюса Ли
+6
-2
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elninjo_3
Годзилла сильнее Кинг-Конга
+4
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btg2c7jhjf
Как понять кто сильней ? Что один ничего не выиграл , что другой
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Б81
« Журналист» -ужасен.
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Иван Егурнов
Ответ Pb-SE
*** вам! Ну и? Вот кто из них сильнее?
Фраза Вадима историческая) А Валера свою по любому поводу говорит
+1
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Уся Ваткин
Результат на табло
0
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xomamb
Если в разговорном жанре, то Вадик кучерявому сто очков форы даст. Даже не могу представить ответ Карпина на подобный вопрос, никакого попкорна не хватило бы. А уж до фразы в Кардиффе Валерику за всю его никчемную жизнь никогда бы не додуматься.
+1
-1
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Алексей Орехов
Какие тупые вопросы!!!
Когда уже забудут идиотский вопрос про удивил.
Одни штампы
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Arctic
Почему пиво не водка?
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igor.igorev
Ответ Юрий Кечко
На Спартак Карпина было приятно смотреть , до чемпионства ему в 2009 чуть чуть не хватило спасибо Сосику, опять же 1/4 ле лучшее достижение Спартака в 21 веке , кто бы там че не говорил Остальные команды у него откровенно средние/слабые были что бы делать выводы Сборная играет в полное гавно , состав странный на товарки , но тем не менее в отборе привезли словакам и словенцам по 8 очков Ну а Евсеев че? У него смысл футбола не в голах, на этом можно и закончить
А кто Сосика в ворота поставил? Не эстонец случаем? Стипе сидел на лавке, но эстонец как баран ставил Джанаева.
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Игорь Пичугин
А вопрос такой задал какой нибудь Гойда? Стажёр Журавля? Который предлагал в матче Краснодар-Акрон Журавлю спеть песню Кони в яблоках.
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Alon Raven
Ответ софочка
Очевидно, что волк. Ведь волк в цирке не выступает.
Вообще-то были у них выступления. Но людям быстро надоели, ведь все узнали, что выдрессировать их в десять раз быстрее и проще. Только водки с севера Франции огры, а остальные вполне лояльны к человеку.
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