«У французских команд проблемы с интенсивностью. В чемпионатах Украины, Греции, Швейцарии ее тоже нет, но в еврокубках клубы переключаются». Дюгарри об ЛЧ и ЛЕ

Кристоф Дюгарри раскритиковал французские клубы за выступления в еврокубках.

«Мы считаем себя лучшими в мире. Мы на редкость самонадеянны, думаем, что нам все нипочем.

У французских клубов есть большие проблемы с интенсивностью. Конечно, невозможно интенсивно играть во всех матчах, но в еврокубках, когда это необходимо, нам очень тяжело.

Чемпионаты , Швейцарии, Греции также не отличаются сумасшедшей интенсивностью, но клубам удается переключиться в еврокубках, им удается настроиться и играть интенсивнее. Для нас это по-прежнему проблема.

Мы думаем, что владеем мячом, что можем быть спокойны, что игра обещает быть легкой, а затем, в концовке, в девяти случаях из десяти нас застают врасплох.

Мы морально не готовы. Возможно, во время тренировок мы недостаточно готовимся», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире Rothen s’enflamme.