Нагельсманн не возглавит «Тоттенхэм». «Шпорам» интересен Хаби Алонсо
Юлиан Нагельсманн не будет тренировать «Тоттенхэм».
Источники Sky Sports сообщают о том, что английский клуб не встречался с Юлианом Нагельсманном для обсуждения сотрудничества, и каких-либо встреч в дальнейшем с тренером не ожидается.
Представители руководства «Тоттенхэма» уважают немецкого специалиста, но он для них не является первым и единственным выбором.
После увольнения из «Баварии» разговоры о следующем клубе Нагельсманна велись в контексте «Челси» и «Тоттенхэма».
Также отмечается, что боссы «шпор» восхищаются главным тренером «Байера» Хаби Алонсо и проявляют интерес к его назначению.
«Тоттенхэмом» на данный момент руководит Райан Мэйсон. Команда занимает шестое место в таблиц АПЛ.
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