«У французских команд проблемы с интенсивностью. В чемпионатах Украины, Греции, Швейцарии ее тоже нет, но в еврокубках клубы переключаются». Дюгарри об ЛЧ и ЛЕ

Теги Чемпионат Украины по футболу лига 1 Франция высшая лига Швейцария Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА высшая лига Греция Кристоф Дюгарри Футбол

Кристоф Дюгарри раскритиковал французские клубы за выступления в еврокубках.

«Мы считаем себя лучшими в мире. Мы на редкость самонадеянны, думаем, что нам все нипочем.

У французских клубов есть большие проблемы с интенсивностью. Конечно, невозможно интенсивно играть во всех матчах, но в еврокубках, когда это необходимо, нам очень тяжело.

Чемпионаты Украины, Швейцарии, Греции также не отличаются сумасшедшей интенсивностью, но клубам удается переключиться в еврокубках, им удается настроиться и играть интенсивнее. Для нас это по-прежнему проблема.

Мы думаем, что владеем мячом, что можем быть спокойны, что игра обещает быть легкой, а затем, в концовке, в девяти случаях из десяти нас застают врасплох.

Мы морально не готовы. Возможно, во время тренировок мы недостаточно готовимся», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире Rothen s’enflamme.

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3 комментария

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blaugrano
Для украинских, швейцарских, греческих клубов еврокубки - отличная витрина для игроков на продажу и возможность заработать отличные призовые, которых нет в их лигах. Они умеют считать деньги, им есть за что играть.
ПСЖ закармливает своих игроков нефтедолларами, комплектуя состав рандомно и с дисбалансом. Гламурный клуб, точно не про мораль, мотивацию и настрой.
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Velirpa
у Франции топ-сборная по именам, но клубы вообще не айс, ПСЖ даже Мессе не помог, бог и король футбола, бгг))
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