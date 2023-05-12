Сунесс считает, что «Ман Сити» выиграет ЛЧ: «Интер» и «Милан» можно сбрасывать со счетов, поражен их уровнем. Они были бы середняками в АПЛ»

Грэм Сунесс считает «Ман Сити» фаворитом ЛЧ из-за качества игры «Милана» и «Интера».

«Я действительно считаю, что пришло время « » в .

Отчасти из-за того, что можно сбрасывать со счетов итальянские команды, которые играли во втором полуфинале. Я был шокирован, увидев две абсолютно обычные команды на такой стадии турнира.

В Италии были самые лучшие футболисты в мире, когда я там играл (Сунесс выступал за «Сампдорию» с 1984 по 1986 год – Sports.ru). Они находились в расцвете сил.

Мне грустно наблюдать за тем, как Италия стала перевалочным пунктом для игроков, которые уже не могут пробиться в большие лиги. Оливье Жиру 36 лет, Генриху Мхитаряну 34 года, Эдину Джеко 37 лет. Златану Ибрагимовичу, который травмирован, 41 год.

У итальянского футбола были финансовые проблемы, но я поражен низким уровнем, который был продемонстрирован в одном из величайших турниров мира, – плохие первые касания, футболисты постоянно просто так избавляются от мяча под очень небольшим давлением.

« » и « » были бы в середняками в или даже ниже [в таблице]. Только Лаутаро Мартинес мог бы приблизиться к нашему футболу.

«Баварии» и «Ливерпулю», которые выбыли из Лиги чемпионов, должно быть, тяжело за этим наблюдать», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».