Канчельскис о легионерах РПЛ: «Годик потерпят и уедут, Малком, Клаудиньо и Барриос – точно. Ловить им тут нечего уже. Они же могут играть в лучших клубах Европы»

Андрей Канчельскис прогнозирует отток качественных легионеров из Мир РПЛ.

«Конечно, очень хочется, чтобы мы скорее вернулись на международную арену, но пока нам это не светит.

Думаю, что хорошие легионеры еще годик потерпят, поиграют в России и спокойно уедут.

, и точно уедут. Ловить им тут нечего уже. Наш футбол им вообще неинтересен. Они же могут играть в лучших клубах Европы, а что здесь – « » чемпион каждый год», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».