Ташуев о 3:0: «Заслуженная победа «Ахмата». «Динамо» неудачно сыграло в обороне»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев назвал заслуженной победу «Ахмата» над «Динамо» (3:0) в Мир РПЛ.

«У нас достаточно много проблем в двух последних матчах из‑за списка травмированных. Истории разные, но проблема есть. Сегодня у Тодоровича выявили небольшое повреждение, но подробностей пока не знаю.

Мы собрали новую версию состава, но в целом сегодня выполнили установку. Все получилось, было много моментов. «Динамо» неудачно сыграло в обороне, хорошо, что наши ребята профессионально отнеслись к работе. Победа заслуженная», – сказал главный тренер «Ахмата».

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