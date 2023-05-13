Миранчук сломал мизинец на ноге и не сыграет за «Торино» с «Вероной»
Алексей Миранчук получил перелом, из-за которого пропустит игру с «Вероной» 14 мая.
Главный тренер «Торино» Иван Юрич сообщил, что арендованный у «Аталанты» хавбек сломал мизинец на ноге и испытывает острые болевые ощущения.
В текущем сезоне россиянин провел 26 матчей в Серии А и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«В Миранчуке заинтересованы многие команды из Италии и Европы». Представитель Алексея о будущем хавбека
Скорейшего восстановления !