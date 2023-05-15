Ташуев о 3:0: «Заслуженная победа «Ахмата». «Динамо» неудачно сыграло в обороне»

Сергей Ташуев назвал заслуженной победу «Ахмата» над «Динамо» (3:0) в Мир РПЛ.

«У нас достаточно много проблем в двух последних матчах из‑за списка травмированных. Истории разные, но проблема есть. Сегодня у Тодоровича выявили небольшое повреждение, но подробностей пока не знаю.

Мы собрали новую версию состава, но в целом сегодня выполнили установку. Все получилось, было много моментов. « » неудачно сыграло в обороне, хорошо, что наши ребята профессионально отнеслись к работе. Победа заслуженная», – сказал главный тренер « ».

Борьба за медали РПЛ: ЦСКА – фаворит, «Ахмат» может достать «Ростов» и «Спартак»