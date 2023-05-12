Нагельсманн не возглавит «Тоттенхэм». «Шпорам» интересен Хаби Алонсо

Юлиан Нагельсманн не будет тренировать «Тоттенхэм».

Источники Sky Sports сообщают о том, что английский клуб не встречался с для обсуждения сотрудничества, и каких-либо встреч в дальнейшем с тренером не ожидается.

Представители руководства «Тоттенхэма» уважают немецкого специалиста, но он для них не является первым и единственным выбором.

После увольнения из «Баварии» разговоры о следующем клубе Нагельсманна велись в контексте «Челси» и « ».

Также отмечается, что боссы «шпор» восхищаются главным тренером « » и проявляют интерес к его назначению.

«Тоттенхэмом» на данный момент руководит Райан Мэйсон. Команда занимает шестое место в таблиц АПЛ.