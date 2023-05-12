Нагельсманн не возглавит «Тоттенхэм». «Шпорам» интересен Хаби Алонсо

Теги Байер Хаби Алонсо премьер-лига Англия Тоттенхэм Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн не будет тренировать «Тоттенхэм».

Источники Sky Sports сообщают о том, что английский клуб не встречался с Юлианом Нагельсманном для обсуждения сотрудничества, и каких-либо встреч в дальнейшем с тренером не ожидается.

Представители руководства «Тоттенхэма» уважают немецкого специалиста, но он для них не является первым и единственным выбором.

После увольнения из «Баварии» разговоры о следующем клубе Нагельсманна велись в контексте «Челси» и «Тоттенхэма».

Также отмечается, что боссы «шпор» восхищаются главным тренером «Байера» Хаби Алонсо и проявляют интерес к его назначению.

«Тоттенхэмом» на данный момент руководит Райан Мэйсон. Команда занимает шестое место в таблиц АПЛ.

30 комментариев

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Даулет Калмагамбет
Думал наконец-то за ум взялись боссы Тоттенхэма, а нет все по-старому
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Уолтер Собчак
Если Нагельсманн действительно не захотел идти в "Челси", "Тоттенхэму" нужно сделать всё, чтобы его подписать. Какой Хаби Алонсо? Он слишком сырой. Нагельсманн же в свою очередь готовый и опытный специалист с большим потенциалом. У него уже солидный опыт и современные идеи, его с руками нужно отрывать. Не понимаю я Леви.
+17
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+17
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Максим Ачкасов
Алонсо бы сначало успех с байером закрепить, а потом уже оценивать его по достоинству. Один сезон только прошёл.
+17
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+17
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Максим Ачкасов
Ответ Илья Лисицкий
да какой успех, вы видели вчера и матчи как вообще Байер играет в этом сезоне? Играют очень плохо , мне игра при Сеоане не особо нравилась, но там в случае ,если ситуация не по плану шла, команда могла подавить, сейчас же полная импотенция .
Расскажу про успех. Когда он пришел, команда была на дне турнирной таблицы, он ее оттуда вывел высоко наверх + участвует в полуфинале Лиги Европы
+10
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Aqsunqar Serikbay
Пронесло Нагеля
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Уолтер Собчак
Ответ nautilus
У Хави Алонсо есть опыт игры в Англии, как аргумент.
Не думаю, что это важнее, чем тренерский опыт, который у Юлиана выше. Клопп и Гвардиола, к примеру, в Англии не играли, но сохранили там топовый уровень, который показывали на тренерском мостике своих прошлых команд.
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+3
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Андрей Иванов
Всегда любил и уважал Алонсо как игрока ,но зачем ему так рисковать в начале карьеры и идти в Тоттенхэм.Слишком сложный и противоречивый клуб на котором обожглось после эпохи Почеттино много тренеров.
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Today I feel Qatari
Отличная новость. А то слишком жирно шпорам было бы, для них и Мэйсон сойдет. Ждем Нагельсманна в МЮ
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Shadow1882
Прикол в том, что одновременно об этом сообщили прикормленные клубные журналисты с разницей в несколько минут. Наводит на мысли)
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kacnep
Алонсо пару сезонов с Байером и в Ливерпуль
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sasha230876
В Англии тренеры закончились? ТТХ стоит посмотреть на британцев!
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Сергей
Чтобы закольцевать эту тему :Тухель возглавит Тоттенхэм , Хаби Алонсо - Баварию а Нагель - Байер.
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azt3c14
Ответ Уолтер Собчак
Если Нагельсманн действительно не захотел идти в "Челси", "Тоттенхэму" нужно сделать всё, чтобы его подписать. Какой Хаби Алонсо? Он слишком сырой. Нагельсманн же в свою очередь готовый и опытный специалист с большим потенциалом. У него уже солидный опыт и современные идеи, его с руками нужно отрывать. Не понимаю я Леви.
Тут дело не в Леви,а в Юлиане.Зачем ему себе ломать карьеру в 35 лет переходом в ТТХ??
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ljolik888
Хаби пожалуйста не иди туда . Лучше Байар а потом Реал .
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Илья Лисицкий
Ответ Максим Ачкасов
Расскажу про успех. Когда он пришел, команда была на дне турнирной таблицы, он ее оттуда вывел высоко наверх + участвует в полуфинале Лиги Европы
я Байер весь сезон смотрю , изменилось лишь то, что команда снова начала бегать , а не пешком ходить, вот и вся разница , но игры как не было, так и нет ,вся надежда на контратаки , а так игра не строится , прошлогодний Байер мог играть в высокий прессинг эффективно, у этого не получается . один матч с хорошим прессингом выдали против Баварии , полностью деклассировав их, я надеялся, что Байер вернулся , а по итогу , нет. игра с Вольфсбургом ,Унионом и Юнионом , показали обратное , Лейпциг вообще чудом обыграли, спасибо обороне, что столько выстояли, и крайним фланговым защитникам , которые помогали убегать атаке.
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hompos
Ответ DolJun
нагелю лучше быть крайне внимательным со следующим работодателем, еще один прокол на высшем уровне может стоить ему карьеры
а что насчет хави ? хороший тренер ?
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DolJun
Ответ hompos
а что насчет хави ? хороший тренер ?
сложно сказать: вроде и берет чемпионство с фк мем, но одно чемпионство есть и у пиоли, в куда более конкурентной лиге. надо больше времени чтобы понять
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Ислам Базгиев
Ответ DolJun
сложно сказать: вроде и берет чемпионство с фк мем, но одно чемпионство есть и у пиоли, в куда более конкурентной лиге. надо больше времени чтобы понять
Насчёт Пиоли не заикались бы, постыдитесь . С мёртвым составом борется за финал ЛЧ . Очень жалко Пиоли в этом сезоне , состав Милана горе
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ta-tosha
Ответ kacnep
Алонсо пару сезонов с Байером и в Ливерпуль
Следующий тренер Ливерпуля уже известен. Его зовут Пеп. Тот шо Линдерс :)
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