Канчельскис о легионерах РПЛ: «Годик потерпят и уедут, Малком, Клаудиньо и Барриос – точно. Ловить им тут нечего уже. Они же могут играть в лучших клубах Европы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Малком Вильмар Барриос Клаудиньо Футбол

Андрей Канчельскис прогнозирует отток качественных легионеров из Мир РПЛ.

«Конечно, очень хочется, чтобы мы скорее вернулись на международную арену, но пока нам это не светит.

Думаю, что хорошие легионеры еще годик потерпят, поиграют в России и спокойно уедут.

Малком, Клаудиньо и Барриос точно уедут. Ловить им тут нечего уже. Наш футбол им вообще неинтересен. Они же могут играть в лучших клубах Европы, а что здесь – «Зенит» чемпион каждый год», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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6 комментариев

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Александр Романов
Пока Газпром платит им как звёздам мирового футбола, никуда они не уйдут. Никто им больше не заплатит
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Arturitto
Таити,Таити...нас и тут отлично кормят!
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Abriel
деда, ты хоть закусывашь?
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