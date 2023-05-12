«У французских команд проблемы с интенсивностью. В чемпионатах Украины, Греции, Швейцарии ее тоже нет, но в еврокубках клубы переключаются». Дюгарри об ЛЧ и ЛЕ
Кристоф Дюгарри раскритиковал французские клубы за выступления в еврокубках.
«Мы считаем себя лучшими в мире. Мы на редкость самонадеянны, думаем, что нам все нипочем.
У французских клубов есть большие проблемы с интенсивностью. Конечно, невозможно интенсивно играть во всех матчах, но в еврокубках, когда это необходимо, нам очень тяжело.
Чемпионаты Украины, Швейцарии, Греции также не отличаются сумасшедшей интенсивностью, но клубам удается переключиться в еврокубках, им удается настроиться и играть интенсивнее. Для нас это по-прежнему проблема.
Мы думаем, что владеем мячом, что можем быть спокойны, что игра обещает быть легкой, а затем, в концовке, в девяти случаях из десяти нас застают врасплох.
Мы морально не готовы. Возможно, во время тренировок мы недостаточно готовимся», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире Rothen s’enflamme.
ПСЖ закармливает своих игроков нефтедолларами, комплектуя состав рандомно и с дисбалансом. Гламурный клуб, точно не про мораль, мотивацию и настрой.