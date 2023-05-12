Сунесс считает, что «Ман Сити» выиграет ЛЧ: «Интер» и «Милан» можно сбрасывать со счетов, поражен их уровнем. Они были бы середняками в АПЛ»

Теги Интер Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Грэм Сунесс Футбол

Грэм Сунесс считает «Ман Сити» фаворитом ЛЧ из-за качества игры «Милана» и «Интера».

«Я действительно считаю, что пришло время «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Отчасти из-за того, что можно сбрасывать со счетов итальянские команды, которые играли во втором полуфинале. Я был шокирован, увидев две абсолютно обычные команды на такой стадии турнира.

В Италии были самые лучшие футболисты в мире, когда я там играл (Сунесс выступал за «Сампдорию» с 1984 по 1986 год – Sports.ru). Они находились в расцвете сил.

Мне грустно наблюдать за тем, как Италия стала перевалочным пунктом для игроков, которые уже не могут пробиться в большие лиги. Оливье Жиру 36 лет, Генриху Мхитаряну 34 года, Эдину Джеко 37 лет. Златану Ибрагимовичу, который травмирован, 41 год.

У итальянского футбола были финансовые проблемы, но я поражен низким уровнем, который был продемонстрирован в одном из величайших турниров мира, – плохие первые касания, футболисты постоянно просто так избавляются от мяча под очень небольшим давлением.

«Интер» и «Милан» были бы в середняками в АПЛ или даже ниже [в таблице]. Только Лаутаро Мартинес мог бы приблизиться к нашему футболу.

«Баварии» и «Ливерпулю», которые выбыли из Лиги чемпионов, должно быть, тяжело за этим наблюдать», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».

54 комментария

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Андрей Хенто
Сунесс и Мерсон одного поля ягоды, понятно, что АПЛ сейчас сильнейшая лига в мире, но почему так высоко задран нос, откуда такая пренебрежительность к клубам из других лиг?
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_Amelina_ Landau
Ответ QWertY
Ну если так судить, то Реал боролся бы за 4ку в АПЛ. Их молодой Хави уделал на дистанции, а Пеп и подавно бы уничтожил. Легко настраиваться на отдельно взятые игры.
Легко? )) А что же Сити ее может настроиться 7 лет? )
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Leo
Ливерпулю в следующем году вообще не будет места в ЛЧ и вполне заслуженно. Поэтому все эти разговоры пусть англичане оставят при себе
+15
-7
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Scorpio
очередной английский алкаш в перерыве между пинтами решил дать вью.. Милан в кризисе, это верно, но этот Интер на изи отвозит е..ом об газон что-то твоих колбасников, что муму, за всякий подвал бейбиги и говорить нечего, иди в паб, не скули
+10
-3
+7
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Tristan...
Ответ Leo
Ливерпулю в следующем году вообще не будет места в ЛЧ и вполне заслуженно. Поэтому все эти разговоры пусть англичане оставят при себе
У Ливера ещё есть реальная возможность попасть в лигочемпионовскую зону
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Спартак Уокер
Какая самоуверность у этого гражданина
+8
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vzi
Ответ Андрей Хенто
Сунесс и Мерсон одного поля ягоды, понятно, что АПЛ сейчас сильнейшая лига в мире, но почему так высоко задран нос, откуда такая пренебрежительность к клубам из других лиг?
Иногда есть желание, чтобы они по примеру Брексита и из ЛЧ вышли. И не мешали бы этим своим британским снобизмом. И пусть варятся там в своем соку АПЛ.
+7
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Theodor Herzl
Только вот две итальянские команды очень боевито руьились в полуфинале, а Ливерпуль сосал бибу перед телевизором
+5
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Darren&K
Вот мудак а? Че несет ? Показал Милан ТТХ середняка. Что за самоуверенность блин. Вас накачали бабками и теперь землю не чувствуют. Да Милан и Интер не те что раньше но так выражатся в адрес. Сильное давление было и плюс мало опыта на этой стадий вот и все. Зато воля и самоотверженность есть и Лига тоже подымается с колен. После таких слов очень хочу в финале Сити с Интером, вот там посмотрим з.....ц. Интер еще даст бой, и забавно что упамянул ветеранов как будто их в АПЛ нет. А то Серия А сегодня одна из молодых лиг, и по возрасту чуток моложе АПЛ он конечно не знает лицемер
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Григорий Геник
Зависит от конкретного человека, я считаю, что Италия сейчас на подъеме, два клуба в полуфинале ЛЧ, два клуба в полуфинале ЛЕ, один в лиге конференций. Это показатель подъема)
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Eduard Chekhov
Ответ QWertY
Ну если так судить, то Реал боролся бы за 4ку в АПЛ. Их молодой Хави уделал на дистанции, а Пеп и подавно бы уничтожил. Легко настраиваться на отдельно взятые игры.
Ненене смотрите как надо рассуждать: Интер, который боролся бы за 10-ку в АПЛ, убрал Барсу, которая убрала Реал в Примере.
Соответственно Реал боролся бы за зону вылета в АПЛ, а раз Ман Сити сыграл вничью с ними, а в прошлом году вылетел от Реала, то они вообще в чемпионшипе играют.
+4
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QWertY
Ну если так судить, то Реал боролся бы за 4ку в АПЛ. Их молодой Хави уделал на дистанции, а Пеп и подавно бы уничтожил. Легко настраиваться на отдельно взятые игры.
+20
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<~Inter~>
Ответ QWertY
Ну если так судить, то Реал боролся бы за 4ку в АПЛ. Их молодой Хави уделал на дистанции, а Пеп и подавно бы уничтожил. Легко настраиваться на отдельно взятые игры.
А Интер не пустил Барсу в плей офф ЛЧ
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Andrei Bandalak
О боже откуда такие эксперименты в Англии? Как и учёные! У них есть там очуменные Топ игроки, естественно, но и шлак за миллионы долларов тоже дохнра! А так унижать другой чемпионат это уже не воспитанность а просто высокомерно
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#SharkTeam
Ответ Rudenzik
Будет забавно, если тот же Интер возьмёт ЛЧ, в 2010 они тоже не были фаворитом, в финале казалось Бавария возьмёт, а в итоге как вышло.
Почему это не были фаворитом? Бавария тогда не была машиной, а Интер прошел Барсу. Наоборот все думали что бавария вылетит от мю еще
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werley
Ответ _Amelina_ Landau
Легко? )) А что же Сити ее может настроиться 7 лет? )
Для Пепа не очень легко)) А вот на дистанции даже самые выдающиеся тренеры типа Клоппа или пикового Моуриньо должны выдать великий сезон, чтобы попробовать опередить его.
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Darren&K
Ответ Rudenzik
Будет забавно, если тот же Интер возьмёт ЛЧ, в 2010 они тоже не были фаворитом, в финале казалось Бавария возьмёт, а в итоге как вышло.
Че ты несешь? Сколько тебе тогда лет было? Вот зачем писать если не знаешь. Интер был фаворитом в финале а не Бавария, и состав был.хороший. Я тот финал хорошо помню и ставил даже на победу Интера. Коэф на победу Интера была где то 2,2.а на Баварию в районе 4. Хорошо запомнил потому что ставил крупно. Интер в тот сезон был очень силен и состав какой. Обыграть в полуфинале Барсу Гвардьолы, а тогда это была непобедимая машина дорого стоит.
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Газонокосильщик Хави
Ответ vzi
Иногда есть желание, чтобы они по примеру Брексита и из ЛЧ вышли. И не мешали бы этим своим британским снобизмом. И пусть варятся там в своем соку АПЛ.
но по примеру выхода россии из болонской системы, ты бы не хотел, чтобы россия вышла из лч? или уже хочется?
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рвар рврврв
почему то этот маразматик не был удивлен как его ливерпуль опустили в италии или это другое?
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Andrei Bandalak
Ответ Scorpio
очередной английский алкаш в перерыве между пинтами решил дать вью.. Милан в кризисе, это верно, но этот Интер на изи отвозит е..ом об газон что-то твоих колбасников, что муму, за всякий подвал бейбиги и говорить нечего, иди в паб, не скули
Вообще опидорели! Ей богу! Дай бог чтобы кто не вышел в финал, выиграл у оборзевших со второй пары лч!
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Scorpio
Ответ Andrei Bandalak
Вообще опидорели! Ей богу! Дай бог чтобы кто не вышел в финал, выиграл у оборзевших со второй пары лч!
я не удивлюсь, сколько раз записные фавориты были биты, но история ничему не учит
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Morning Again
В футболе бывает разное. Да, Сити на бумаге выглядит сильнее миланских клубов, но для начала нужно пройти Реал. И потом в одном отдельном финальном матче может случиться все, что угодно. Поэтому я бы не спешил с выводами раньше времени г-н Грэм, в футболе бывает разное и вы как бывший футболист должны сами это понимать.
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S. A.
Ответ Leo
Ливерпулю в следующем году вообще не будет места в ЛЧ и вполне заслуженно. Поэтому все эти разговоры пусть англичане оставят при себе
Как знать. Они хороший ход набрали, в то время как МЮ просел
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Сергей
Гвардиола плохо играет в решающих матчах, поэтому если интер-реал, тогда все ясно ,а вот интер-сити вполне себе 50%50%.
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Этот Райола хочет денег
Тут самое главное Реал со счетов не сбросить. А то да, из этой пары выйдет безусловный фаворит против победителя бледной тени некогда мирового уровня дерби
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