Миранчук сломал мизинец на ноге и не сыграет за «Торино» с «Вероной»

Теги Торино серия А Италия травмы Верона Иван Юрич Алексей Миранчук Здоровье Футбол

Алексей Миранчук получил перелом, из-за которого пропустит игру с «Вероной» 14 мая.

Главный тренер «Торино» Иван Юрич сообщил, что арендованный у «Аталанты» хавбек сломал мизинец на ноге и испытывает острые болевые ощущения.

В текущем сезоне россиянин провел 26 матчей в Серии А и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«В Миранчуке заинтересованы многие команды из Италии и Европы». Представитель Алексея о будущем хавбека

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9 комментариев

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Артём Никулин
О тумбочку ударился?
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Кирилл
Да, с травмами Алексею не везет …
Скорейшего восстановления !
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Dead88 Poets
у брата пусть одолжит
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London.is.blue
А зачем?
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Slavnov
на все пойдет,лишь бы не играть...
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Арсений Чернобаев
Ответ Артём Никулин
О тумбочку ударился?
сразу об этом подумал. боль наверно была невыносимая
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Пробивной вратарь
Удивительно, как его вообще можно сломать, он же мягкий.
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Шлёма Презерман
Ответ Dead88 Poets
у брата пусть одолжит
а еще лучше, пусть брат выйдет, как Электроник вместо Сыроежкина.
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Шлёма Презерман
Ответ Артём Никулин
О тумбочку ударился?
не, тривелу отрабатывал на тренировке.
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